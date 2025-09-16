Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как расценивать прием Лукашенко губернатора Херсонской области

Официального признания новых регионов России из этого все еще не следует
Глеб Мишутин
Владимир Кулагин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно встретился в Минске с губернатором российской Херсонской области Владимиром Сальдо
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно встретился в Минске с губернатором российской Херсонской области Владимиром Сальдо / Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Белоруссия готова содействовать развитию Херсонской области, заявил президент Александр Лукашенко 15 сентября на встрече с губернатором этого российского региона Владимиром Сальдо в Минске. «Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – подчеркнул Лукашенко, которого цитирует белорусское государственное агентство БелТА (оно использует титр «губернатор» в отношении Сальдо, несмотря на отсутствие прямого признания четырех новых территорий российскими со стороны Минска. – «Ведомости»). Белорусский лидер добавил, что Сальдо в ходе своего визита в Белоруссию получит возможность познакомиться с предприятиями республики.

«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область», – подчеркнул Лукашенко. Помимо этого он высказал свое удивление тем, что на территории области даже в условиях вооруженного конфликта и обстрелов продолжаются сельскохозяйственные работы. Лукашенко также выразил стремление поставлять в российский регион необходимую технику, направить туда специалистов и помогать развивать агропромышленный сектор. «Хорошо знаю, какое внимание уделяет [президент России] Владимир Владимирович Путин развитию этих [новых] регионов. Идет приличное финансирование», – акцентировал внимание Лукашенко.

В свою очередь, Сальдо озвучил в Минске ответную инициативу – по развитию туризма на территории Херсонской области. Как напомнил он в эфире News.by, область находится на побережье двух морей – Азовского и Черного. «Это прекрасные места для отдыха. Это заповедники, термальные источники», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что ранее его область пользовалась большим туристическим спросом у белорусов. В этом контексте Сальдо даже выразил готовность передать Белоруссии часть побережья, чтобы она могла построить там «свои базы и санатории».

Почему российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали опасения в Европе

Политика / Армия и спецслужбы

Несмотря на тесные отношения с Россией, Лукашенко пока так и не признал официально российскими ни Крым, ни четыре новых региона, т. е. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как заявлял Лукашенко еще в 2023 г., в признании Крыма нет «практической необходимости», так как Минск и без того сотрудничает с полуостровом. Лукашенко также говорил, что Путин никогда не настаивал на признании Крыма российским. При этом нынешняя встреча Лукашенко с главой субъекта новых российских территорий уже не первая: например, в сентябре 2024 г. он принимал главу ДНР Дениса Пушилина, пообещав тому сотрудничество, «абсолютно не нарушая никакие международные нормы». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт о том, как официально Минск сейчас расценивает статус этих регионов.

При этом ранее Лукашенко комментировал вопросы признания новых территорий со стороны иных государств, например США. «Эти земли, как он [Путин] говорит, исконно русские, включены уже в состав России. Конституционно включены. Он [Путин] это не сделает (не откажется от новых регионов. – «Ведомости»). Теперь встает вопрос: как же с ними быть? Я думаю, если бы американцы признали эти российские земли де-факто, если американцы бы де-юре признали эти четыре области российскими, это Россию, наверное, удовлетворило бы», – сказал белорусский президент в интервью изданию Time в августе 2025 г.

Встреча Лукашенко с Сальдо прошла на фоне нормализации отношений Минска с США. 11 сентября в Белоруссию с визитом прибыл заместитель спецпредставителя США Кита Келлога Джон Коул, который тоже проводил встречу с Лукашенко. Коул, в частности, объявил о решении президента США Дональда Трампа о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа», находившейся под ограничениями с 2023 г., а по итогам переговоров Белоруссия выпустила еще более 50 политзаключенных.

Встречу Лукашенко с Сальдо можно расценивать как намек на признание новых регионов российскими: по факту он почти сделал это, но формально предъявлять ему возможные претензии будет не за что, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Ровно в такой же мягкой логике Лукашенко действовал и в отношении Крыма, так ни разу и не посетив его после присоединения к России. И, как полагает Силаев, в логике Лукашенко могло быть так, что раз дела с Трампом идут на лад, то можно и намекнуть на признание новых территорий России, процесс нормализации с США это сейчас не сорвет.

Лукашенко никогда не ставит точку ни по одному вопросу, соглашается доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Вероятно, как опытный политик, он почувствовал, что в России хотели бы увидеть подобный знак, и потому президент Белоруссии его и сделал. Одновременно Лукашенко тестирует реакцию Запада на свои действия и если она вдруг будет острой, то затем будет «вручную корректировать» свою позицию в отношении новых территорий России, уверен эксперт. Президент Белоруссии сейчас снова пытается достичь национальных интересов страны, одновременно ни с кем не ухудшая отношений – ни с Западом, ни с Россией.

Международной процедуры признания чьих-либо территорий, строго говоря, просто не существует – все подобные решения касаются только собственных территорий. Но могут быть сделаны символические шаги по непризнанию референдума или территорий – например, различные законодательные инициативы на Западе об оккупации, говорит Офицеров-Бельский.

Визит Сальдо в Белоруссию означает символическое признание и согласие Лукашенко с тем, что Херсонская область находится в составе России, говорит политолог Алексей Макаркин. Эта поездка в целом сигнализирует, что Белоруссия рассматривает Сальдо в качестве легитимного партнера. И далее этот тренд может получить развитие – по мнению эксперта, возможен приезд представителей и других новых регионов, а также культурное сотрудничество. В подобных вопросах Лукашенко, как всегда, маневрирует, что хорошо заметно и на примере приезда представителей Трампа в Минск. Стоит при этом отметить, говорит Макаркин, что возможность Лукашенко лавировать серьезно уменьшилась после 2020 г. – теперь он значительно больше ориентирован на Россию. Приняв у себя Сальдо, Лукашенко послал тем самым сигнал в Москву, что он «не уходит» от России, резюмирует эксперт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её