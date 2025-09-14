Газета
Политика

Пискарев заявил о попытках вмешательства стран Запада в выборы в России

Само голосование прошло в соответствии с Конституцией, отметил он
Ведомости

Выборы в России состоялись строго в соответствии с Конституцией и российским законами, попытки вмешательства стран Запада не повлияли на волеизъявление граждан, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами», – приводит его слова канал комиссии.  

Запад при этом уже активно готовится к выборам в Госдуму 2026 г., цель противников России не изменилась – они хотят нанести стране стратегическое поражение, убежден Пискарев. Выборы, считают на Западе, являются одной из удобных возможностей попытаться разрушить «наше внутригосударственное единство», заявил парламентарий. 

Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке во время ДЭГа

Политика / Демократия

По данным комиссии, спецслужбы ряда государств «усиленно собирают» данные о ситуации в регионах нашей страны с целью разжечь протесты, и в этих целях в Европарламенте и британском парламенте регулярно проводится соответствующий инструктаж с представителями «так называемой российской радикальной оппозиции». Но злонамеренные действия непременно получат ответ, подчеркнул Пискарев.

Единый день голосования проходит в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 14 сентября председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге заявила, что выборы проходят в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы избиркома. По данным главы ЦИК, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак. 

