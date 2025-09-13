Памфилова назвала число связанных с выборами уголовных дел

Памфилова уточнила, что было возбуждено восемь уголовных дел, большинство из которых по заведомо ложным сообщениям о террористических атаках. За сутки поступило по меньшей мере шесть фейковых сообщений о минировании, они были направлены полицейским в Курской области и Севастополе.