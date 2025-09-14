Пискарев заявил о попытках вмешательства стран Запада в выборы в России

Единый день голосования проходит в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 14 сентября председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге заявила, что выборы проходят в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы избиркома. По данным главы ЦИК, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак.