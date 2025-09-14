МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги осенних выборов

Голосование идет на фоне кибератак на ресурсы избиркома. Зафиксировано около 290 000 атак на портал ЦИК России и более 300 на портал ДЭГа, сообщали в ЦИК. Член ЦИК Игорь Борисов говорил вечером 14 сентября, что кибератаки на избирательную систему в ходе выборов продолжаются.