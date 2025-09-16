Комиссия ООН признала действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом

Комиссия ООН признала действия ЦАХАЛ в Газе геноцидомТель-Авив, по версии организации, создал условия жизни, рассчитанные на уничтожение палестинцев
Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Это следует из доклада комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле. Доклад основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 г. по 31 июля 2025 г.
Израильские власти и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение рождаемости.
Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.
«Явные заявления израильских гражданских и военных властей, а также поведение израильских сил безопасности указывают на то, что акты геноцида были совершены с намерением уничтожить, полностью или частично, палестинцев в секторе Газа как группу», – следует из доклада.
Председатель организации Нави Пиллэй заявила, что ответственность за «эти чудовищные преступления» лежит на «высших эшелонах израильской власти», которые уже почти два года организуют кампанию геноцида с «конкретным намерением» уничтожить палестинскую группировку в анклаве.
Комиссия также усмотрела подстрекательство к совершению геноцида со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Израиля Ицхака Герцога и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
МИД Израиля в ответ на публикацию заявил, что представленный доклад о геноциде в секторе Газа «полностью основан на лжи "Хамаса"», и призвал распустить Комиссию ООН по расследованию событий на палестинской территории.
Отчет был опубликован на фоне сообщений о начале нового наступления Израиля в городе Газа. Axios передавал, что вечером 15 сентября ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары по Газе, а вскоре после этого, по данным палестинской прессы, в город вошли израильские танки.
До этого, 9 сентября, ЦАХАЛ атаковала Доху. Целью операции Тель-Авив назвал делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Удар вызвал возмущение арабских стран. 15 сентября в Катаре прошел внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванный в ответ на неожиданный удар Израиля по резиденции палестинского движения «Хамас» в Дохе.
С начала израильского наступления после атаки «Хамаса» в октябре 2023 г. погибли почти 65 000 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети, сообщал минздрав Газы. Израильская армия призвала миллион палестинцев из Газы перебраться в «гуманитарные районы». По данным ЦАХАЛ, на данный момент Газу покинули около 300 000 палестинцев.