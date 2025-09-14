МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги осенних выборов
Нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны, не отмечено. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов.
«Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано», – сказал он на брифинге в ЦИК РФ.
14 сентября в России завершается трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах.
Голосование идет на фоне кибератак на ресурсы избиркома. Зафиксировано около 290 000 атак на портал ЦИК России и более 300 на портал ДЭГа, сообщали в ЦИК. Член ЦИК Игорь Борисов говорил вечером 14 сентября, что кибератаки на избирательную систему в ходе выборов продолжаются.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что выборы этого года оказались не легче президентской кампании 2024 г.