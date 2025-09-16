Сексуальная рецессия в США: новости, которые вы могли пропустить

А вот специалисты Стэнфордского университета изучили, как снижение уровня вакцинации в США в последние годы повлияло на распространение инфекционных заболеваний, и на этой основе сделали свой прогноз по одной болезни – кори. Они считают, что если школьников без прививок станет во Флориде на 15% больше, за 25 лет это приведет к 1 млн новых заболеваний. На каждую 1000 случаев кори приходится от одной до трех смертей от респираторных осложнений или отека мозга. Флорида особенно уязвима к инфекциям из-за большой численности населения и развитой туристической индустрии: путешественники завозят болезни из других стран.