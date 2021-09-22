Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками

«Лента» и X5Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что получили уведомления о возможных перебоях с поставками чипсов. В «Ленте» считают, что проблемы затронут 5-10% объема поставок. В сети добавили, что не испытывают нехватки чипсов и формируют их запасы, чтобы товар был на полках. В «Верном» отметили, что смогут восполнить дефицит Lay’s чипсами других брендов. Источник издания среди ритейлеров сообщил, что поставки Lay’s уже некоторое время приходят с опозданием и не в полном объеме. Это может быть связано с проблемами компании с логистикой.