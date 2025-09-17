Зачем китайский министр обсуждал Украину в Польше

Зачем китайский министр обсуждал Украину в ПольшеПод угрозой оказался важный для Пекина торговый маршрут
Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал приехавшему с визитом в его страну министру иностранных дел Китая Ван И углубить сотрудничество с Китаем, успехами которого поляки восхищаются. Навроцкий передал привет председателю КНР Си Цзиньпину и сказал, что Варшава высоко ценит дружбу между двумя странами, передает агентство «Синьхуа». Более того, согласно сообщению, историк по образованию Навроцкий вспомнил «об огромных жертвах и вкладе Китая» в победу во Второй мировой войне. При этом представителей Варшавы не было на праздничных мероприятиях в Пекине в начале сентября 2025 г.
Помимо этого Ван провел переговоры с главой МИД Польши Радославом Сикорским. 15 сентября они смогли «достичь консенсуса» в разных сферах, проведя обмен мнениями о нынешних региональных и мировых проблемах. Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский заявил, что одной из ключевых тем стала блокировка транзита из-за закрытия Варшавой границы с Белоруссией (в частности, КПП «Козловичи») на фоне проведения последней совместных с Россией военных учений «Запад-2025». Несмотря на то что они по плану заканчиваются в середине сентября, Польша намерена продолжать держать границу закрытой и далее. «Логика безопасности в нашем регионе имеет приоритет над логикой торговли. Безопасность стоит денег» – так сформулировал Вронский позицию, которую Польша доносила до КНР.
В Варшаве говорят, что были вынуждены принять решение о перекрытии границы из-за «провокаций и продолжающейся гибридной войны» со стороны Минска и она будет снова открыта, только когда угрозы перестанут существовать. Для Китая же там проходит один из основных сухопутных маршрутов поставки товаров в Европу, который вписан в рамки проекта «Пояс и путь». Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков при этом считает, что Варшаве теперь придется объясняться перед Пекином и после окончания учений «Запад-2025» Польша границы все равно откроет.
В 2024 г. бывший тогда президентом Польши Анджей Дуда уже поднимал вопрос об угрозе для транзита из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии во время своего длительного визита в Пекин, но тогда, по словам Сикорского, это «помогло на несколько месяцев».
Кроме того, сейчас Сикорский сделал еще несколько ласкающих слух китайцев заявлений. Он сказал, что тарифная война подрывает стабильность производственных цепочек, а Польша высоко ценит инициативу глобального управления Си, которую он выдвинул на недавнем саммите ШОС. В ответ Ван в долгу не остался: Китай готов к тесным контактам с Польшей ради соглашения по урегулированию конфликта на Украине и Пекин готов будет поддержать вступление Варшавы в G20, если это будет на повестке дня, передает TVP Info. В 2022 г. МИД Польши продвигал участие Польши в этом формате взамен России, но сейчас она стремится в двадцатку без такой увязки, так как ВВП страны превысил $1 трлн.
Пока гость из Китая еще находился в Польше, в Варшаве произошел один странный инцидент. Вечером 15 сентября премьер Польши Дональд Туск написал на своей странице в соцсети X, что якобы два гражданина Белоруссии были задержаны из-за запуска беспилотника над зданиями правительства. «Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (ул. Парковая) и [резиденцией президента Польши] Бельведером», – написал он. На следующий день выяснилось, что речь шла о 21-летнем гражданине Украины и гражданке Белоруссии 17 лет и это была не «какая-то масштабная шпионская операция», а скорее их беспечность, сообщил пресс-секретарь польских спецслужб Яцек Добжиньский.
Помимо этого представители Варшавы и Пекина в этот раз подписали соглашение, которое открывает путь к возобновлению поставок польского мяса птицы на китайский рынок (были остановлены в сентябре 2024 г. из-за вспышки птичьего гриппа. – «Ведомости»), обсудили сотрудничество по развитию индустрии электромобилей в Польше, а также лицензии на экспорт редкоземельных металлов из КНР.
Польша и Китай установили стратегическое партнерство в 2016 г., Варшава поддерживает инициативу «Пояс и путь». При этом в 2024 г. Дуда отмечал диспропорцию в товарообороте стран: импорт продукции из Китая в Польшу в 15 раз превышал стоимость продукции, экспортируемой в обратном направлении.
Польша стала заключительной точкой европейского турне Вана, который до того посетил Австрию и Словению. Представители этих стран не противились идее защищать вместе с КНР «принципы мультилатерализма».
Позиция Варшавы по отношению к Пекину двойственна: с одной стороны, Польша участвует в инициативе «Пояс и путь» и является одним из партнеров Китая в регионе, с другой – своими действиями, например перекрытием границы с Белоруссией, создает серьезные трудности для китайских транспортных маршрутов, говорит советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. При этом у поляков есть объективный бизнес-интерес к Китаю, особенно в сфере сельского хозяйства. При этом Польша – одна из наиболее проамериканских стран Европы, руководство страны активно развивает сотрудничество с Вашингтоном, особенно в военно-политической сфере. В этих условиях геостратегические приоритеты преобладают над экономическими интересами и действия Варшавы зачастую выглядят как стремление угодить США, добавил эксперт. Такая политика позволяет Польше показывать свою значимость Вашингтону и Брюсселю, но подрывает ее репутацию в глазах Китая. Учитывая стиль китайской дипломатии, это не останется без внимания, считает Буневич.
Отношения Китая и Польши в целом сейчас позитивные, Пекин подчеркивает их дружественный характер, говорит младший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александра Янькова, пусть после начала СВО они и стали сдержаннее с политической точки зрения. Пекин рассчитывает на конструктивную роль Варшавы как влиятельного игрока в Европе, говорит эксперт.
Закрытие Польшей границы с Белоруссией бьет по сухопутной ветке маршрута Китай – Европа, и китайские логисты уже фиксируют задержки и перегрузки. Пекин вынужден перераспределять торговые потоки на морские маршруты или через Казахстан и Россию, отмечает Янькова. В Китае считают действия Польши дипломатической уловкой и попыткой манипулировать логистикой, чтобы оказать давление и добиться от Пекина поддержки в вопросах, связанных с Россией, добавляет эксперт. Но по Украине вся официальная линия Пекина по-прежнему сводится к призывам к прекращению огня и переговорам, заключает Янькова.