Эксперты не увидели оснований для отмены выборов в России

Эксперты не увидели оснований для отмены выборов в РоссииПо их мнению, результаты ЕДГ-2025 демонстрируют торжество «нормальности»
Итоги единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. продемонстрировали, что в России торжествует «нормальная нормальность» и спецоперация никак не влияет на подходы к электоральным процедурам: голосование происходит регулярно, власти обладают достаточным уровнем легитимности, а граждане им доверяют и ходят на выборы. Об этом заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на тематическом круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «Люди понимают, что формирование власти является чрезвычайно важным и ответственным инструментом», – убежден он.
Кроме того, доверие к избирательной системе усиливает и ее технологическое развитие, которое включает в себя дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и открытые в столице экстерриториальные участки для голосования на губернаторских выборах для жителей из 19 регионов, указал Чеснаков. «Сколько ни говорили о том, что у нас есть какие-то кризисные явления, оказалось, что все работает», – оппонирует он критикам.
«Нормальная нормальность» сформировалась благодаря адаптации страны и ее политической системы к реалиям спецоперации, пояснил президент ФоРГО Константин Костин. Имеет место и эффект консолидации «вокруг флага», который является ответом на внешнее давление, добавил он. «Это соответствует концепции «новой нормальности» и отложенного выбора: пока присутствует внешнее давление и проблемы, связанные со спецоперацией, не разрешены, все остальные дискуссии и претензии можно оставить на потом», – говорит Костин. Поэтому выборы сегодня имеют не только символическое значение, но и институциональное, уверен эксперт. «Даже если губернаторы побеждают в первом туре, выборы отменять не надо. Их символическое значение – это запрос на нормальность и стабильность», – повторил Костин. Так он прокомментировал обсуждение итогов выборов глав регионов в политических Telegram-каналах.
20 глав субъектов (за исключением Олега Николаева из Чувашии, все они являются членами «Единой России», ЕР), которых избирали в ходе прямых выборов в 2025 г., одержали уверенную победу. Наилучший результат показал глава Татарстана Рустам Минниханов, избранный уже на четвертый срок. Он набрал 88,09%. Наименьший процент поддержки был у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева – он получил 60,79% (против него шел экс-губернатор коммунист). На выборах в региональные парламенты ЕР также лидирует – партсписки набирают в среднем 60,6%, и партия получает почти 82% мандатов, которые замещались, – 380 из 464.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин обратил внимание на то, что высокие результаты показали губернаторы, так или иначе связанные со спецоперацией. Например, избравшаяся в ЕАО Мария Костюк, возглавлявшая ранее программу «Время героев», выиграла с одним из самых высоких результатов – 83,02%. Ставший губернатором Тамбовской области Евгений Первышов, имеющий боевой опыт в зоне спецоперации, получил 73,84%. К ним же Данилин отнес и победившего на выборах в Орловской области Евгения Солнцева – он не был на спецоперации, но проработал порядка двух лет (с 30 марта 2023 г. по 26 марта 2025 г). в ДНР председателем правительства. Он стал губернатором с результатом в 83,85%.
В целом заметна тенденция по снижению общего количества числа нарушений на выборах, но все-таки они были: наибольшее количество сообщений о возможных проблемных ситуациях поступали из Краснодарского края и Ростовской области, поделилась исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.
Для политической системы символически важно, что проведение выборов не приостановлено, несмотря на то что и политические, и юридические возможности для этого были, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Главный эксцесс выборов 2025 г. – это проблемы с сайтом Центризбиркома (в последний день голосования 14 сентября он не работал в течение нескольких часов из-за хакерских атак). «В случае конкурентных выборов это могло бы быть значимо», – заметил политолог.