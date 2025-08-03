У Маска обнаружился еще один бизнес: новости, которые вы могли пропустить

У Маска обнаружился еще один бизнес: новости, которые вы могли пропуститьНочные клубы постепенно становятся вечерними, а нейросети выходят на подиум
На минувшей неделе стало известно, что Илон Маск открыл в Голливуде ресторан Tesla, Google уличили в подглядывании, подчиненные Марка Цукерберга обучают ИИ на порнографии, причем делают это незаконно, выпущены чипсы со вкусом батарейки, из-за Vogue поднялась волна споров, может ли индустрия моды променять людей на ИИ-модели, а бизнесу ночных клубов, похоже, приходит конец из-за смены поколений.
И гамбургер съесть, и в Tesla покататься
Илон Маск открыл в Голливуде ресторан Tesla. Сделал он это достаточно внезапно, пишут СМИ: после долгих обсуждений даты заведение распахнуло двери в понедельник ровно в 16:20. Интерьер ресторана выполнен в ретро-футуристичном стиле. Помимо основного зала для посетителей имеется пространство, в котором можно закусить гамбургером не выходя их своей Tesla, пока автомобиль заряжается. Чтобы не было скучно, на паре экранов размером каждый с четырехэтажный дом крутят старое фантастическое кино, мультфильмы Looney Tunes и рекламу бизнесов Маска. Владельцы Tesla с драйв-ин обслуживаются вне очереди. Точнее, у них есть своя очередь, поменьше основной.
Если же повезет, то вас обслужит робот Optimus. Журналисту The Guardian не повезло: ему сказали, что сегодняшняя смена у гуманоида закончилась и, может быть, он придет на работу завтра. Маск рассказал в соцсети, что Optimus массово заменят людей начиная со следующего года, но вскоре удалил свой твит.
В любом случае люди в ресторане Маска без работы не останутся: по данным журнала Rolling Stone, роботы Optimus действуют не автономно, а дистанционно управляются хомо сапиенс.
В ближайших планах Маска – открыть такие рестораны по всей стране. Пока же бизнес-процессы не отработаны и в закусочной царит некоторый бардак, жалуются СМИ: заказы часто путают, СМС об их готовности не приходят – вместо этого сотрудники выкрикивают на весь зал номера, бекон пережарен и т. д. Со временем недостатки должны исчезнуть, как и надувные фигуры «зигующего» Маска перед входом в ресторан – их установили в знак протеста те, кому не нравятся эксцентричные заявления миллиардера.
XXX-панорамы Google
У картографического бизнеса, как оказалось, весьма специфические риски. Так, по решению суда Google должен выплатить компенсацию мужчине, увековеченному на его картах-панорамах в обнаженном виде. Ничего не подозревающий аргентинец находился в своем во дворе, окруженном двухметровым глухим забором, и считал себя защищенным от посторонних глаз. Но Google-камера, установленная на штативе на крыше проезжающей мимо машины, смогла «заглянуть» в частный двор. Казус не заметили и на панорамах получился мужчина – в чем мать родила. На снимках также четко видно название улицы и номер дома.
Как только кто-то из пользователей наткнулся на фото, оно мгновенно стало вирусным. Про неудачливого аргентинца даже выпустили сюжет на местном телевидении. Городок, в котором произошли эти события, довольно небольшой, поэтому мужчина, вопреки своему желанию, стал местной достопримечательностью. Возмущенный, он пошел в суд. Google сопротивлялся до последнего, винил во всем недостаточно высокий забор и даже выиграл в суде первой инстанции. Но апелляция встала на сторону аргентинца. Правда, за все страдания ему присудили всего лишь сумму в местной валюте, аналогичную $12 500.
Это не первый раз, когда панорамы улиц на картах приносят проблемы людям. Так, в Перми девушка случайно увидела своего парня с другой девушкой на «Яндекс-панорамах». А в Бразилии женщина буквально проследила за бойфрендом по гугл-картам. Сначала она заметила, как тот едет на мотороллере с какой-то девушкой. А затем нашла их вместе на скамейке в парке.
Чипсы со вкусом девяти вольт
В погоне за новыми вкусами выпущены чипсы со вкусом… батарейки. Тем, кто в детстве лизал девятивольтовую батарейку, чтобы испытать легкое покалывание языка и странный металлический вкус, будет интересно попробовать начос от бренда Rewind. Как уверяют производители, смесь лимонной кислоты и бикарбоната натрия повторяет эффект покалывания, а специально подобранные соли воссоздают металлический кисловатый привкус.
Пока что продукт выпущен ограниченным тиражом в Нидерландах, также его можно заказать через сайт с доставкой практически по всему миру. Если покупателям придется по вкусу псевдо-батарейка, новые чипсы появятся в магазинах других стран. Кстати, другие вкусы у продукции компании вполне обычные: лук и сметана, паприка. Видимо, увидев такую обыденность, маркетологи компании однажды психанули – и понеслось…
Суперсгенерированная модель
Vogue уличили в использовании изображений, созданных ИИ. Собственно, журнал сам честно признался в этом мелким шрифтом в углу картинки. Впервые издание показало не просто отретушированную, а полностью сгенерированную модель на своих страницах: блондинки, в августовском номере представляющей полосатые платья и цветочные костюмы из летней коллекции Guess, в реальном мире не существует.
Прецедент запустил ожесточенную дискуссию, конца которой пока не видно: имеют ли право журналы моды использовать выдуманные образы или нет? Недовольны модели, которые теперь боятся лишиться работы. Недовольны и читательницы. Образы супермоделей и так задают высокую планку, но она все же достижима – чего добился один человек, может повторить и другой. Но гнаться за эталоном ИИ-модели – занятие заведомо обреченное. Зато для индустрии моды сплошная экономия: не нужны гонорары ни супермодели, ни фотографу, ни стилисту, ни визажисту и костюмеру, не нужно ни арендовать студию, ни создавать декорации, ни оплачивать поездки на натурные съемки. Еще один эпизод из жизни наступающего будущего.
Ночные клубы пустеют
Бизнесу ночных клубов приходит конец, сообщает британская ассоциация ночных развлечений NTIA (The Night Time Industries Association). В Великобритании с марта 2020-го по конец 2024 г. закрылась треть ночных клубов. Вдобавок из ночных они понемногу превращаются в вечерние: 70% членов NTIA сообщили о падении выручки после часа ночи.
Отчасти клубы подкосил карантин во время ковида. Но эксперты винят в происходящем еще и смену поколений. Треть молодых людей от 16 до 24 лет почти не употребляют алкоголь и ведут здоровый образ жизни, выяснила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Молодежь все чаще общается по интернету, а не так, как их родители, – в барах и клубах. Из-за этого у молодого поколения все меньше друзей, живущих в том же районе, и все больше – в других городах и странах: с ними не завалишься вечерком в клуб на соседней улице.
К тому же жить молодежи все труднее. Сегодня британцы от 22 до 29 лет зарабатывают меньше, чем их сверстники в 2008 г., судя по официальным статистическим данным ASHE. Вместо того чтобы ходить по клубам, они ищут подработки. А если и выбираются потусить, то все чаще выбирают способ «предварительной выпивки»: поднять бокалы дома и после этого пойти в клуб, особо ничего там не заказывая.
Видео для взрослого ИИ
Марка Цукерберга обвиняют в масштабном скачивании и распространении порно, причем пиратскими методами, без выплат правообладателям. И все ради того, чтобы обучать на этом контенте искусственный интеллект. Strike 3 Holdings и Counterlife Media – две компании, снимающие видео для взрослых. В суд Калифорнии подан их иск против Meta
В иске утверждается, что видео 18+ демонстрировалось ИИ-моделям не ради их удовольствия, а исключительно в обучающих целях – чтобы ИИ лучше научился генерировать эмоции, движения тела и мимику людей. Возможно также и для того, чтобы искусственный интеллект умел распознавать «клубничку» в соцсетях и прятать ее от несовершеннолетних пользователей. Meta не знала, что у Strike 3 Holdings и Counterlife Media имеются инструменты отслеживания торрентов, и даже не пряталась: часть IP-адресов, с которых велись скачивание и раздача, зарегистрированы на Meta.