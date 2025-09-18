Газета
Главная / Политика /

Как минимум 870 участников спецоперации победили на выборах в ходе ЕДГ-2025

Это в 2,6 раза больше, чем год назад
Юлия Малева
Варвара Гертье / РИА Новости
Варвара Гертье / РИА Новости

Всего по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. на выборах разных уровней победило как минимум 870 участников спецоперации, выдвигавшихся от парламентских партий, подсчитали «Ведомости». Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее: в 2024 г. депутатами заксобраний регионов и муниципальных советов стали 329 бойцов спецоперации (тогда замещалось свыше 35 000 мандатов).

В текущем электоральном цикле в общей сложности замещалось 47 000 депутатских мандатов (т. е. лишь 1,85% от совокупного количества вакантных мест заняли бойцы спецоперации). Всего на ЕДГ-2025 зарегистрировали 1397 кандидатов с боевым опытом, сообщал Центризбирком. Таким образом, из них избрались 62,3%.

Абсолютное большинство ветеранов избрались от «Единой России» – это 830 человек, сообщал 16 сентября председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с фракцией в Госдуме. «Единая Россия», напомню, впервые откликнулась – и самая первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. <...> Это хороший результат», – оценил он. По словам Медведева, участие кандидатов – ветеранов спецоперации станет еще более широким в избирательном процессе 2026 г. и существенно повлияет на его ход.

Как губернатор избрался на четвертый срок в Костроме

Политика / Демократия

Итоги кампании партия подведет на заседании президиума генсовета, но в целом уже понятен значительный рост числа побед кандидатов – участников спецоперации от «Единой России», констатирует член генсовета партии сенатор Сергей Перминов. В 2025 г. от партии был зарегистрирован 951 такой кандидат, а значит, победило порядка 90% от общего числа, указывает он. В 2024 г. избралось 308 участников спецоперации, что составляло порядка 80% от числа прошедших регистрацию. «Видим рост доли избраний по категории, что подтверждает качество сопровождения наших защитников в кампании. И рост результатов отражает и отношение среди избирателей к работе ранее избранных во власть ветеранов. Люди видят их целеустремленность, честность, верность долгу, результаты инициатив», – сказал Перминов «Ведомостям».

Часть единороссов уже переизбрались, в том числе получив мандаты более высокого уровня, продолжает сенатор: например, успешно провели кампанию и избраны губернаторами обладатели такого статуса Евгений Первышов в Тамбовской области и Евгений Солнцев в Оренбургской области. Многие стали депутатами региональных парламентов и советов столиц субъектов. Так, в частности, в Татарстане 80 участников спецоперации избраны от партии в состав органов местного самоуправления (МСУ), в Красноярском крае – 41, в Новосибирской области победу по разным уровням выборов одержали 32 ветерана, в УрФО – 98.

Второй партией по количеству избравшихся участников спецоперации стала ЛДПР – либерал-демократам удалось ввести в систему власти 17 бойцов (всего выдвинули 89), сообщила «Ведомостям» заместитель руководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар. Из них один депутат прошел в госсовет Коми и один – в гордуму Астрахани. Остальные 15 избрались в органы МСУ в 10 регионах – Ивановской, Нижегородской, Рязанской областях, Камчатском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл.

Успехи бойцов СВО на ЕДГ-2024

От «Единой России» год назад избрались 308 участников спецоперации, от КПРФ – 11 из 40 зарегистрированных, от ЛДПР депутатские мандаты получили четверо военнослужащих из 25, от «Справедливой России» – шестеро из более чем 50 выдвинутых бойцов СВО.

От КПРФ успешно избрались в депутаты 15 участников спецоперации из 89 зарегистрированных (всего выдвигали 108), сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Например, в Новосибирской области депутатом заксобрания стал ветеран боевых действий Станислав Лысенко, а в Белгородской области переизбрался участник спецоперации Николай Мухин. В Ульяновске депутатами гордумы стали кавалер ордена Мужества, член ЦК КПРФ Антон Шилов и награжденный медалью «За отвагу» заместитель командира инженерно-саперного батальона по военно-политической работе Александр Бочкарев.

От «Справедливой России» из 102 выдвинутых на выборы участников спецоперации избрались восемь, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. «Баллотировались как действующие военнослужащие, которые на период избирательной кампании взяли отпуск, так и уже вернувшиеся с фронта ветераны», – добавили там. Двое прошли в региональные заксобрания – в Новосибирской и Костромской областях, один кандидат победил на выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов, еще пять участников спецоперации стали муниципальными депутатами (Карелия, Алтайский и Краснодарский края, Нижегородская и Новосибирская области).

«Новые люди» не ведут статистику по количеству выдвижений участников спецоперации, но в пресс-службе уточнили, что таких кандидатов партия выдвигала и на региональном, и на муниципальном уровнях – например, в Новосибирской, Самарской, Воронежской областях, в Дагестане, Татарстане, Забайкальском крае.

«Побеждает тот, кто умеет организовывать людей. Умение сплотить вокруг себя бойцов приводит к победе на поле боя. Это правило действует и в мирной жизни: люди видят, что ветераны СВО готовы принимать решения, а не плыть по течению, и исходя из этого доверяют им», – сообщил «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Если сравнивать с общим количеством замещаемых мандатов, то 870 участников спецоперации – это даже «маловато» и можно ожидать, что в перспективе эта цифра будет порядка 10–20%, оценил политолог Александр Немцев. «У таких кандидатов активная позиция, система в целом настроена к ним лояльно, люди к ним расположены», – сказал он «Ведомостям». Сейчас они будут набираться опыта, но важно понимать, что статус участника спецоперации не дает политическую индульгенцию от ошибок, поэтому возможны как истории успеха, так и промахи, полагает Немцев.

