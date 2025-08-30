Хакер нанес урон на $360 000 за увольнение: новости, которые вы могли пропустить

Хакер нанес урон на $360 000 за увольнение: новости, которые вы могли пропуститьНаследница Thomson Reuters потеряла $80 млн из-за экстрасенсов, а ИИ редактирует ролики в YouTube
На этой неделе стало известно, что ИИ может придумывать меню для выдачи в поисковике, а также без спросу редактировать изображения блогеров. Астролог и лучшая подруга привели к тому, что наследница миллиардера потеряла $80 млн. А попытка программиста в США отомстить компании за свое увольнение закончилась тюрьмой.
Неудачная месть привела к убыткам Eaton на $360 000
Программист решил отомстить компании за свое увольнение, но просчитался: его приговорили к четырем годам тюрьмы. Правда, компании пришлось несладко. Гражданин Китая Дэвид Лу, которому сейчас 55 лет, приехал в 2017 г. в США, чтобы работать на компанию Eaton из штата Огайо. Но через год в компании произошла реорганизация, часть должностных обязанностей Лу передали коллегам, а ему самому закрыли доступ к ряду серверов компании.
Программист обиделся. Он написал вредоносный код, который вызывал сбои на серверах компании. Атаки происходили по таймеру, выполняя две задачи. Во-первых, обеспечить алиби Лу, чтобы в момент сбоя он не был за ноутбуком. Во-вторых, бросить тень на сотрудников, которым передали обязанности Лу – сбои происходили в их дежурства.
Лу боялся, что его уволят, и заложил мину замедленного действия. Он внедрил в компьютерную сеть Eaton программу, которая периодически проверяла, есть ли имя Лу в списке сотрудников компании и активна ли его учетная запись. Когда Лу уволили в 2019 г. и стерли его учетную запись, программа активировалась и заблокировала доступ к корпоративным серверам тысячам сотрудников.
Перед тем, как сдать служебный ноутбук, Лу стер с него всю информацию. Но это не помогло. Суд посчитал его виновным в том, что Eaton понесла убытки на $360 000 и более года вычищала из корпоративной сети вредоносный код, созданный Лу.
Подруга и астролог подвели наследницу миллиардера
Экстрасенсы и лучшая подруга привели к тому, что наследница миллиардера потеряла $80 млн, пишет The Wall Street Journal. 66-летняя Тейлор Томсон – одна из богатейших женщин планеты. Forbes оценивает ее состояние в $10,2 млрд. Она и два ее брата – наследники канадского медиахолдинга Thomson Reuter. Но увлечение духовными практиками несколько отдалило ее от родственников, занятых развитием бизнеса. Зато на почве эзотерики Томсон подружилась с некоей Эшли Ричардсон, с которой познакомилась в 2009 г. у общего знакомого в Малибу. Та занималась ведением маркетинговых кампаний в соцсетях для компаний вроде Ford Motor и McDonald’s.
Дружба крепла год от года, подруги вместе путешествовали по миру. Томсон часто оплачивала их приключения, а Ричардсон показывала богатой подруге стороны жизни, о которых та и не подозревала. Порой это был весьма экзотический опыт, например, на концерте Rolling Stones Томсон впервые в жизни сходила в туалет в кустах, рассказывала Ричардсон журналистам.
Как-то Ричардсон прочла у экстрасенса Мишель Уайтдав совет инвестировать средства в криптовалюту Persistence (XPRT). Она рассказала об этом Томсон. Та обратилась за советом к своему астрологу Роберту Сабелле, и тот подтвердил, что это хорошая инвестиция.
Так как Ричардсон была более сведуща в криптовалютах, в 2021 г. Томсон доверила ей вкладывать свои средства. Поначалу все шло хорошо, крипторынок рос. В какой-то момент та распоряжалась $140 млн денег подруги «по дружбе», не получая за это ни цента. Но в 2022 г. он обвалился, курс Persistence упал на 99%, и Томсон потеряла $80 млн.
После этого отношения между подругами разладились. Томсон в 2023 г. подала на Ричардсон в суд, требуя вернуть ей $25 млн. Она уверяет, что та проводила часть сделок с криптовалютами без ее ведома, а эмитенты Persistence платили ей комиссионные за покупку их монет. Ричардсон подала встречный иск на $10 млн, обвинив подругу в клевете.
Тейлор чувствует себя преданной и подозревает, что в очередной раз людям была нужна не она, а только ее деньги, пишет СМИ. Ричардсон, в свою очередь обвиняет, что миллиардерша разрушила ее жизнь. Сейчас она получает пособие и подрабатывает водителем Uber.
Угроза откуда не ждали
ИИ может серьезно навредить бизнесу, который, казалось бы, не имеет к нему никакого отношения. При поиске в Google самым первым ответом идет информация от ИИ. Американский ресторан Stefanina's Wentzville из Монтаны на своем опыте обнаружил, что ИИ галлюцинирует. Он рассказал об акциях и блюдах, которых в ресторане нет и не было. Но люди поверили и потребовали у изумленных официантов, например, большую пиццу по цене маленькой.
В результате ресторан, сотрудники которого спорили с информацией из интернета, обвинили во лжи: ведь Google не может лгать. Он даже показывал страницы из меню (полностью сгенерированные ИИ). В итоге клиенты написали негативные отзывы, и рейтинг заведения обрушился. Владельцы ресторана пока не подавали в суд, надеясь разрешить проблему мирно.
До суда в споре с OpenAI дошли родители 16-летнего Адама Рейна из Калифорнии. Сын переписывался с ИИ, который убеждал, что ребенок «никому ничего не должен», а также предлагал, как улучшить план самоубийства. В OpenAI прокомментировали, что при длительном общении алгоритмы, которые поднимают тревогу при подозрительных действиях пользователя, могут не сработать. И пообещали внедрить родительский контроль. Это не первый подобный случай.
Просмотры СМИ падают из-за ответов ИИ в Google
СМИ тоже среди пострадавших от ИИ. Их страшит так называемый Google Zero. Долгое время немалая часть читателей приходила на страницы онлайн-СМИ или интернет-версий бумажных изданий из поисковиков. СМИ получали доход от показа рекламы, а порой такие «гости» оформляли платную подписку.
Но с тех пор, как поисковики стали выдавать в поиске ответ, сгенерированный ИИ, количество таких переходов стало быстро уменьшаться, пишет Financial Times. Четверо из пяти пользователей полагаются на ответы Al Overviews от Google и не переходят по ссылкам как минимум в 40% случаев, уверяет исследовательская компания Enders. В мае-июне этого года переход из Google на станицы СМИ снизился на 10% по сравнению с прошлым годом, подсчитали члены ассоциации Digital Content Next. А Ассоциация профессиональных издателей PPA приводит пример одного из журналов про автомобили (не раскрывая его названия): количество переходов по ссылкам из Google упало на 25%, хотя ссылки на его статьи стали появляться в топе поиска на 7% чаще.
Сам Google уверяет, что быть такого не может. ИИ дает ссылки на первоисточники, и с их учетом количество переходов на статьи на сайтах СМИ остается из года в год относительно стабильным, уверяет IT-компания в недавнем посте в своем своем блоге. Переходы по ссылкам из ИИ-ответов она называет «более качественными»: пользователи проводят на сайте СМИ больше времени.
Сами медийщики не особенно верят этим уверениям.
Редактирование роликов автоматом
Если вам показалось, что ваш любимый блогер на YouTube в последнее время выглядит как-то не так, то знайте: так и есть. Уже несколько месяцев YouTube втайне использует ИИ, чтобы редактировать видео пользователей, утверждает BBC. После обработки нейросетью складки на рубашках кажутся более четкими, кожа разглаживается, уши меняют форму. Все эти изменения минимальны и не бросаются в глаза.
Но блогеры недовольны. Их разрешения никто не спрашивал, а отредактированные ролики создают впечатление, будто они полностью сгенерированы ИИ.
В Google подтвердили, что проводит «эксперимент с отдельными роликами YouTube Shorts». Якобы ради того, чтобы повысить качество картинки: убрать размытости и повысить четкость. Вопрос, можно ли отказаться от такой помощи, в Google оставили без ответа.
Самые сообразительные блогеры уже обернули казус себе на пользу. Например, блогер Ретт Шулл показал в видео, как алгоритмы искажают его ролики, и набрал почти миллион просмотров.
Это не первый пример, когда технологии улучшают контент без ведома его авторов. Например, в 2023 г. выяснилось, что гаджеты Samsung изменяют изображения Луны на фотографиях. Вместо того, что видит пользователь, получались изображения того, что должно быть в теории.
Владельцы смартфонов Google Pixel заметили, что улыбки на их фотографиях порой несколько странные. Дело в том, что фотоаппарат делает серию снимков, выбирает на них самую милую на его взгляд улыбку и вставляет ее в лица на финальном варианте. А в Google Pixel 10 можно увеличить фрагмент изображения в 100 раз. Камера физически не может выдать такое разрешение: изображение дорисовывает ИИ.
ЕС запретил популярный ингредиент гель-лаков
В Европе с 1 сентября может подорожать маникюр и педикюр. В этот день вступает в силу запрет на использование TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид) – вещества, которое применяется для быстрого затвердевания гелевых лаков. Чаще всего оно встречается в материалах, которые застывают под ультрафиолетовой или LED-лампой. TPO признан токсичным и отнесен к первой категории опасных веществ как потенциально опасные для репродуктивной системы. Триметилбензоил дифенилфосфин оксид упоминался среди прочих веществ еще в акте Европейской комиссии 2024/197 от октября 2023 г.
Сам запрет введен постановлением ЕС 2025/877 от 12 мая. Но владельцы маникюрных салонов возмущены скоростью, с которой был введен запрет. Многие не следят за новостями, тем более такими специфическими, и узнали о нововведении слишком поздно. Закупленные впрок косметические средства придется согласно закону утилизировать, а убытки от этого переложить на плечи клиентов. К тому же альтернативные продукты, свободные от TPO, стоят дороже. А начиналось все с экспериментов на крысах в 2020 г., которым когти не красили, а вводили ТРО перорально.
Отправка посылок в США остановлена из-за Трампа
Всемирный почтовый союз сообщил, что с 25 августа отправка мелких посылок в США приостановлена в 25 странах, от государств Евросоюза до Сингапура, от Австралии до России. До этого DHL объявила, что пока не принимает посылки в США. Причина в Трампе. Раньше товары стоимостью ниже $800 не облагались пошлинами. Но указ президента снизил этот порог с 29 августа до $100.
В США ежедневно приходит более 4 млн посылок. Почты в странах-отправителях должны сами проверять их стоимость и брать пошлины. Например, 15% в ЕС и 50% в Индии. Но пока для этого нет механизмов, непонятно и то, как информировать США и как отправлять им собранные пошлины. Так что на всякий случай национальные почты решили подстраховаться.