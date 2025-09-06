Иск Цукерберга против Цукерберга: новости, которые вы могли пропустить

Беда в том, что многие интернет-пользователи оказались невнимательны и перепутали Петра Щерека и Drogbruk с небольшой семейной фирмой Drog-Bruk и ее основателем Романом Шкарадеком. Посудите сами: Szczerek и Szkaradek. Более того, ряд СМИ тоже спутали и сгоряча рассказали не про того поляка. В итоге на невиновного Шкарадека и его бизнес обрушилась та же волна ненависти, что и на Щерека. «Я долгие годы создавал себе имидж, а он был раздавлен за два дня», – сокрушался Шкарадек. Адвокат только развел руками, в Drogbruk игнорировали все просьбы публично разъяснить, что это разные компании, а попытки объяснить хейтерам, что он не тот человек, провоцировали еще большую ярость у пишущих и звонящих. Тем не менее Шкарадек не собирается переименовывать компанию и надеется, что справедливость восторжествует.