У Маска обнаружился еще один бизнес: новости, которые вы могли пропустить

Прецедент запустил ожесточенную дискуссию, конца которой пока не видно: имеют ли право журналы моды использовать выдуманные образы или нет? Недовольны модели, которые теперь боятся лишиться работы. Недовольны и читательницы. Образы супермоделей и так задают высокую планку, но она все же достижима – чего добился один человек, может повторить и другой. Но гнаться за эталоном ИИ-модели – занятие заведомо обреченное. Зато для индустрии моды сплошная экономия: не нужны гонорары ни супермодели, ни фотографу, ни стилисту, ни визажисту и костюмеру, не нужно ни арендовать студию, ни создавать декорации, ни оплачивать поездки на натурные съемки. Еще один эпизод из жизни наступающего будущего.