Маск: через пять лет искусственный интеллект станет умнее всех людей в мире
Искусственный интеллект (ИИ) уже умнее большинства людей, а через пять лет станет умнее всех людей вместе взятых. Такое мнение выразил основатель Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск в социальной сети X.
«Можно убедиться, что ИИ максимально стремится к поиску истины, даже если на пути встречаются препятствия», – написал он.
Два года назад Маск основал xAI. За это время, по словам бизнесмена, компания «быстро стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу Вселенной». 17 февраля xAI представила чат-бот Grok 3.
26 марта чат-бот Grok интегрировали в мессенджер Telegram. Воспользоваться чат-ботом смогут только обладатели подписки Premium. Некоторые функции Grok, такие как Think или Deepsearch, в Telegram недоступны, в отличие от X или приложения Grok.