Новым сенатором от Мурманской области станет призерка Олимпийских игр

Каденция Кругловой будет длиться до сентября 2026 г., когда прекратятся полномочия действующего созыва заксобрания. Будущая сенатор родилась 27 октября 1972 г., у нее два высших образования: в 1995 г. окончила Мурманский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального образования», в 2010 г. – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Является серебряным призером Олимпийских игр в Афинах 2004 г. в женской эстафете 4 по 100 метров. Работала тренером – преподавателем отделения легкой атлетики в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №4 по скоростному бегу на коньках и легкой атлетике.