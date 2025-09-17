Новым сенатором от Мурманской области станет призерка Олимпийских игр

Новым сенатором от Мурманской области станет призерка Олимпийских игрКандидатуру Ларисы Кругловой предложила фракция «Единой России» в облдуме
Председатель комитета мурманской областной думы по культуре, молодежной политике, туризму и спорту, серебряная олимпийская призерка 2004 г. Лариса Круглова может стать новым сенатором от региона вместо умершей в начале июня Татьяны Сахаровой. Кандидатуру Кругловой предложила фракция «Единой России» (ЕР), вопрос о наделении полномочиями сенатора будет рассмотрен на очередном заседании регионального парламента 23 сентября, сообщается на сайте законодательного органа власти. Предложений по кандидатурам от других фракций пока не поступало, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы мурманской областной думы. В заксобрании пять фракций, у ЕР большинство – 23 депутата из 32.
Каденция Кругловой будет длиться до сентября 2026 г., когда прекратятся полномочия действующего созыва заксобрания. Будущая сенатор родилась 27 октября 1972 г., у нее два высших образования: в 1995 г. окончила Мурманский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального образования», в 2010 г. – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Является серебряным призером Олимпийских игр в Афинах 2004 г. в женской эстафете 4 по 100 метров. Работала тренером – преподавателем отделения легкой атлетики в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №4 по скоростному бегу на коньках и легкой атлетике.
В мурманской областной думе Круглова заседает с 2011 г. Член ЕР и штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта, заслуженный мастер спорта.
Предыдущая сенатор от мурманской областной думы Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни 4 июня после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Она заседала в Совете Федерации (СФ) с 2021 г. В соответствии с законом «О порядке формирования СФ», в случае досрочного прекращения полномочий сенатора – представителя от законодательного органа государственной власти субъекта – заксобрание должно делегировать своего представителя в верхнюю палату парламента не позднее чем через месяц со дня отставки предыдущего. Впрочем, ответственности за срыв сроков закон не предусматривает.
Правительство Мурманской области в СФ с 2024 г. представляет Елена Дягилева. Она является членом комитета по бюджету и финансовым рынкам.