На съезде ЛДПР Леонид Слуцкий может быть переизбран председателем партии

Слуцкий является вторым председателем ЛДПР после покойного основателя партии Владимира Жириновского. Нынешний лидер был избран на свой пост 27 мая 2022 г., голосование по его кандидатуре было безальтернативным, хотя изначально заявления о планах возглавить ЛДПР делали, в частности, экс-депутаты Госдумы Александр Шерин и Виталий Золочевский, шоумен Стас Барецкий. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что кандидатом на эту должность может стать Михаил Дегтярев (тогда губернатор Хабаровского края, сейчас министр спорта). Шерин впоследствии был исключен из партии и вступил в «Справедливую Россию». Золочевский сказал «Ведомостям», что обязательно примет участие в съезде и будет ориентироваться по ситуации в вопросе выдвижения на пост председателя.