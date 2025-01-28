«Яндекс» не станет менять название Мексиканского залива

28 января Reuters сообщил, что Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский залив после того, как оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Изменение будет видно американским пользователям, а в Мексике название останется прежним. За пределами этих стран пользователи будут видеть на картах оба названия. Google Maps внесет аналогичное изменение и в отношении горы Мак-Кинли.