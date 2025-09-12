Газета
В досрочном голосовании на выборах приняли участие более 49 000 граждан

Ведомости

В досрочном голосовании на проходящих в российских регионах выборах приняли участие 49 700 избирателей, следует из данных ЦИК России. Такие результаты опубликованы по состоянию на 11 сентября.

Участие в досрочном голосовании приняли граждане из 24 субъектов России. 44 076 человек проголосовали из труднодоступных и отдаленных местностей. 5624 гражданина – на судах, находящихся в плавании.

Досрочное голосование проходило с 24 августа. Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, для этого было создано 229 избирательных участков.

С 12 по 14 сентября 2025 г. в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся созывы городских собраний. Муниципальные кампании охватят почти каждый регион: воспользоваться избирательным правом смогут более 55 млн россиян.

