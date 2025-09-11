Главные заявления Памфиловой в преддверии выборов

Главные заявления Памфиловой в преддверии выборовГлава ЦИК рассказала о работе в «сложных» регионах и новых возможностях участия в голосовании
Политические партии в России работают «как единый кулак» в интересах безопасности страны, а избирательная система доказала, что способна проводить выборы в самых сложных обстоятельствах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в информационном центре комиссии.
О работе избиркомов в сложных условиях
По ее словам, избирательные комиссии научились действовать в условиях «развязанной Западом кампании против России». Как сказала глава ЦИК, сообщество избирательных комиссий понимает свою задачу и научилась проводить выборы «в экстремальных условиях».
«Мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях», – подчеркнула Памфилова.
Как будут проходить выборы
Как заявила Памфилова, этом году Единый день голосования (ЕДГ) будет особенно масштабным: выборы пройдут в 81 регионе страны, где состоится более 5000 избирательных кампаний различного уровня. Будет замещено около 46 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально участие смогут принять более половины избирателей – порядка 55 млн граждан.
С 24 августа в 24 регионах России прошло досрочное голосование, сообщает Памфилова. Оно проводится для граждан, которые проживают в труднодоступных местностях или находятся в плавании на судах. Для них было создано 229 избирательных участков.
В выборах будут задействованы представители 19 из 23 политических партий, отмечает глава ЦИК. На выборах губернатора регионов зарегистрировались 94 кандидата. Среди них – 93 представителя 10 политических партий и один самовыдвиженец.
На выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ зарегистрировано 5137 кандидатов. В муниципальных выборах депутатов представительных органов примут участие 7119 человек. В голосовании в другие органы местного самоуправления задействуют 84 700 кандидатов.
Для проведения кампаний будут работать более 49 500 участковых комиссий, 42 комиссии субъектов РФ и почти 1700 территориальных избирательных комиссий. Всего по стране будет открыто 49 575 избирательных участков.
ЦИК не собирается полностью переходить на новые технологии (электронное голосование) и сохраняет традиционные формы голосования. «Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных элементов, которые нам позволят проводить выборы даже в "пещерных" условиях – без электроснабжения, связи и интернета», – отметила Памфилова.
При этом, как она заявила, у граждан растет потребность в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). «Небывалый ажиотаж», – сказала глава ЦИК. Для участия в ДЭГ было подано 1,7 млн заявлений. В рамках механизма «Мобильный избиратель» было подано 490 000 заявлений, в том числе на 17 868 на экстерриториальных участках в Москве.
По данным ЦИК, в России также насчитывается более 10,6 млн избирателей с инвалидностью, и для них также будут обеспечены все необходимые условия для реализации права голоса. Это, в частности, размещение помещений для голосования на первых этажах зданий, участие волонтеров в оказании помощи, организация голосования вне помещения для голосования. Им также будет оказываться помощь в получении и заполнении избирательных бюллетеней. На Госуслугах будет размещена информация о 26 500 специально оборудованных участках для голосования.
Голосование в Курской области и на Камчатке
Особое внимание будет уделено голосованию в сложных регионах. Так, в Курской области выборы пройдут в непростых условиях, но, как подчеркнула Памфилова, жители проявляют высокий запрос на избрание «вменяемой и эффективной власти» для решения стоящих перед ними вызовов. В целях безопасности в Курской области, а также на Камчатке, будет применяться формат голосования вне помещений – на придомовых территориях и в местах общего пользования. На Камчатке такое решение связано с природными катаклизмами.
Новые формы участия в выборах
В этом году будут внедрены и новые формы участия в выборах. Впервые электронное голосование будет доступно для граждан, находящихся в СИЗО. Оно пройдет в восьми учреждениях Москвы с использованием переносных терминалов. Всего в 29 регионах будут созданы 77 участков для голосования в следственных изоляторах. Кроме того, образовано 118 экстерриториальных избирательных участков в 19 субъектах России, где смогут проголосовать порядка 175 000 человек.
С 12 по 14 сентября 2025 г. в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся созывы городских собраний. Муниципальные кампании охватят почти каждый регион: воспользоваться избирательным правом смогут более 55 млн россиян.