Как минимум 870 участников спецоперации победили на выборах в ходе ЕДГ-2025

Итоги кампании партия подведет на заседании президиума генсовета, но в целом уже понятен значительный рост числа побед кандидатов – участников спецоперации от «Единой России», констатирует член генсовета партии сенатор Сергей Перминов. В 2025 г. от партии был зарегистрирован 951 такой кандидат, а значит, победило порядка 90% от общего числа, указывает он. В 2024 г. избралось 308 участников спецоперации, что составляло порядка 80% от числа прошедших регистрацию. «Видим рост доли избраний по категории, что подтверждает качество сопровождения наших защитников в кампании. И рост результатов отражает и отношение среди избирателей к работе ранее избранных во власть ветеранов. Люди видят их целеустремленность, честность, верность долгу, результаты инициатив», – сказал Перминов «Ведомостям».