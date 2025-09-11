Памфилова: избирательная система РФ научилась работать в экстремальных условиях
Избирательная система России адаптировалась к проведению выборов даже в условиях «развязанной Западом кампании против страны». Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
Как сказала глава ЦИК, сообщество избирательных комиссий понимает свою задачу и научилась проводить выборы «в экстремальных условиях».
Она добавила, что для проведения выборов разного уровня в регионах будет создано более 49 500 избирательных участков.
С 12 по 14 сентября 2025 г. в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся созывы городских собраний.