Памфилова заявила о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать дистанционно

Ведомости

ЦИК России отметил «небывалый ажиотаж» среди желающих голосовать через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова в докладе о готовности избирательной системы к выборам.

«В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж. Возрастает потребность в ДЭГ», – сказал она.

Согласно статистике ЦИК, заявлений на ЦИК подали более 1,7 млн избирателей, заявлений на голосование через системы «Мобильным избиратель» подали около 490 000 человек. В том числе, 17 868 заявлений на экстерриториальные участки Москвы.

ЕДГ-2025: когда проходит и кого выбирают

Политика / Демократия

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Запланировано проведение более 5000 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора, а также новых созывов законодательных собраний 11 субъектов. Всего будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей. 

Участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей. Прямые выборы высших должностных лиц субъектов пройдут в 20 регионах: Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Еврейской автономной областях (ЕАО), а также в Камчатском, Пермском и Краснодарском краях. 

