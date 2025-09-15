Госдума сократила число заседаний в сентябре

Госдума сократила число заседаний в сентябреИсточники «Ведомостей» на Охотном ряду говорят, что у депутатов исчерпались законопроекты к рассмотрению
Депутаты на Совете Госдумы, первом в осеннюю сессию, решили отказаться от проведения заседания в четверг, 18 сентября. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника на Охотном ряду. По словам двух из них, исчерпались законопроекты, которые можно вынести на рассмотрение Госдумы для принятия.
Отмена заседания связана с низкой наполняемостью повестки законопроектами на принятие, считает политолог Павел Склянчук. «Структура повестки состоит обычно из 20% пунктов на принятие и 80% на отклонение. Большое количество инициатив были одобрены под конец весенней сессии, за период каникул комитеты не успели провести согласование новых инициатив», – сообщил он «Ведомостям».
Еще один собеседник «Ведомостей» отмечает, что без отмены этого заседания после рассмотрения законопроектов, которые рекомендованы к принятию, было бы странно посвящать целый день инициативам, которые идут на отклонение. К тому же, часть из них касается социалки, добавил он.
«Плавающий график» в Госдуме начался давно, отметил Склянчук, и с тех пор количество отмененных пленарных заседаний по четвергам стало превышать количество проведенных по плану. По его мнению, было бы логичнее назначать дополнительное третье заседание в неделю, чем каждый раз отменять плановое.
«В целом, такой режим организации работы свидетельствует о том, что депутаты могут больше времени уделять внешним мероприятиям и работе с избирателями, чем постоянно проводить время на Охотном ряду: в эту осеннюю сессию, например, в октябре увеличили количество региональных недель», – подчеркнул Склянчук.
Ключевыми темами в эту сессию станут принятие федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками (антифрод-пакет), но они еще не внесены в Госдуму, уточнил собеседник «Ведомостей». В программе законопроектной деятельности на осень значится 55 законопроектов на принятие, при этом всего на рассмотрении в Госдуме находится 1180 инициатив.
Первое пленарное заседание нижней палаты состоится 16 сентября. 15 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями партийных фракций – обсуждались приоритеты на предстоящую сессию, сообщила пресс-служба палаты.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов