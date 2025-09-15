Госдума сократила число заседаний в сентябре

Еще один собеседник «Ведомостей» отмечает, что без отмены этого заседания после рассмотрения законопроектов, которые рекомендованы к принятию, было бы странно посвящать целый день инициативам, которые идут на отклонение. К тому же, часть из них касается социалки, добавил он.