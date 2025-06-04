Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сахарова заочно окончила факультет статистики, учета и экономического анализа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов в 1995 г. С 1996 по 2012 г. работала в Североморском отделении Сбербанка России, пройдя путь от контролера подмены до начальника сектора обслуживания юридических лиц. В 2012 г. перешла на госслужбу в администрацию Североморска, затем возглавляла операционный офис ВТБ в Североморске. С 2015 по 2021 г. была депутатом и заместителем председателя Совета депутатов Североморска. В сентябре 2021 г. избрана в Мурманскую областную думу, после чего получила мандат сенатора.