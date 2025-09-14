ЦИК заявил о продолжении атак на избирательную систему

14 сентября в России завершается трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. Свои голоса уже отдали 16 млн человек, из них 1,471 млн избирателей сделали это дистанционным способом.