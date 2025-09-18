Как минимум 870 участников спецоперации победили на выборах в ходе ЕДГ-2025

Как минимум 870 участников спецоперации победили на выборах в ходе ЕДГ-2025Это в 2,6 раза больше, чем год назад
Всего по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. на выборах разных уровней победило как минимум 870 участников спецоперации, выдвигавшихся от парламентских партий, подсчитали «Ведомости». Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее: в 2024 г. депутатами заксобраний регионов и муниципальных советов стали 329 бойцов спецоперации (тогда замещалось свыше 35 000 мандатов).
В текущем электоральном цикле в общей сложности замещалось 47 000 депутатских мандатов (т. е. лишь 1,85% от совокупного количества вакантных мест заняли бойцы спецоперации). Всего на ЕДГ-2025 зарегистрировали 1397 кандидатов с боевым опытом, сообщал Центризбирком. Таким образом, из них избрались 62,3%.
Абсолютное большинство ветеранов избрались от «Единой России» – это 830 человек, сообщал 16 сентября председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с фракцией в Госдуме. «Единая Россия», напомню, впервые откликнулась – и самая первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. <...> Это хороший результат», – оценил он. По словам Медведева, участие кандидатов – ветеранов спецоперации станет еще более широким в избирательном процессе 2026 г. и существенно повлияет на его ход.
Итоги кампании партия подведет на заседании президиума генсовета, но в целом уже понятен значительный рост числа побед кандидатов – участников спецоперации от «Единой России», констатирует член генсовета партии сенатор Сергей Перминов. В 2025 г. от партии был зарегистрирован 951 такой кандидат, а значит, победило порядка 90% от общего числа, указывает он. В 2024 г. избралось 308 участников спецоперации, что составляло порядка 80% от числа прошедших регистрацию. «Видим рост доли избраний по категории, что подтверждает качество сопровождения наших защитников в кампании. И рост результатов отражает и отношение среди избирателей к работе ранее избранных во власть ветеранов. Люди видят их целеустремленность, честность, верность долгу, результаты инициатив», – сказал Перминов «Ведомостям».
Часть единороссов уже переизбрались, в том числе получив мандаты более высокого уровня, продолжает сенатор: например, успешно провели кампанию и избраны губернаторами обладатели такого статуса Евгений Первышов в Тамбовской области и Евгений Солнцев в Оренбургской области. Многие стали депутатами региональных парламентов и советов столиц субъектов. Так, в частности, в Татарстане 80 участников спецоперации избраны от партии в состав органов местного самоуправления (МСУ), в Красноярском крае – 41, в Новосибирской области победу по разным уровням выборов одержали 32 ветерана, в УрФО – 98.
Второй партией по количеству избравшихся участников спецоперации стала ЛДПР – либерал-демократам удалось ввести в систему власти 17 бойцов (всего выдвинули 89), сообщила «Ведомостям» заместитель руководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар. Из них один депутат прошел в госсовет Коми и один – в гордуму Астрахани. Остальные 15 избрались в органы МСУ в 10 регионах – Ивановской, Нижегородской, Рязанской областях, Камчатском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл.
Успехи бойцов СВО на ЕДГ-2024
От КПРФ успешно избрались в депутаты 15 участников спецоперации из 89 зарегистрированных (всего выдвигали 108), сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Например, в Новосибирской области депутатом заксобрания стал ветеран боевых действий Станислав Лысенко, а в Белгородской области переизбрался участник спецоперации Николай Мухин. В Ульяновске депутатами гордумы стали кавалер ордена Мужества, член ЦК КПРФ Антон Шилов и награжденный медалью «За отвагу» заместитель командира инженерно-саперного батальона по военно-политической работе Александр Бочкарев.
От «Справедливой России» из 102 выдвинутых на выборы участников спецоперации избрались восемь, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. «Баллотировались как действующие военнослужащие, которые на период избирательной кампании взяли отпуск, так и уже вернувшиеся с фронта ветераны», – добавили там. Двое прошли в региональные заксобрания – в Новосибирской и Костромской областях, один кандидат победил на выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов, еще пять участников спецоперации стали муниципальными депутатами (Карелия, Алтайский и Краснодарский края, Нижегородская и Новосибирская области).
«Новые люди» не ведут статистику по количеству выдвижений участников спецоперации, но в пресс-службе уточнили, что таких кандидатов партия выдвигала и на региональном, и на муниципальном уровнях – например, в Новосибирской, Самарской, Воронежской областях, в Дагестане, Татарстане, Забайкальском крае.
«Побеждает тот, кто умеет организовывать людей. Умение сплотить вокруг себя бойцов приводит к победе на поле боя. Это правило действует и в мирной жизни: люди видят, что ветераны СВО готовы принимать решения, а не плыть по течению, и исходя из этого доверяют им», – сообщил «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.
Если сравнивать с общим количеством замещаемых мандатов, то 870 участников спецоперации – это даже «маловато» и можно ожидать, что в перспективе эта цифра будет порядка 10–20%, оценил политолог Александр Немцев. «У таких кандидатов активная позиция, система в целом настроена к ним лояльно, люди к ним расположены», – сказал он «Ведомостям». Сейчас они будут набираться опыта, но важно понимать, что статус участника спецоперации не дает политическую индульгенцию от ошибок, поэтому возможны как истории успеха, так и промахи, полагает Немцев.