От чего зависела явка на губернаторских выборах 2025 года

Показатели явки сильно зависят от характера политической жизни в регионе, в том числе от электоральных традиций и работы административных машин, обращает внимание политолог Владимир Слатинов. При этом все кампании референдумные, поэтому фактор политической конкуренции здесь оказывал минимальное влияние на показатели явки, говорит он. Исключение – это Иркутская область, но там традиционно низкая явка, избиратели не увидели перспективы, несмотря на относительную конкуренцию, считает он. Высокая явка могла бы сработать на оппонента действующего губернатора Игоря Кобзева коммуниста Сергея Левченко, поэтому ее могли сознательно «подсушивать», добавляет политолог Константин Калачев. «Да и вообще это традиция региона – не ходить на выборы. Регион свободолюбивый, традиции декабристов еще живы. Люди самостоятельные и самодостаточные, от власти не зависящие. Много разочарованных в выборах», – охарактеризовал ситуацию он.