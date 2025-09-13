Газета
Политика

Памфилова назвала число связанных с выборами уголовных дел



За 12 сентября территориальным органам МВД России в различных российских регионах пришло 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге.

Памфилова уточнила, что было возбуждено восемь уголовных дел, большинство из которых по заведомо ложным сообщениям о террористических атаках. За сутки поступило по меньшей мере шесть фейковых сообщений о минировании, они были направлены полицейским в Курской области и Севастополе.

С 12 по 14 сентября выборы различного уровня проходят в 81 регионе РФ. Всего проводится порядка 5000 избирательных кампаний. В 20 российских регионах проходят прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах страны – избирательные кампании по выборам депутатов региональных парламентов. Выборы депутатов представительных органов административных центров регионов проводятся в 25 городах.

По данным ЦИК, 11 сентября в досрочном голосовании участвовали более 49 000 граждан из 24 регионов. Большая часть – 44 076 человек – проголосовали в труднодоступных и отдаленных районах, еще 5624 – на судах, находившихся в плавании. Для проведения досрочного голосования открыли 229 избирательных участков.

