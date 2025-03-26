Маск подтвердил интеграцию чат-бота Grok в мессенджер Telegram
Чат-бот Grok от компании xAI интегрирован в мессенджер Telegram, подтвердил основатель компании и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.
Воспользоваться чат-ботом смогут только обладатели подписки Premium. Некоторые функции Grok, такие как Think или Deepsearch, в Telegram недоступны, в отличие от X или приложения Grok.
Чат-бот Grok 3 от компании xAI был представлен 17 февраля. Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.
14 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что xAI обсуждает привлечение $10 млрд, что позволит оценить стартап примерно в $75 млрд.