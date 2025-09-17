Евросоюз угрожает Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе

В преддверии новой операции Израиля город Газа покинули порядка 40% палестинцев, а для эвакуации оставшихся жителей израильские власти открыли второй маршрут выхода из населенного пункта. Как считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь, массовый исход палестинцев из города Газа не приведет к серьезным международным последствиям для Израиля. Во-первых, жители Газы покидали свои дома еще в первый год войны, а с тех пор израильское руководство адаптировалось к международному давлению. Во-вторых, продолжает эксперт, соседние арабские страны не хотят воевать с еврейским государством, а их политические элиты, несмотря на риторику, отчаянно пытаются дистанцироваться от палестино-израильской войны. «В этом смысле Израиль продолжит тонуть в болоте палестинской проблемы, поскольку страна расколота и в ней нет понимания, как решить ее», – полагает востоковед.