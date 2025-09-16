Комиссия ООН признала действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом

Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Это следует из доклада комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле. Доклад основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.