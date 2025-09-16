Как расценивать прием Лукашенко губернатора Херсонской области

Несмотря на тесные отношения с Россией, Лукашенко пока так и не признал официально российскими ни Крым, ни четыре новых региона, т. е. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как заявлял Лукашенко еще в 2023 г., в признании Крыма нет «практической необходимости», так как Минск и без того сотрудничает с полуостровом. Лукашенко также говорил, что Путин никогда не настаивал на признании Крыма российским. При этом нынешняя встреча Лукашенко с главой субъекта новых российских территорий уже не первая: например, в сентябре 2024 г. он принимал главу ДНР Дениса Пушилина, пообещав тому сотрудничество, «абсолютно не нарушая никакие международные нормы». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт о том, как официально Минск сейчас расценивает статус этих регионов.