КПРФ получила вторые места в 12 регионах на выборах губернаторов, ЛДПР – в 6

КПРФ получила вторые места в 12 регионах на выборах губернаторов, ЛДПР – в 6А семь действующих глав регионов смогли улучшить свои результаты
В ходе единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. на новый срок избирались 13 действующих глав субъектов. Из них семеро смогли превзойти свои результаты пятилетней давности, а пятеро ухудшили показатели относительно выборов 2020 г., подсчитали «Ведомости». И только одному губернатору удалось переизбраться с ровно таким же результатом, как пять лет назад.
Вторые, третьи... среди проигравших
Среди оппозиции на губернаторских выборах КПРФ получила больше всех вторых мест – в 12 регионах, ЛДПР – в шести, «Справедливая Россия» (СР) – в двух. Самый высокий результат продемонстрировал коммунист Сергей Левченко в Иркутской области – 22,65%. Социологи прогнозировали, что он покажет наилучший результат среди других оппозиционеров, но в АЦ ВЦИОМ предполагали, что он наберет 18,3%. За ним следует Александр Ивачев в Свердловской области – он получил 15,25%. Тройку вторых мест закрывает кандидат от КПРФ в Новгородской области Ольга Ефимова – 14,40%, которая также ходит на выборы не первый раз.
Также КПРФ стала второй в Курской, Оренбургской, Брянской, Ростовской, Тамбовской областях, Татарстане, Краснодарском и Пермском крае, Костромской и Новгородской областях.
ЛДПР заняла вторые места в Севастополе, Чувашии, Архангельской области, Камчатском крае, ЕАО и Ленинградской области.
Справороссы заняли вторые места в Калужской области, где кандидат от СР Надежда Ефремова получила 8,97%, и в Коми – Татьяна Саладина набрала 11,01%.
Такие результаты партий – это личностные успехи, считает политолог Константин Калачев. 9,6% респондентов готовы проголосовать за коммунистов, следует из последнего опроса ВЦИОМа, 10,9% – за ЛДПР, 34,1% – за ЕР и 3,9% – за СР. «Кандидаты от КПРФ значительно превысили рейтинг партии на личностном ресурсе. Не благодаря, а вопреки. Левченко, например, мог получить и больше, если бы ему помогли с ресурсами», – рассуждает он. ЛДПР и СР «играли в другие игры»: они выдвигали не самых сильных кандидатов, а Свердловская область для СР (там депутат Госдумы Андрей Кузнецов получил 12,66%) – это скорее исключение, считает политолог. «На выборах глав регионов работает роль личности и готовность к контрпозиционированию по отношению к главе региона. Кандидаты от КПРФ вели кампании поактивнее и пожестче. Но сама партия вести кампании пожестче, похоже, не очень готова», – резюмировал он.
Первые среди победителей
Самый высокий результат по итогам ЕДГ среди всех губернаторов при наиболее высокой явке в 75,85% показал вновь глава Татарстана Рустам Минниханов, избранный уже на четвертый срок. Он набрал 88,09%, при этом улучшив свои показатели пятилетней давности: на региональных выборах 2020 г. он набрал 83,27% при явке в 78,78%. Вторым по количеству собранных голосов стал один из дебютантов этого электорального цикла – экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн, ставший губернатором Курской области с результатом в 86,9% при явке в 54,1%.
Тройку лидеров замыкает переизбравшийся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – он набрал 84,21%, проголосовало 58,41% жителей. Ему также удалось улучшить свои показатели: в 2020 г. он получил 83,61% при явке в 51,52%.
Среди других переизбиравшихся высокий результат показал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев – 83,17% с явкой в 68,7%. Он продолжает список тех, кому удалось улучшить свои результаты: пять лет назад он получил 82,97% с явкой в 68,63%. Еще один отличник – губернатор Брянской области Александр Богомаз, набравший 78,78% голосов при вовлеченности избирателей, равной 46,77%. В 2020 г. он получил 71,69% с явкой в 50,37%.
Успешно переизбрался на второй срок и губернатор Калужской области Владислав Шапша – он получил 72,24% голосов при явке в 44,80%. В 2020 г., сменив главу региона Анатолия Артамонова после досрочной отставки, он выиграл с результатом 71,19% при невысокой явке 35,39%. Не отстает и губернатор Костромской области Сергей Ситников – он победил с результатом 67,63% (явка – 39,80%), увеличив свой результат с 64,65% при явке в 31,98%.
Самый низкий, но при этом стабильный результат у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева – и в 2020 г., и в 2025 г. он получил ровно 60,79%. Разве что явка немного увеличилась за пять лет – с 32,63 до 33,08%. При этом пять лет назад он сменил на этом посту своего нынешнего конкурента – досрочно ушедшего в отставку коммуниста Левченко.
Губернаторы в минусе
Ухудшили свои результаты пятеро действующих глав субъектов. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сохранил свое кресло с одним из наиболее высоких показателей за ЕДГ-2025, равным 81,72% при явке в 66,96%, но все равно не сумел достичь результатов 2020 г. – на досрочных выборах тогда он получил 85,72% при явке в 48,28%. Его предшественник Дмитрий Овсянников покинул пост по собственному желанию.
Губернатор Пермского края Денис Махонин на текущих выборах набрал 70,94% голосов при явке 49,03%. Но в 2020 г. после отставки Максима Решетникова и его перехода в правительство Махонин на досрочных выборах получил 75,69% при явке в 35,76%.
Не смог превысить результат пятилетней давности также губернатор Архангельской области Александр Цыбульский – сейчас он получил 67,32% голосов при явке в 36,32%, тогда как в 2020 г. на досрочных выборах после отставки Игоря Орлова он набрал 69,63% при явке в 32,65%.
Продолжает эту тенденцию еще один избранный на досрочных выборах в 2020 г. – глава Чувашии Олег Николаев (баллотировался самовыдвиженцем), в 2025 г. он набрал 67,07% при явке в 58,5%, а пять лет назад, заняв кресло Михаила Игнатьева, который лишился этой должности в связи с утратой доверия президента после нескольких публичных скандалов, Николаев получил 75,61% с явкой в 55,51%.
Но больше всех потерял в результате другой бывший «досрочник» – глава Камчатского края Владимир Солодов, набрав в 2020 г. 80,51% (явка – 37,15%), в 2025 г. он получил 62,97% голосов (явка – 46,52%). Пять лет назад он сменил в этой должности досрочно ушедшего по собственному желанию Владимира Илюхина.
Для действующих губернаторов работает в минус отсутствие эффекта новизны – его невозможно удержать для всех избирателей, поэтому потери были прогнозируемы, отмечает политолог Дмитрий Еловский. «Система научилась точно определять, у кого есть серьезные проблемы, а у кого будет небольшая просадка. Первых заменили. Вторым нужно будет сейчас на втором сроке мобилизоваться», – сказал он «Ведомостям».
Дебютанты ЕДГ-2025
После Хинштейна, который стал вторым по количеству голосов среди всех избираемых депутатов, из врио следует уже ставший губернатором Оренбургской области Евгений Солнцев, бывший глава правительства ДНР, – он получил 83,85%. В Еврейской автономной области врио главы Мария Костюк победила с результатом 83,02%. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набирает 81,25% голосов. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, который служил в зоне спецоперации (после работы мэром Краснодара и депутатом Госдумы), – 73,84%. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн – 70,04% голосов. Самый низкий результат из врио у ставшего главой Свердловской области Дениса Паслера – он получил 61,30%.
Члены собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором Ирину Гехт. Она была врио главы региона, а до этого занимала пост премьера Запорожской области.
Результаты ЕДГ показывают устойчивую поддержку действующих губернаторов и власти в целом, но особенно показательна ситуация в дальневосточных регионах, где рост явки не привел к падению результатов кандидатов от власти, что говорит о сохранении эффекта «объединения вокруг флага», констатирует замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Артур Заббаров.