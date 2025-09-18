Как проходит беспрецедентный визит Дональда Трампа в Великобританию

Как проходит беспрецедентный визит Дональда Трампа в ВеликобританиюКоролевская семья обеспечивает прием, который еще больше сблизит страны
Президент США Дональд Трамп 16 и 17 сентября проводит свой второй государственный визит в Великобританию. По заявлению премьер-министра этой страны Кира Стармера, американский лидер стал первым политиком, которого королевская семья второй раз пригласила посетить Великобританию в таком формате. Соответствующее приглашение от имени короля Карла III Стармер передал Трампу во время посещения Белого дома в феврале 2025 г.
Первый визит Трампа в Великобританию состоялся еще на его первом сроке, в 2019 г., – по приглашению королевы Елизаветы II.
В этот раз в Британии Трампа ждала масштабная церемониальная программа. В первый день визита он проехал в карете по территории Виндзорского замка, что неподалеку от Лондона, в сопровождении дворцовой кавалерии и понаблюдал за парадом почетного караула. Помимо этого американский лидер возложил цветочный венок в часовне Святого Георга, где похоронена Елизавета II. Также 17 сентября Карл III принял американского президента и его жену Меланию на торжественном банкете. Как пишут британские СМИ, таким образом монарх стремится добиться расположения Трампа. ВВС News пишет, что подобный торжественный прием, оказанный Трампу, – яркое проявление британской мягкой силы.
На 18 сентября у Трампа запланированы переговоры со Стармером. На них, как сообщает ВВС, будет обсуждаться украинский конфликт, проблема Палестины и болезненные тарифы на британскую сталь. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Стармер уже отказался от идеи добиться от Трампа нулевых пошлин на экспорт британской стали. The Telegraph сообщила со ссылкой на правительственный источник, что «благодаря прочности британо-американского партнерства» Лондон уже добился 25%-ных пошлин на сталь со стороны США, в то время как в отношении остальных стран уровень тарифов составляет 50%. А сам Трамп накануне визита в Лондон заявил, что готов к «доработке» соглашения по тарифам. «Они хотели бы знать, можно ли договориться о более выгодных условиях, так что мы с ними это обсудим», – подчеркнул президент США. При этом Вашингтон заключил первую общую сделку по тарифам в мае 2025 г. именно с Лондоном, которая включала в себя введение 10%-ных пошлин на большинство английских товаров.
Кроме этого Великобритания и США в рамках визита Трампа подписали соглашение, направленное на развитие искусственного интеллекта (ИИ), ядерной и квантовой промышленности, сообщили британские власти. Согласно достигнутой договоренности, американские компании Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI и CoreWeave предоставят средства в размере 31 млрд фунтов стерлингов ($42,3 млрд) на развитие британской структуры ИИ и передовых технологий. Nvidia вместе с Лондоном развернет 120 000 современных графических процессоров по всей территории Соединенного Королевства, что станет крупнейшим подобным кластером в Европе. При этом наибольшие инвестиции сделает Microsoft – $30 млрд для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера.
Но хорошее впечатление у Трампа от посещения им Великобритании могут испортить акции протеста недовольных местных жителей. По мнению демонстрантов, Трамп разжигает вражду в США, участвовавшие в протестах несли плакаты «посадите его в тюрьму» и «нет диктаторам». Кроме этого протестующие спроецировали на Виндзорский замок фотографию Трампа, где он запечатлен с умершим в тюрьме предпринимателем-педофилом Джеффри Эпштейном, в связях с которым и обвиняют американского лидера. В то же время и у Стармера сейчас есть значительные проблемы внутри страны – негативно к нему и его деятельности относятся 69% граждан, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.
Визит Трампа в Великобританию имеет больше двустороннее значение и направлен на развитие двусторонних отношений, нежели на продвижение геополитических инициатив, говорит ведущий сотрудник Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эксперт объясняет, что в период экономической нестабильности в обеих странах подписание контрактов будет подано Стармером и Трампом как предвестник создания новых рабочих мест и развития экономического сотрудничества. Не исключено, что будут обсуждаться и такие вопросы, как партнерство Лондона и Вашингтона в контексте отношений США с Европой в целом, а также вопрос Украины. Стармер же надеется заручиться хотя бы минимальной поддержкой со стороны Трампа в условиях нарастания активности правых сил, говорит эксперт.
Стоит обратить внимание, что в основном сейчас между сторонами подписываются соглашения с участием технологических компаний, что подразумевает развитие именно этого направления экономических отношений двух стран, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, второй госвизит Трампа показывает сохранение особых отношений Лондоном и Вашингтоном, несмотря на торговые противоречия. Ананьева уточнила, что в отличие от стран – членов Евросоюза в отношении Британии ввели пошлину по достаточно низкой ставке в 10%. Кроме того, она допускает, что по итогам переговоров стороны могут согласовать льготные условия по отдельным категориям товаров.