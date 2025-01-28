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Google Maps переименует Мексиканский залив в Американский для США

Ведомости

Google Maps изменит название «Мексиканского залива» на «Американский залив», как только оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компания.

Изменение увидят пользователи из США, но в Мексике название останется прежним – «Мексиканский залив». За пределами этих двух стран пользователи будут видеть на Google Картах оба названия. Google Maps внесет аналогичное изменение в отношении горы Мак-Кинли.

Это стандартная практика Google, например, за пределами Японии и Южной Кореи водоем, граничащий с обеими странами, называется «Японское море (Восточное море)».

Президент США Дональд Трамп распорядился изменить названия в рамках серии административных мер, принятых в первые часы после вступления в должность 20 января.

«По указанию президента "Мексиканский залив" теперь официально будет называться "Американским заливом", а самая высокая вершина Северной Америки [гора Денали на Аляске] снова будет носить имя Мак-Кинли», – говорится в заявлении министерства внутренних дел США, опубликованном на прошлой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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