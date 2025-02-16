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Маск анонсировал запуск чат-бота Grok 3 17 февраля

Ведомости

Чат-бот Grok 3 от компании xAI американского бизнесмена Илона Маска будет представлен в США в понедельник, 17 февраля. Об этом предприниматель сообщил в X.

«Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени. Самый умный ИИ на Земле», – написал он.

Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.

14 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что xAI обсуждает привлечение $10 млрд, что позволить оценить стартап примерно в $75 млрд. На этой неделе Маск сообщил, что Grok 3 находится на завершающей стадии разработки и будет выпущен через одну-две недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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