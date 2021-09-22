Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками
Входящее в PepsiCo предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг» сообщило контрагентам, что в сентябре и октябре ожидаются перебои с поставками всего ассортимента чипсов Lay’s из-за дефицита картофеля на рынке, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
В PepsiCo изданию пояснили, что перебои с поставками могут произойти из-за погоды: жаркое лето и дожди в начале осени не дают собрать картофель с полей. «Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — сказал представитель компании. По его словам, с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и тенденция продолжается.
По данным NielsenIQ, продажи чипсов за 12 месяцев по июль 2021 г. увеличились на 13% в денежном выражении и на 9,5% в объеме. Представители Kellog’s в России (бренд Pringles), ООО «Москарт» («Московский картофель») и Lorenz Snack World (Naturals) не ответили на запросы издания.
«Лента» и X5Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что получили уведомления о возможных перебоях с поставками чипсов. В «Ленте» считают, что проблемы затронут 5-10% объема поставок. В сети добавили, что не испытывают нехватки чипсов и формируют их запасы, чтобы товар был на полках. В «Верном» отметили, что смогут восполнить дефицит Lay’s чипсами других брендов. Источник издания среди ритейлеров сообщил, что поставки Lay’s уже некоторое время приходят с опозданием и не в полном объеме. Это может быть связано с проблемами компании с логистикой.
PepsiCo является крупнейшим производителем чипсов в России. По оценке Euromonitor International, в прошлом году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов, оборот составил 93,81 млрд руб. В этом году компания планировала переработать более 500 000 т картофеля, в 2020 г. было переработано 470 000 т.