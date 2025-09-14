Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке во время ДЭГа

Единый день голосования проходит в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 11 сентября глава Памфилова сообщала о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать посредством ДЭГ. По ее данным, всего заявки на участие подали более 1,7 млн граждан. По данным ЦИК, также поступило около 490 000 заявлений на голосование через систему «Мобильный избиратель», включая 17 868 – на экстерриториальные участки Москвы.