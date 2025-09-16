Как расценивать прием Лукашенко губернатора Херсонской области

Как расценивать прием Лукашенко губернатора Херсонской областиОфициального признания новых регионов России из этого все еще не следует
Белоруссия готова содействовать развитию Херсонской области, заявил президент Александр Лукашенко 15 сентября на встрече с губернатором этого российского региона Владимиром Сальдо в Минске. «Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – подчеркнул Лукашенко, которого цитирует белорусское государственное агентство БелТА (оно использует титр «губернатор» в отношении Сальдо, несмотря на отсутствие прямого признания четырех новых территорий российскими со стороны Минска. – «Ведомости»). Белорусский лидер добавил, что Сальдо в ходе своего визита в Белоруссию получит возможность познакомиться с предприятиями республики.
«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область», – подчеркнул Лукашенко. Помимо этого он высказал свое удивление тем, что на территории области даже в условиях вооруженного конфликта и обстрелов продолжаются сельскохозяйственные работы. Лукашенко также выразил стремление поставлять в российский регион необходимую технику, направить туда специалистов и помогать развивать агропромышленный сектор. «Хорошо знаю, какое внимание уделяет [президент России] Владимир Владимирович Путин развитию этих [новых] регионов. Идет приличное финансирование», – акцентировал внимание Лукашенко.
В свою очередь, Сальдо озвучил в Минске ответную инициативу – по развитию туризма на территории Херсонской области. Как напомнил он в эфире News.by, область находится на побережье двух морей – Азовского и Черного. «Это прекрасные места для отдыха. Это заповедники, термальные источники», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что ранее его область пользовалась большим туристическим спросом у белорусов. В этом контексте Сальдо даже выразил готовность передать Белоруссии часть побережья, чтобы она могла построить там «свои базы и санатории».
Несмотря на тесные отношения с Россией, Лукашенко пока так и не признал официально российскими ни Крым, ни четыре новых региона, т. е. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как заявлял Лукашенко еще в 2023 г., в признании Крыма нет «практической необходимости», так как Минск и без того сотрудничает с полуостровом. Лукашенко также говорил, что Путин никогда не настаивал на признании Крыма российским. При этом нынешняя встреча Лукашенко с главой субъекта новых российских территорий уже не первая: например, в сентябре 2024 г. он принимал главу ДНР Дениса Пушилина, пообещав тому сотрудничество, «абсолютно не нарушая никакие международные нормы». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт о том, как официально Минск сейчас расценивает статус этих регионов.
При этом ранее Лукашенко комментировал вопросы признания новых территорий со стороны иных государств, например США. «Эти земли, как он [Путин] говорит, исконно русские, включены уже в состав России. Конституционно включены. Он [Путин] это не сделает (не откажется от новых регионов. – «Ведомости»). Теперь встает вопрос: как же с ними быть? Я думаю, если бы американцы признали эти российские земли де-факто, если американцы бы де-юре признали эти четыре области российскими, это Россию, наверное, удовлетворило бы», – сказал белорусский президент в интервью изданию Time в августе 2025 г.
Встреча Лукашенко с Сальдо прошла на фоне нормализации отношений Минска с США. 11 сентября в Белоруссию с визитом прибыл заместитель спецпредставителя США Кита Келлога Джон Коул, который тоже проводил встречу с Лукашенко. Коул, в частности, объявил о решении президента США Дональда Трампа о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа», находившейся под ограничениями с 2023 г., а по итогам переговоров Белоруссия выпустила еще более 50 политзаключенных.
Встречу Лукашенко с Сальдо можно расценивать как намек на признание новых регионов российскими: по факту он почти сделал это, но формально предъявлять ему возможные претензии будет не за что, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Ровно в такой же мягкой логике Лукашенко действовал и в отношении Крыма, так ни разу и не посетив его после присоединения к России. И, как полагает Силаев, в логике Лукашенко могло быть так, что раз дела с Трампом идут на лад, то можно и намекнуть на признание новых территорий России, процесс нормализации с США это сейчас не сорвет.
Лукашенко никогда не ставит точку ни по одному вопросу, соглашается доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Вероятно, как опытный политик, он почувствовал, что в России хотели бы увидеть подобный знак, и потому президент Белоруссии его и сделал. Одновременно Лукашенко тестирует реакцию Запада на свои действия и если она вдруг будет острой, то затем будет «вручную корректировать» свою позицию в отношении новых территорий России, уверен эксперт. Президент Белоруссии сейчас снова пытается достичь национальных интересов страны, одновременно ни с кем не ухудшая отношений – ни с Западом, ни с Россией.
Международной процедуры признания чьих-либо территорий, строго говоря, просто не существует – все подобные решения касаются только собственных территорий. Но могут быть сделаны символические шаги по непризнанию референдума или территорий – например, различные законодательные инициативы на Западе об оккупации, говорит Офицеров-Бельский.
Визит Сальдо в Белоруссию означает символическое признание и согласие Лукашенко с тем, что Херсонская область находится в составе России, говорит политолог Алексей Макаркин. Эта поездка в целом сигнализирует, что Белоруссия рассматривает Сальдо в качестве легитимного партнера. И далее этот тренд может получить развитие – по мнению эксперта, возможен приезд представителей и других новых регионов, а также культурное сотрудничество. В подобных вопросах Лукашенко, как всегда, маневрирует, что хорошо заметно и на примере приезда представителей Трампа в Минск. Стоит при этом отметить, говорит Макаркин, что возможность Лукашенко лавировать серьезно уменьшилась после 2020 г. – теперь он значительно больше ориентирован на Россию. Приняв у себя Сальдо, Лукашенко послал тем самым сигнал в Москву, что он «не уходит» от России, резюмирует эксперт.