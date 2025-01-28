«Яндекс» не станет менять название Мексиканского залива
Там уточнили, что сервис ориентируется на общепринятые наименования на территории государств, в которых развиваются услуги компании. «Яндекс» не локализирует сервис для американских пользователей.
28 января Reuters сообщил, что Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский залив после того, как оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Изменение будет видно американским пользователям, а в Мексике название останется прежним. За пределами этих стран пользователи будут видеть на картах оба названия. Google Maps внесет аналогичное изменение и в отношении горы Мак-Кинли.
Это является стандартной практикой Google. К примеру, за пределами Японии и Южной Кореи водоем, который граничит с обеими странами, называется «Японское море (Восточное море)».
В первые часы после вступления в должность 20 января президент США Дональд Трамп распорядился изменить названия указанного залива на Американский и вернуть горе Денали на Аляске имя Мак-Кинли, следует из заявления министерства внутренних дел США.