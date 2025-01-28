Google Maps переименует Мексиканский залив в Американский для США
Google Maps изменит название «Мексиканского залива» на «Американский залив», как только оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компания.
Изменение увидят пользователи из США, но в Мексике название останется прежним – «Мексиканский залив». За пределами этих двух стран пользователи будут видеть на Google Картах оба названия. Google Maps внесет аналогичное изменение в отношении горы Мак-Кинли.
Это стандартная практика Google, например, за пределами Японии и Южной Кореи водоем, граничащий с обеими странами, называется «Японское море (Восточное море)».
Президент США Дональд Трамп распорядился изменить названия в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления в должность 20 января.
«По указанию президента "Мексиканский залив" теперь официально будет называться "Американским заливом", а самая высокая вершина Северной Америки [гора Денали на Аляске] снова будет носить имя Мак-Кинли», – говорится в заявлении министерства внутренних дел США, опубликованном на прошлой неделе.