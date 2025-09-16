Axios: Израиль начал наземное наступление для оккупации города Газа

Агентство отмечает, что вечером 15 сентября ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары по Газе, а вскоре после этого, по данным палестинской прессы, в город вошли израильские танки. По информации Axios, начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир и руководители Моссада и военной разведки советовали Нетаньяху не начинать операцию, так как она может поставить под угрозу жизни удерживаемых в Газе израильских заложников, привести к тяжелым потерям и неудаче в ликвидации «Хамаса», а также «принудить Израиль к прямому военному правлению над 2 млн жителей Газы».