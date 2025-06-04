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Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Она скончалась после тяжелой болезни
Ведомости

На 52-м году жизни скончалось сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Об этом сообщили родные умершей в ее Telegram-канале.

«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Сахарова заочно окончила факультет статистики, учета и экономического анализа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов в 1995 г. С 1996 по 2012 г. работала в Североморском отделении Сбербанка России, пройдя путь от контролера подмены до начальника сектора обслуживания юридических лиц. В 2012 г. перешла на госслужбу в администрацию Североморска, затем возглавляла операционный офис ВТБ в Североморске. С 2015 по 2021 г. была депутатом и заместителем председателя Совета депутатов Североморска. В сентябре 2021 г. избрана в Мурманскую областную думу, после чего получила мандат сенатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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