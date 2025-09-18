На съезде ЛДПР Леонид Слуцкий может быть переизбран председателем партии

На съезде ЛДПР Леонид Слуцкий может быть переизбран председателем партииЧетырехлетний срок пребывания его на этом посту завершается в мае 2026 года
Переизбрание председателя ЛДПР может быть включено в повестку съезда, который пройдет 2 октября, сообщили два собеседника, близких к партии. Основной вопрос повестки, обозначенный лидером партии Леонидом Слуцким, касается проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва в 2026 г., сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Она не смогла подтвердить информацию о возможном переизбрании председателя, как и первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева. Председатель экономического совета ЛДПР Константин Бабкин уверен, что Слуцкий будет переизбран на пост председателя партии, но не знает когда.
Собеседники «Ведомостей» в региональных отделениях сказали, что пока не получали сообщений из центрального аппарата ЛДПР по поводу съезда. «Еще не было [региональной] конференции, после нее только, возможно, будет информация», – сообщил источник в региональном отделении ЛДПР на юге России. Ранее собеседник «Ведомостей» в партии не исключал, что на съезде оформят кадровые решения, которые должны позволить партии увереннее подойти к выборам.
Слуцкий является вторым председателем ЛДПР после покойного основателя партии Владимира Жириновского. Нынешний лидер был избран на свой пост 27 мая 2022 г., голосование по его кандидатуре было безальтернативным, хотя изначально заявления о планах возглавить ЛДПР делали, в частности, экс-депутаты Госдумы Александр Шерин и Виталий Золочевский, шоумен Стас Барецкий. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что кандидатом на эту должность может стать Михаил Дегтярев (тогда губернатор Хабаровского края, сейчас министр спорта). Шерин впоследствии был исключен из партии и вступил в «Справедливую Россию». Золочевский сказал «Ведомостям», что обязательно примет участие в съезде и будет ориентироваться по ситуации в вопросе выдвижения на пост председателя.
В соответствии с уставом ЛДПР председатель избирается на съезде ЛДПР сроком на четыре года. Таким образом, первый срок Слуцкого истекает в конце мая 2026 г. То есть в обычном тайминге в 2026 г. должно пройти два съезда – отчетно-выборный и по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы.
Политолог Константин Калачев сказал «Ведомостям», что Слуцкий вряд ли переживает из-за возможности внутрипартийной конкуренции за должность председателя. По мнению эксперта, переизбрание лидера – «это возможность еще раз напомнить, что ЛДПР теперь партия Слуцкого, заставить всех еще раз присягнуть, получить от съезда безусловный и неограниченный мандат на окончательную кадровую перезагрузку». «До выборов Госдумы будет оставаться менее года, самое время избавиться от тех, кто недостаточно лоялен и выражает недовольство. Я бы назвал это закреплением успехов и закрытием гештальта», – говорит Калачев.
ЛДПР достойно выступила на прошедших региональных выборах и поэтому партийцы «ловят момент», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Думаю, что логично на волне этого успеха зафиксировать, что Слуцкий справился с позицией лидера партии, в чем, кстати говоря, очень многие сомневались», – сказал он «Ведомостям». 16 сентября «Ведомости» сообщали, что ЛДПР опередила КПРФ по количеству вторых мест на выборах в заксобрания (семь против трех). При этом КПРФ получила вторые места в 12 регионах на выборах губернаторов, ЛДПР – в шести.