КПРФ получила вторые места в 12 регионах на выборах губернаторов, ЛДПР – в 6

Такие результаты партий – это личностные успехи, считает политолог Константин Калачев. 9,6% респондентов готовы проголосовать за коммунистов, следует из последнего опроса ВЦИОМа, 10,9% – за ЛДПР, 34,1% – за ЕР и 3,9% – за СР. «Кандидаты от КПРФ значительно превысили рейтинг партии на личностном ресурсе. Не благодаря, а вопреки. Левченко, например, мог получить и больше, если бы ему помогли с ресурсами», – рассуждает он. ЛДПР и СР «играли в другие игры»: они выдвигали не самых сильных кандидатов, а Свердловская область для СР (там депутат Госдумы Андрей Кузнецов получил 12,66%) – это скорее исключение, считает политолог. «На выборах глав регионов работает роль личности и готовность к контрпозиционированию по отношению к главе региона. Кандидаты от КПРФ вели кампании поактивнее и пожестче. Но сама партия вести кампании пожестче, похоже, не очень готова», – резюмировал он.