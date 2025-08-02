Microsoft, Amazon и другие техногиганты потратили на ИИ $155 млрд
В этом году технологические гиганты США выделили на разработку искусственного интеллекта (ИИ) $155 млрд – это больше трат американского правительства на образование, профессиональную подготовку, занятость и социальные услуги в 2025 финансовом году. Об этом со ссылкой на отчеты и заявления компаний пишет The Guardian.
Среди увеличивших инвестиции в ИИ газета называет Meta
Капитальные затраты Meta выросли в два раза и составили с начала года $30,7 млрд, Alphabet сообщила о почти $40 млрд, а Amazon – о $55,7 млрд. Microsoft заявила, по данным издания, что потратит более $30 млрд в текущем квартале на строительство центров обработки данных, обеспечивающих работу ее сервисов ИИ.
Ожидается, что в следующем финансовом году общие капитальные затраты крупных технологических компаний продолжат расти. Такие планы уже подтвердили в Microsoft , Meta и Alphabet и Amazon. По данным The Wall Street Journal, эти четыре игрока потратят более $400 млрд на капитальные вложения.