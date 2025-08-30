Хакер нанес урон на $360 000 за увольнение: новости, которые вы могли пропустить

Но с тех пор, как поисковики стали выдавать в поиске ответ, сгенерированный ИИ, количество таких переходов стало быстро уменьшаться, пишет Financial Times. Четверо из пяти пользователей полагаются на ответы Al Overviews от Google и не переходят по ссылкам как минимум в 40% случаев, уверяет исследовательская компания Enders. В мае-июне этого года переход из Google на станицы СМИ снизился на 10% по сравнению с прошлым годом, подсчитали члены ассоциации Digital Content Next. А Ассоциация профессиональных издателей PPA приводит пример одного из журналов про автомобили (не раскрывая его названия): количество переходов по ссылкам из Google упало на 25%, хотя ссылки на его статьи стали появляться в топе поиска на 7% чаще.