Axios: Израиль начал наземное наступление для оккупации города Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление для захвата города Газа. По информации правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью является уничтожение группировки «Хамас», сообщает Axios со ссылкой на израильские официальные лица.
Агентство отмечает, что вечером 15 сентября ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары по Газе, а вскоре после этого, по данным палестинской прессы, в город вошли израильские танки. По информации Axios, начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир и руководители Моссада и военной разведки советовали Нетаньяху не начинать операцию, так как она может поставить под угрозу жизни удерживаемых в Газе израильских заложников, привести к тяжелым потерям и неудаче в ликвидации «Хамаса», а также «принудить Израиль к прямому военному правлению над 2 млн жителей Газы».
Отмечается также, что израильское наступление началось спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.
Согласно информации минздрава Газы, с начала израильского наступления после атаки «Хамаса» 7 октября погибли почти 65 000 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Армия обороны Израиля призвала миллион палестинцев из Газы перебраться в «гуманитарные районы». По данным ЦАХАЛ, на данный момент Газу покинули около 300 000 палестинцев.
Накануне своего вылета в Израиль Рубио говорил прессе, что президент США Дональд Трамп по-прежнему недоволен израильской военной операцией в Дохе, которая проводилась с целью ликвидации ключевых руководителей палестинского движения «Хамас». По словам Рубио, это не пошатнет решимость США и дальше поддерживать Израиль.