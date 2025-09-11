Главные заявления Памфиловой в преддверии выборов

По данным ЦИК, в России также насчитывается более 10,6 млн избирателей с инвалидностью, и для них также будут обеспечены все необходимые условия для реализации права голоса. Это, в частности, размещение помещений для голосования на первых этажах зданий, участие волонтеров в оказании помощи, организация голосования вне помещения для голосования. Им также будет оказываться помощь в получении и заполнении избирательных бюллетеней. На Госуслугах будет размещена информация о 26 500 специально оборудованных участках для голосования.