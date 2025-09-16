Сексуальная рецессия в США: новости, которые вы могли пропустить

Сексуальная рецессия в США: новости, которые вы могли пропуститьВо Флориде хотят отменить вакцинацию, женатым людям в США мешают смартфоны, а дефицитом в Китае стал мусор
На минувшей неделе стало известно, что ИИ думает, как африканец из Танзании. Дания подсела на медицинскую иглу. Флорида восстает против вакцин. Америка впала в сексуальную рецессию. Права на фанфик по «Гарри Поттеру» продали за $3 млн, но главный герой из него пропал.
Кто научил ИИ обращаться с деньгами
Искусственный интеллект решает финансовые вопросы так же, как африканцы из Танзании, уверяют ученые университета Северного Техаса. Они опубликовали исследование Artificial Finance: How AI Thinks About Money («Искусственный интеллект: как ИИ думает о деньгах»), где сравнили, какие финансовые решения принимают люди из 53 стран и семь ИИ. Было смоделировано 14 ситуаций, например, лучше отложить покупку или потратить деньги сейчас, как хранить сбережения и т. д.
Когда медианные ответы ИИ и людей сравнили, оказалось, что компьютерный разум рассуждает как житель Танзании. Скорее всего, дело в том, что граждан этой страны часто нанимают для обучения ИИ. Их труд обходится куда дешевле, чем работников с Запада: около $2 в час. При этом танзанийцы хорошо владеют и английским, и распространенным в Африке суахили, так что один специалист работает сразу на два рынка.
В исследовании участвовали Gemini 2.0, Flash, DeepSeek R1 и четыре версии ChatGPT. 14 вопросов были заданы каждому боту по 100 раз, и каждый раз ему приказывали забыть, что он говорил при прошлой попытке. Ради эксперимента ученые слегка меняли формулировку, оставляя прежним смысл вопроса. По ходу исследования обнаружился лайфхак. Если обращаться к ИИ как к человеку, называя его каким угодно людским именем, то финансовая рекомендация окажется более осторожной и здравой.
Флорида против вакцинации
Главный хирург Флориды Джозеф Ладапо заявил в минувшую среду, что штат попытается отменить обязательную вакцинацию. Он назвал ее «неправильной» и «аморальной». Сейчас действует требование об обязательных прививках учащихся государственных школ против кори, ветряной оспы, гепатита B, полиомиелита и других болезней.
Ладапо ранее выступал против обязательной прививки от Covid-19 во Флориде для людей младше 65 лет. А во время вспышки кори в штате в 2024 г. заявлял, что родителям нужно следить за симптомами этой болезни у своих детей, но самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в школу. При этом он не поддерживал вакцинацию против кори.
Журналист CNN поинтересовался у Ладапо, проанализировал ли тот последствия отказа от прививок. «Должен ли я анализировать, уместно ли родителям решать, что попадает в организм их детей? Мне не нужна аналитика по этому вопросу», – был ответ.
А вот специалисты Стэнфордского университета изучили, как снижение уровня вакцинации в США в последние годы повлияло на распространение инфекционных заболеваний, и на этой основе сделали свой прогноз по одной болезни – кори. Они считают, что если школьников без прививок станет во Флориде на 15% больше, за 25 лет это приведет к 1 млн новых заболеваний. На каждую 1000 случаев кори приходится от одной до трех смертей от респираторных осложнений или отека мозга. Флорида особенно уязвима к инфекциям из-за большой численности населения и развитой туристической индустрии: путешественники завозят болезни из других стран.
Плохие новости для Durex
Америка переживает сексуальную рецессию. В 1990 г. 55% американцев от 18 до 64 лет занимались сексом еженедельно, в прошлом году – всего 37%. Таковы данные социсследования General Social Survey от организации NORC at the University of Chicago, в ходе которого опрашивается более 1000 мужчин и женщин.
Хуже всего дела обстоят у молодежи. До 2010 г. доля молодых людей 18-29 лет, у которых не было секса за последний год, колебалась в пределах 10-16%. Затем она начала расти и в прошлом году достигла 24%.
Исследователи Института семейных исследований (Institute for Family Studies, IFS) винят во всех бедах смартфоны. Уйдя в сеть, дети оказались менее социализированными, чем прежние поколения. С 2010 по 2019 г. среднее время, которое молодые люди проводили с друзьями каждую неделю, сократилось почти на 50%, с 12,8 часов до 6,5 часов. Пандемия снизила этот показатель до 4,2 часов в неделю.
С тех пор ситуация немного улучшилась, но все равно оффлайн-тусовкам американская молодежь уделяет 5,1 часа в неделю. И когда заводить романтические отношения? Даже женатые люди жалуются исследователями IFS на ухудшение личной жизни. Периодически вторая половина вместо нее сидит в смартфоне или компьютере.
Вторичный продукт по Гарри Поттеру
Фанфик по «Гарри Поттеру» может сделать его автора миллионером. Американская компания Legendary занимается производством и выпуском кинофильмов, в ее портфолио «Темный рыцарь» и «Мальчишник в Вегасе». Похоже, ее новый фильм будет по роману Alchemised. За права на его экранизацию она выложила $3 млн, уверяют источники The Hollywood Reporter. Это огромная сумма, сравнимая с продажей прав на «Код да Винчи» за $6 млн и «50 оттенков серого» за $5 млн.
Автор книги, писательница СенЛинЮ (SenLinYu), известный автор фанфиков. Она начала писать их в заметках на смартфоне, пока ребенок спал. После альтернативных историй из вселенной «Звездных войн» она переключилась на мир Гарри Поттера. В 2018 г. она принялась выкладывать фанфик Manacled («В оковах») – 900-страничное темное фэнтези. Гарри Поттер погибает в схватке с Волан-де-мортом. Гермиона владеет тайной, которая может повредить темному лорду. Ее отправляют к верховному правителю Драко Малфою, который должен выведать секрет. А попутно используют как суррогатную матерь по программе Волан-де-Морта по размножению чистокровных волшебников.
Фанфик стал хитом в 2023 г. благодаря BookTok – сообществу пользователей TikTok, посвящённому книгам и литературе. Он переведен энтузиастами на 19 языков и скачан более 20 млн раз.
В конце сентября фанфик должен выйти в бумажной версии под названием Alchemised, но есть нюанс. Текст пришлось сильно переделать. Чтобы не получить иск о нарушении авторских прав, персонажей из «Гарри Поттера» и узнаваемые детали его мира вычеркнули. Вместо этого война идет между некими некромантами и алхимиками, главные герои зовутся совсем иначе и из текста пропало 50 000 слов, включая целые сюжетные линии. Но поклонники поттерианы все равно знают, о чем книга и кино.
Датская экономика подавилась «Оземпиком»
У датской экономики голландская болезнь, вот только игла, на которую она подсела, медицинская. Глава Национального банка Дании Кристиан Кеттель Томсен признал, что не надеется превзойти прошлогодний показатель в 3,6% роста ВВП. Новый прогноз будет обнародован в конце сентября. Danske Bank и Nordea Bank, которые в последнее время прогнозировали рост 3,2%, теперь надеются на 1,8%. А некоторые эксперты и вовсе предрекают, что он замедлится до 1,2-1,4%.
Уже несколько лет как экономика страны сильно зависит от одной-единственной компании. В 2023 г. рост ВВП страны был бы отрицательным, если бы датская Novo Nordisk не изобрела два революционных препарата от ожирения – Wegovy и Ozempic. В итоге экономика выросла на 2,5%. В прошлом году без этой компании рост ВВП был бы вдвое ниже, чем 3,6%, оценивает Bloomberg. Фармпрепараты составляют четверть экспорта страны и почти все они производства Novo Nordisk.
Ни судоходный гигант Maersk, ни Lego, ни пивовары Carlsberg не оказывали такого же влияния на довольно небольшую Данию с населением менее 6 млн человек. На Novo Nordisk сейчас работает 30 000 одних только датчан – 1% рабочей силы всей страны. Но в среду компания заявила, что уволит 5000 из них и еще 4000 человек в других странах в попытке сэкономить на издержках.
Оказалось, что ее бизнес уязвим перед конкурентами и политическими играми. Если в прошлом году выручка Novo Nordisk выросла на 25%, то в этом, по прогнозам, на 10%. Конкуренты вроде Eli Lilly и изготовители поддельных препаратов отбирают у нее рынок, а пошлины Трампа сказываются на поставках на ключевой рынок, в США. На датские медпрепараты введена 15%-ная ставка и по подсчетам ЦБ Дании, только из-за нее ВВП недосчитается 0,5% роста.
В Китае мусор стал дефицитом
В Китае возник дефицит мусора, пишет Financial Times. 10 лет назад Китай принялся стимулировать строительство заводов по сжиганию отходов, чтобы справиться с разросшимися свалками. В то время было решено, что сортировать мусор куда дольше, чем сжигать. В стране более 1000 таких заводов, на которых приходится половина мировых мощностей. И вот сейчас для них не хватает сырья.
Последняя статистика доступна за 2022 г. Мусоросжигательные заводы могли перерабатывать 333 млн т отходов, а собрано было 311 млн т. С тех пор мощности заводов превысили 400 млн т в год, а мусора, наоборот, стало меньше из-за сокращения населения, его обеднения и агитации экологов.
В итоге заводы выживают как могут. Журналисты смогли поговорить с представителями ряда компаний. Одни жаловались, что заводы простаивают большую часть года, другие стали скупать отходы со строительных площадок. Местные СМИ добавляют, что некоторые заводы посылают экспедиции, чтобы те вели раскопки на свалках в поисках того, что можно сжечь.