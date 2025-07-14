Маск: через пять лет искусственный интеллект станет умнее всех людей в мире

Два года назад Маск основал xAI. За это время, по словам бизнесмена, компания «быстро стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу Вселенной». 17 февраля xAI представила чат-бот Grok 3.