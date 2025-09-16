Израиль начал решающее наземное наступление на город Газа

Рубио перед тем, как вылететь из Иерусалима в Катар, где 16 сентября он будет обсуждать с его властями последствия недавней израильской атаки в Дохе, сообщил журналистам, что Белый дом выступает за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. И хотя Вашингтон предпочитает дипломатический способ решения проблем, по его словам, остановить войну в Газе не получится без ликвидации «Хамаса». «Он [«Хамас»] должен прекратить свое существование как вооруженная группировка, которая может угрожать миру и безопасности в регионе. И жители Газы заслуживают лучшего будущего. Но это лучшее будущее не наступит, пока «Хамас» не будет ликвидирован», – подчеркнул дипломат. Решение об оккупации Газы было принято кабинетом Нетаньяху в начале августа 2025 г.