Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке во время ДЭГа

Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке во время ДЭГаНа выборах разного уровня в регионах проголосовали 16 млн человек
На выборах разного уровня в российских регионах проголосовали 16 млн человек, голосование проходит в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), рассказала председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге.
По данным главы ЦИК, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак, более 300 – на платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«На войне как на войне: наш враг, как абсолютное зло, не имеет никаких политических, нравственных, моральных границ. Просто расчеловеченное чудовище. Мы с этим живем. Думаю, что победа все равно будет за нами», – сказала она.
В здании ЦИК до сих пор ограничен доступ в интернет, добавила Памфилова. Явка на платформе ДЭГа достигла более 85% от подавших заявление. По информации главы избиркома, дистанционным способом проголосовало уже более 1,472 млн человек. На экстерриториальных участках, образованных в Москве, проголосовало почти 12 700 избирателей.
Единый день голосования проходит в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 11 сентября глава Памфилова сообщала о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать посредством ДЭГ. По ее данным, всего заявки на участие подали более 1,7 млн граждан. По данным ЦИК, также поступило около 490 000 заявлений на голосование через систему «Мобильный избиратель», включая 17 868 – на экстерриториальные участки Москвы.
В первый день голосования, 12 сентября, территориальным органам МВД России в различных российских регионах пришло 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами, сообщала глава ЦИК.