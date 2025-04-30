Ритейлеры не ожидают нехватки чипсов на фоне возможного снижения поставок Lay’s
Торговые сети не ожидают дефицита чипсов, сообщила сопредседатель цифрового комитета Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова. СМИ писали о возможных перебоях в поставках чипсов Lay’s.
«В торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках. Продукция, произведенная до 1 мая, может продаваться без маркировки», – сказала она (цитата по ТАСС).
Орлова уточнила, что чипсы имеют довольно длительный срок годности – до шести месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно для удовлетворения спроса.
30 апреля издание РБК писало, что PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов в ближайшие месяцы. Это может затронуть как Lay's, так и Cheetos и сухарики «Хрустим». Это связывают со сложностями у поставщиков упаковки. Уведомления об этом PepsiCo направляла ритейлерам в марте и апреле.
Перебои с поставками чипсов Lay’s случались и раньше. В сентябре 2021 г. входящее в PepsiCo предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг» сообщило о проблемах с поставками из-за дефицита картофеля на рынке. Торговые сети тогда оценивали, что проблемы затронут 5-10% объема поставок.