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Главная / Технологии /

Microsoft, Amazon и другие техногиганты потратили на ИИ $155 млрд

Ведомости

В этом году технологические гиганты США выделили на разработку искусственного интеллекта (ИИ) $155 млрд – это больше трат американского правительства на образование, профессиональную подготовку, занятость и социальные услуги в 2025 финансовом году. Об этом со ссылкой на отчеты и заявления компаний пишет The Guardian. 

Среди увеличивших инвестиции в ИИ газета называет Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Microsoft, Amazon и материнскую компанию Google Alphabet, которые недавно опубликовали свои квартальные финансовые отчеты. В частности, Google заявила, что ее капитальные затраты – средства, которые компании тратят на приобретение или модернизацию материальных активов – «в первую очередь, отражают инвестиции в серверы и центры обработки данных для поддержки ИИ». 

Капитальные затраты Meta выросли в два раза и составили с начала года $30,7 млрд, Alphabet сообщила о почти $40 млрд, а Amazon – о $55,7 млрд. Microsoft заявила, по данным издания, что потратит более $30 млрд в текущем квартале на строительство центров обработки данных, обеспечивающих работу ее сервисов ИИ. 

Ожидается, что в следующем финансовом году общие капитальные затраты крупных технологических компаний продолжат расти. Такие планы уже подтвердили в Microsoft , Meta и Alphabet и Amazon. По данным The Wall Street Journal, эти четыре игрока потратят более $400 млрд на капитальные вложения.

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