Зачем китайский министр обсуждал Украину в Польше

Позиция Варшавы по отношению к Пекину двойственна: с одной стороны, Польша участвует в инициативе «Пояс и путь» и является одним из партнеров Китая в регионе, с другой – своими действиями, например перекрытием границы с Белоруссией, создает серьезные трудности для китайских транспортных маршрутов, говорит советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. При этом у поляков есть объективный бизнес-интерес к Китаю, особенно в сфере сельского хозяйства. При этом Польша – одна из наиболее проамериканских стран Европы, руководство страны активно развивает сотрудничество с Вашингтоном, особенно в военно-политической сфере. В этих условиях геостратегические приоритеты преобладают над экономическими интересами и действия Варшавы зачастую выглядят как стремление угодить США, добавил эксперт. Такая политика позволяет Польше показывать свою значимость Вашингтону и Брюсселю, но подрывает ее репутацию в глазах Китая. Учитывая стиль китайской дипломатии, это не останется без внимания, считает Буневич.