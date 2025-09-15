От чего зависела явка на губернаторских выборах 2025 года

От чего зависела явка на губернаторских выборах 2025 годаКоми и Иркутская область традиционно показали низкие результаты вовлеченности граждан в выборы
По итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. самая высокая явка из 20 регионов, где прошли прямые выборы губернаторов, по данным на 18.00 мск, осталась в Еврейской автономной области (ЕАО), которая лидирует по этому показателю с первого дня выборов – 73,15%. За ней следует Татарстан – единственный регион, где выборы длились один день, – 66,60%. Завершает топ 3 Краснодарский край – явка равняется 65,89%.
Высокие показатели и в «военном городе» Севастополе, как его назвали в Центризбиркоме (ЦИК), – там проголосовало 62,55% избирателей. Немного отстает Ленинградская область с явкой в 58,40%.
В приграничных регионах на губернаторских выборах проголосовало больше половины населения от общего числа граждан. Так, в явка Брянской области составила 56,30%, в Ростовской области – 56,52%, в Курской области – 52,18%. Близкие показатели в Чувашии (55,33%) и Тамбовской области (52,54%).
Меньше 50% явки в Оренбургской области – 47,69%, на Камчатке – 44,79%, в Пермском крае – 46,29% и Калужской области – 42,11%.
Невысокую явку показали Свердловская (38,42%), Костромская (38,13%) Новгородская (36,42%) области и Коми (36,23%). Самая низкая явка на губернаторских выборах с первого дня держится в Иркутской области – 31,46%.
Губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) избирало окружное собрание депутатов – за кандидатуру врио главы региона Ирину Гехт проголосовали 16 депутатов из 19 присутствовавших. Во всех регионах, где к концу последнего дня голосования стали подводить итоги, безальтернативно лидируют врио губернаторов.
Аналогичные показатели лидеров по явке были и на региональных выборах 2020 г., которые предваряли думские выборы 2021 г. Тогда ЕДГ впервые проходил де-факто три дня (11 и 12 сентября шло досрочное голосование, в том числе на избирательных участках и придомовых территориях). В Татарстане явка была 78,78%, в ЕАО – 73,02%, в Краснодарском крае – 68,83%. Самая низкая явка на выборах лидеров, что избираются и в текущем электоральном цикле, наблюдалась в Коми (30,16%), Костромской (31,98%), Иркутской (32,63%) и Архангельской (32,65%) области.
Показатели явки сильно зависят от характера политической жизни в регионе, в том числе от электоральных традиций и работы административных машин, обращает внимание политолог Владимир Слатинов. При этом все кампании референдумные, поэтому фактор политической конкуренции здесь оказывал минимальное влияние на показатели явки, говорит он. Исключение – это Иркутская область, но там традиционно низкая явка, избиратели не увидели перспективы, несмотря на относительную конкуренцию, считает он. Высокая явка могла бы сработать на оппонента действующего губернатора Игоря Кобзева коммуниста Сергея Левченко, поэтому ее могли сознательно «подсушивать», добавляет политолог Константин Калачев. «Да и вообще это традиция региона – не ходить на выборы. Регион свободолюбивый, традиции декабристов еще живы. Люди самостоятельные и самодостаточные, от власти не зависящие. Много разочарованных в выборах», – охарактеризовал ситуацию он.
В Татарстане явка всегда высокая, там умеют организовывать выборы и используют весь арсенал мобилизационных средств, да и глава Татарстана Рустам Минниханов там безусловный авторитет, говорит Калачев. По итогам обработки 4,49% он лидирует с показателем в 92,66%. В ЕАО при Гольдштейне тоже научились мобилизовать электорат, он оставил преемнице Марии Костюк полностью управляемую ситуацию, продолжает политолог. Она одерживает уверенную победу в 83,02% по результатам обработки 99,40% протоколов.
В приграничных регионах явка для сложившейся там ситуации «хорошая», оценил Слатинов. «В Курской области, мы понимаем, Александр Хинштейн – это третий руководитель области за полтора года, есть очень сложная и в известной степени трагическая история прежних руководителей, наложенная на события, связанные с вторжением ВСУ и их изгнанием из Курской области», – напоминает он. Таким образом, досрочное голосование и «трехдневка» позволили осуществить неплохую политическую мобилизацию, говорит Слатинов. Тамбовскую область не атакуют со стороны Украины, но там стояла другая задача – мобилизовать граждан и обеспечить легитимный результат, что в целом и удалось, говорит он.
«В общественном сознании этих регионов сложилось скептическое отношение к власти. И во многом явка на выборах следующего года будет зависеть не только от административной мобилизации, но и от фактора того, удастся ли Хинштейну и врио Тамбовской области Евгению Первышову переломить эти негативные настроения», – заключил Слатинов.