Эксперты не увидели оснований для отмены выборов в России

«Нормальная нормальность» сформировалась благодаря адаптации страны и ее политической системы к реалиям спецоперации, пояснил президент ФоРГО Константин Костин. Имеет место и эффект консолидации «вокруг флага», который является ответом на внешнее давление, добавил он. «Это соответствует концепции «новой нормальности» и отложенного выбора: пока присутствует внешнее давление и проблемы, связанные со спецоперацией, не разрешены, все остальные дискуссии и претензии можно оставить на потом», – говорит Костин. Поэтому выборы сегодня имеют не только символическое значение, но и институциональное, уверен эксперт. «Даже если губернаторы побеждают в первом туре, выборы отменять не надо. Их символическое значение – это запрос на нормальность и стабильность», – повторил Костин. Так он прокомментировал обсуждение итогов выборов глав регионов в политических Telegram-каналах.