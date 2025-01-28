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«Яндекс» не станет менять название Мексиканского залива

Ведомости

Сервис «Яндекс.Карты» не будет переименовывать Мексиканский залив в Американский по примеру карт Google. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российской компании.

Там уточнили, что сервис ориентируется на общепринятые наименования на территории государств, в которых развиваются услуги компании. «Яндекс» не локализирует сервис для американских пользователей.

28 января Reuters сообщил, что Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский залив после того, как оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Изменение будет видно американским пользователям, а в Мексике название останется прежним. За пределами этих стран пользователи будут видеть на картах оба названия. Google Maps внесет аналогичное изменение и в отношении горы Мак-Кинли.

Это является стандартной практикой Google. К примеру, за пределами Японии и Южной Кореи водоем, который граничит с обеими странами, называется «Японское море (Восточное море)».

В первые часы после вступления в должность 20 января президент США Дональд Трамп распорядился изменить названия указанного залива на Американский и вернуть горе Денали на Аляске имя Мак-Кинли, следует из заявления министерства внутренних дел США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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