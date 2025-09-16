Израиль начал решающее наземное наступление на город Газа

Израиль начал решающее наземное наступление на город ГазаНа этом фоне в ООН признали действия израильтян в анклаве геноцидом
Израильская армия в ночь на 16 сентября начала масштабную военную операцию в городе Газа, что стало частью реализации плана по уничтожению палестинской группировки «Хамас». Наступление израильских военных последовало спустя несколько часов после окончания переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским госсекретарем Марко Рубио в Иерусалиме, а также совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Катаре, созванного в ответ на удар израильтян по резиденции палестинских радикалов в Дохе.
На данный момент Израиль контролирует порядка 75% территории всего сектора Газа. Косвенно начало военного наступления на одноименной город подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. На своей странице в Х он написал, что «Газа в огне», а израильские военные «железным кулаком наносят удар по террористической инфраструктуре» в городе. «Мы не отступим и не ослабим усилий, пока миссия не будет завершена», -- добавил министр.
Через пару часов представитель Армии обороны Израиля (АОИ) Авичай Адраи на странице в соцсети X на арабском сообщил, что на данный момент израильская армия проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хамас» в Газе. Он также призвал оставшихся в городе жителей переселиться из города на юг сектора и тем самым присоединиться к 40% палестинцев, эвакуировавшихся в безопасные районы незадолго до израильского наступления.
Рубио перед тем, как вылететь из Иерусалима в Катар, где 16 сентября он будет обсуждать с его властями последствия недавней израильской атаки в Дохе, сообщил журналистам, что Белый дом выступает за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. И хотя Вашингтон предпочитает дипломатический способ решения проблем, по его словам, остановить войну в Газе не получится без ликвидации «Хамаса». «Он [«Хамас»] должен прекратить свое существование как вооруженная группировка, которая может угрожать миру и безопасности в регионе. И жители Газы заслуживают лучшего будущего. Но это лучшее будущее не наступит, пока «Хамас» не будет ликвидирован», – подчеркнул дипломат. Решение об оккупации Газы было принято кабинетом Нетаньяху в начале августа 2025 г.
Сколько в городе Газа осталось людей
Спусковой механизм к расширению наземной операции в Газе был запущен после израильского воздушного налета на Доху, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. После этого мирные переговоры и возможности окончания войны дипломатическими средствами были окончательно подорваны, сказал эксперт. «Администрация Дональда Трампа просто не может не одобрить израильскую операцию, так как в данном случае «хвост виляет собакой», а израильское правительство действует так, как ему заблагорассудится. Единственное препятствие для операции в виде переговорной площадки в Катаре было преодолено», – уверен Семенов.
США безоговорочно поддержат Израиль при любой администрации в Белом доме, соглашается старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Еврейское государство, по его словам, по сей день служит главной опорой Вашингтона на Ближнем Востоке, поэтому израильское руководство может самостоятельно без одобрения американцев проводить выбранную политику в этом регионе.
В то самое же время давление международного сообщества на Израиль лишь усиливается. 16 сентября независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях в своем докладе охарактеризовала политику израильских властей в Газе как геноцид. «Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, которые подпадают под критерии, изложенные в Конвенции о геноциде», – пришли эксперты к заключению. Постпред Израиля при ООН в Женеве Даниэль Мерон отверг «выборочные» выводы комиссии, выразив мнние, что более чем 70-страничный доклад «продвигает нарратив "Хамаса" и его сторонников».
Кроме того, в день начала нового израильского наступления правительство Люксембурга объявило о планах признать палестинское государство – вместе с Францией, Великобританией, Канадой, Австралией и Мальтой на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
Пока Израиль не использовал всю имеющуюся у него военную мощь для одержания победы над «Хамасом», замечает Зелтынь. Ранее Нетаньяху избегал ее задействования, опасаясь широкого осуждения со стороны международного сообщества, отмечает эксперт. «Но теперь, когда страна оказалась в серьезной региональной изоляции, а против части ее руководства последовали санкционные средства, сдерживающие клапаны израильской военной машины сорваны. Другое дело, какой будет побочная цена этого наступления: «Хамас» до сих пор имеет широкую поддержку среди местного арабского населения, и их вовлеченность в войне высока», – подчеркивает Зелтынь.
Израиль не сможет военной силой одержать победу над «Хамасом», уверен Семенов. Он напомнил, что израильская армия уже захватывала город Газу в начале 2024 г., но затем была вынуждены оттуда уйти. «Для победы израильским военным придется либо уничтожить всех палестинцев, либо вытеснить их за пределы сектора. Пока есть палестинцы – есть «Хамас». Действия израильтян лишь радикализирует жителей Газы», – говорит эксперт.
На прошедшем накануне саммите в Дохе главы мусульманских государств приняли совместную резолюцию с осуждением израильского правительства на Ближнем Востоке. И хотя по итогу участники не смогли выработать конкретных механизмов израильского сдерживания в регионе, на саммите власти Египта впервые назвали Израиль своим «противником». При этом еще задолго до «соглашений Авраама» в 2020-2021 гг. (серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко) Египет первым в арабском мире установил дипотношения с еврейским государством в 1979 г., а с 2023 г. вместе с Катаром выступает посредником в палестино-израильском конфликте.
Как считает Зелтынь, массовый исход палестинцев из города Газа не приведет к серьезным международным последствиям для Израиля. Во-первых, жители Газы покидали свои дома еще в первый год войны, а с тех пор израильское руководство адаптировалось к международному давлению. Во-вторых, продолжает эксперт, соседние арабские страны не хотят воевать с еврейским государством, а их политические элиты, несмотря на риторику, отчаянно пытаются дистанцироваться от палестино-израильской войны. «В этом смысле Израиль продолжит тонуть в болоте палестинской проблемы, поскольку страна расколота и в ней нет понимания, как решить палестинскую проблему», – полагает востоковед.
Пока арабские страны готовы ограничиться использованием инструментов экономического давления на Израиль, отметил Семенов. При этом востоковед не исключил вероятность подключения соседнего Египта в войну в случае гипотетического израильского удара по территории арабской республики.