Памфилова: избирательная система РФ научилась работать в экстремальных условиях

Ведомости

Избирательная система России адаптировалась к проведению выборов даже в условиях «развязанной Западом кампании против страны». Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Как сказала глава ЦИК, сообщество избирательных комиссий понимает свою задачу и научилась проводить выборы «в экстремальных условиях».

Она добавила, что для проведения выборов разного уровня в регионах будет создано более 49 500 избирательных участков.

С 12 по 14 сентября 2025 г. в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся созывы городских собраний.

