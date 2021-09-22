Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками

Ведомости

Входящее в PepsiCo предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг» сообщило контрагентам, что в сентябре и октябре ожидаются перебои с поставками всего ассортимента чипсов Lay’s из-за дефицита картофеля на рынке, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

В PepsiCo изданию пояснили, что перебои с поставками могут произойти из-за погоды: жаркое лето и дожди в начале осени не дают собрать картофель с полей. «Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — сказал представитель компании. По его словам, с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и тенденция продолжается.

По данным NielsenIQ, продажи чипсов за 12 месяцев по июль 2021 г. увеличились на 13% в денежном выражении и на 9,5% в объеме. Представители Kellog’s в России (бренд Pringles), ООО «Москарт» («Московский картофель») и Lorenz Snack World (Naturals) не ответили на запросы издания.

«Лента» и X5Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что получили уведомления о возможных перебоях с поставками чипсов. В «Ленте» считают, что проблемы затронут 5-10% объема поставок. В сети добавили, что не испытывают нехватки чипсов и формируют их запасы, чтобы товар был на полках. В «Верном» отметили, что смогут восполнить дефицит Lay’s чипсами других брендов. Источник издания среди ритейлеров сообщил, что поставки Lay’s уже некоторое время приходят с опозданием и не в полном объеме. Это может быть связано с проблемами компании с логистикой.

PepsiCo является крупнейшим производителем чипсов в России. По оценке Euromonitor International, в прошлом году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов, оборот составил 93,81 млрд руб. В этом году компания планировала переработать более 500 000 т картофеля, в 2020 г. было переработано 470 000 т.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных