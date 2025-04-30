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Ритейлеры не ожидают нехватки чипсов на фоне возможного снижения поставок Lay’s

Ведомости

Торговые сети не ожидают дефицита чипсов, сообщила сопредседатель цифрового комитета Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова. СМИ писали о возможных перебоях в поставках чипсов Lay’s.

«В торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках. Продукция, произведенная до 1 мая, может продаваться без маркировки», – сказала она (цитата по ТАСС).

Орлова уточнила, что чипсы имеют довольно длительный срок годности – до шести месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно для удовлетворения спроса.

30 апреля издание РБК писало, что PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов в ближайшие месяцы. Это может затронуть как Lay's, так и Cheetos и сухарики «Хрустим». Это связывают со сложностями у поставщиков упаковки. Уведомления об этом PepsiCo направляла ритейлерам в марте и апреле.

Перебои с поставками чипсов Lay’s случались и раньше. В сентябре 2021 г. входящее в PepsiCo предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг» сообщило о проблемах с поставками из-за дефицита картофеля на рынке. Торговые сети тогда оценивали, что проблемы затронут 5-10% объема поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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