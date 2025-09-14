ЦИК заявил о продолжении атак на избирательную систему
Воздействие на избирательную систему в ходе выборов продолжается, интенсивность атак находится на среднем уровне активности, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Игорь Борисов.
Атаки в ходе текущего голосования стали «на порядок выше», если сравнивать ситуацию с прошлым годом, указал Борисов. Влияние на инфраструктуру, обеспечивающую избирательные процессы, не зафиксировано, добавил он.
14 сентября в России завершается трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. Свои голоса уже отдали 16 млн человек, из них 1,471 млн избирателей сделали это дистанционным способом.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование идет на фоне кибератак на ресурсы избиркома, зафиксировано около 290 000 атак на портал ЦИК России и более 300 на портал ДЭГа.