МИД Израиля заявил о лжи в докладе ООН о геноциде в Газе
Израильский МИД заявил, что доклад комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле является фальшивым и основанным на лжи группировки «Хамас». Еврейское государство отвергло этот доклад и призвало к роспуску комиссии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В МИДе выразили убеждение, что доводы, представленные в документе, уже были полностью опровергнуты, «в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA, которое опровергло все до единого ложные утверждения о геноциде».
«Само собой разумеется, что три автора не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA», – указано в сообщении.
В ведомстве также обратили внимание, что авторы доклада «чудесным образом» недавно ушли в отставку.
Упомянутый доклад был опубликован на сайте ООН 16 сентября. В нем говорится, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Отмечается, что документ основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.
Доклад был обнародован на фоне сообщений о начале нового наступления Израиля в городе Газа. Как сообщает Axios, вечером 15 сентября ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары по Газе, а вскоре после этого, по данным палестинской прессы, в город вошли израильские танки.