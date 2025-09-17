Евросоюз угрожает Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе

Евросоюз угрожает Израилю санкциями из-за нового наступления в ГазеШансов, что Нетаньяху из-за подобного давления остановится, немного
Европейская комиссия (ЕК) 17 сентября, на следующий день после начала новой военной операции Израиля в городе Газа, предложила приостановить действие соглашения о свободной торговли между этой страной и Евросоюзом (ЕС). Анонсированные меры предполагают, что израильский импорт потеряет преференциальный доступ на рынок ЕС, а товары будут облагаться пошлинами на уровне тех стран, которые не имеют соответствующего договора с объединением, говорится в сообщении ЕК.
В рамках своего санкционного давления ЕС также может приостановить предоставление ежегодной финансовой помощи в размере 20 млн евро на различные израильские проекты. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас предложила ввести санкции в отношении крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также против некоторых израильских поселенцев, проживающих на оккупированном Западном берегу реки Иордан. При этом в санкционный список также могут попасть и члены «Хамас». «Хочу внести ясность: цель не в том, чтобы наказать Израиль, а в том, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Война должна прекратиться. Страдания должны прекратиться, и все заложники должны быть освобождены», – сказала Каллас.
Израиль заключил соглашение о зоне свободной торговли с ЕС в 2000 г. и с тех пор это объединение стало крупнейшим торговым партнером еврейского государства: порядка 32% от его общего объема торговли. По итогам 2024 г. товарооборот Израиля со странами Европы составил 46,6 млрд евро, из них почти 16 млрд евро – израильский экспорт.
Поводом для введения европейских санкций против Израиля стало злоупотребление израильским руководством военной силой в Газе и на оккупированных палестинских территориях, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Дополнительным импульсом, продолжает эксперт, послужила позиция американской администрации, которая безоговорочно поддерживает еврейское государство на Ближнем Востоке. «Израильское руководство из-за европейского давления вряд ли будет пересматривать свои подходы к палестинской проблеме. Власти уже де-факто и так выбрали курс на автаркию в экономике, а сворачивание с него для кабинета [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху будет означать их поражение. И тем более санкции ЕС не окажут удушающий эффект для израильской экономики», – отметил эксперт.
Израиль объявил о начале решающего наземного наступления (операция «Колесницы Гидеона») на последний оплот «Хамас» – город Газу – в ночь на 16 сентября, и сразу после окончания визита американского госсекретаря Марко Рубио в Иерусалим. Нетаньяху же подтвердил проведение военной операции в Газе во время очередного заседания суда по уголовному делу против него о коррупции, расследование которого ведется с 2016 г. Там премьер попросил судью освободить его от дачи показаний в обычном режиме в связи с «происходящими важными событиями».
В тот же день независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях в своем докладе охарактеризовала политику израильских властей в Газе как геноцид. «Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, которые подпадают под критерии, изложенные в Конвенции о геноциде», – пришли эксперты к заключению. Постпред Израиля при ООН в Женеве Даниэль Мерон отверг «выборочные» выводы комиссии, выразив мнение, что более чем 70-страничный доклад «продвигает нарратив ХАМАС и его сторонников».
Кроме того, в день начала нового израильского наступления правительство Люксембурга объявило о планах признать палестинское государство – вместе с Францией, Великобританией, Канадой, Австралией и Мальтой на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
В преддверии новой операции Израиля город Газа покинули порядка 40% палестинцев, а для эвакуации оставшихся жителей израильские власти открыли второй маршрут выхода из населенного пункта. Как считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь, массовый исход палестинцев из города Газа не приведет к серьезным международным последствиям для Израиля. Во-первых, жители Газы покидали свои дома еще в первый год войны, а с тех пор израильское руководство адаптировалось к международному давлению. Во-вторых, продолжает эксперт, соседние арабские страны не хотят воевать с еврейским государством, а их политические элиты, несмотря на риторику, отчаянно пытаются дистанцироваться от палестино-израильской войны. «В этом смысле Израиль продолжит тонуть в болоте палестинской проблемы, поскольку страна расколота и в ней нет понимания, как решить ее», – полагает востоковед.
Сколько в городе Газа осталось людей
Спусковой механизм к расширению наземной операции в Газе был запущен после израильского воздушного налета на Доху, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. После этого мирные переговоры и возможности окончания войны дипломатическими средствами были окончательно подорваны, сказал эксперт. «Администрация Дональда Трампа просто не может не одобрить израильскую операцию, так как в данном случае «хвост виляет собакой», а израильское правительство действует так, как ему заблагорассудится. А единственное препятствие для операции в виде переговорной площадки в Катаре было преодолено», – уверен Семенов.
Израиль десятилетиями занимает жесткую позицию по вопросам собственной безопасности и столько же времени игнорирует мнение других, замечает завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО Павел Тимофеев. По его словам, и европейцы сейчас, скорее, смущены поведением Израиля, а ограничения на деле вводят крайне неохотно, так как еврейское государство – их важный партнер. Шанс того, что под европейским давлением кабинет Нетаньяху пойдет на попятную, по оценке Тимофеева, весьма мал. Если Нетаньяху прекратит операцию в Палестине, то он рискует потерять голоса избирателей, подытоживает эксперт.