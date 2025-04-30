Ритейлеры не ожидают нехватки чипсов на фоне возможного снижения поставок Lay’s

30 апреля издание РБК писало, что PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов в ближайшие месяцы. Это может затронуть как Lay's, так и Cheetos и сухарики «Хрустим». Это связывают со сложностями у поставщиков упаковки. Уведомления об этом PepsiCo направляла ритейлерам в марте и апреле.