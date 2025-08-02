Microsoft, Amazon и другие техногиганты потратили на ИИ $155 млрд

Среди увеличивших инвестиции в ИИ газета называет Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Microsoft, Amazon и материнскую компанию Google Alphabet, которые недавно опубликовали свои квартальные финансовые отчеты. В частности, Google заявила, что ее капитальные затраты – средства, которые компании тратят на приобретение или модернизацию материальных активов – «в первую очередь, отражают инвестиции в серверы и центры обработки данных для поддержки ИИ».