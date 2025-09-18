Как проходит беспрецедентный визит Дональда Трампа в Великобританию

На 18 сентября у Трампа запланированы переговоры со Стармером. На них, как сообщает ВВС, будет обсуждаться украинский конфликт, проблема Палестины и болезненные тарифы на британскую сталь. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Стармер уже отказался от идеи добиться от Трампа нулевых пошлин на экспорт британской стали. The Telegraph сообщила со ссылкой на правительственный источник, что «благодаря прочности британо-американского партнерства» Лондон уже добился 25%-ных пошлин на сталь со стороны США, в то время как в отношении остальных стран уровень тарифов составляет 50%. А сам Трамп накануне визита в Лондон заявил, что готов к «доработке» соглашения по тарифам. «Они хотели бы знать, можно ли договориться о более выгодных условиях, так что мы с ними это обсудим», – подчеркнул президент США. При этом Вашингтон заключил первую общую сделку по тарифам в мае 2025 г. именно с Лондоном, которая включала в себя введение 10%-ных пошлин на большинство английских товаров.