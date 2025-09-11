Памфилова заявила о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать дистанционно

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Запланировано проведение более 5000 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора, а также новых созывов законодательных собраний 11 субъектов. Всего будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей.