Маск анонсировал запуск чат-бота Grok 3 17 февраля
Чат-бот Grok 3 от компании xAI американского бизнесмена Илона Маска будет представлен в США в понедельник, 17 февраля. Об этом предприниматель сообщил в X.
«Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени. Самый умный ИИ на Земле», – написал он.
Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.
14 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что xAI обсуждает привлечение $10 млрд, что позволить оценить стартап примерно в $75 млрд. На этой неделе Маск сообщил, что Grok 3 находится на завершающей стадии разработки и будет выпущен через одну-две недели