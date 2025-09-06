Иск Цукерберга против Цукерберга: новости, которые вы могли пропустить

Иск Цукерберга против Цукерберга: новости, которые вы могли пропуститьРестораны заводят специальное меню для тех, кто принимает оземпик, а лабубу популярна из-за «гниения мозга»
На этой неделе стало известно, что интернет-пользователи перепутали поляков и «отменили» не того. Марк Цукерберг подал иск против Марка Цукерберга. За вейпы в Сингапуре будут бить палками. Рестораны заводят специальное меню для тех, кто принимает оземпик.
В интернете перепутали поляков
Интернет-пользователи перепутали поляков и «отменили» не того. Роман Шкарадек с интересом смотрел дома по телевизору матч на US Open, на котором польский теннисист Камиль Майхшак обыграл россиянина Карена Хачанова. На следующий день он проснулся от сообщения от незнакомца: «Верни кепку, вор!» Шкарадек решил, что это какая-то ошибка. Но ему принялись писать и даже звонить другие незнакомцы с таким же требованием.
Дело в том, что после матча теннисист Майхшак отправился раздавать автографы, а заодно снял кепку и протянул ее мальчику, стоящему на трибуне. Но мужчина рядом выхватил подарок прямо из-под носа ребенка и, невзирая на его крики, сунул жене в пакет. Сам Майхшак в этот момент отвернулся и не заметил случившегося. Все это засняла камера и видео разлетелось по сети.
Для мальчика история окончилась хорошо. Узнав об инциденте, Майхшак опубликовал в своем блоге призыв найти парнишку. Того быстро разыскали, и Майхшак приехал в гости и подарил ему еще одну кепку и другие сувениры. А вот для мужчины все обернулось куда хуже. Интернет-пользователи быстро вычислили, что это не простой болельщик, а польский миллионер Петр Щерек. Он основатель и гендиректор производителя тротуарной плитки Drogbruk, а его компания спонсирует Польскую теннисную ассоциацию.
Щерек оправдывался, что давно просил у теннисиста подарки для сыновей, и был уверен, что кепку тот передал именно ему. Но интернет-пользователи все равно подвергли его «отмене». Аккаунты в соцсетях Щерека, его жены и компании завалили гневными комментариями. Рейтинги компании на ресурсах вроде google-карт скрутили до нуля. Google даже стал удалять отзывы, которые не имели отношения к бизнесу, вроде «гендиректор этой компании ворует у детей, не ведите с ним дел!».
Беда в том, что многие интернет-пользователи оказались невнимательны и перепутали Петра Щерека и Drogbruk с небольшой семейной фирмой Drog-Bruk и ее основателем Романом Шкарадеком. Посудите сами: Szczerek и Szkaradek. Более того, ряд СМИ тоже спутали и сгоряча рассказали не про того поляка. В итоге на невиновного Шкарадека и его бизнес обрушилась та же волна ненависти, что и на Щерека. «Я долгие годы создавал себе имидж, а он был раздавлен за два дня», – сокрушался Шкарадек. Адвокат только развел руками, в Drogbruk игнорировали все просьбы публично разъяснить, что это разные компании, а попытки объяснить хейтерам, что он не тот человек, провоцировали еще большую ярость у пишущих и звонящих. Тем не менее Шкарадек не собирается переименовывать компанию и надеется, что справедливость восторжествует.
Цукерберг против Цукерберга
У Марка Цукерберга те же проблемы, что у поляков. Марк Цукерберг подал в суд на Meta
У знаменитого Цукерберга обнаружился полный тезка, адвокат по делам о банкротстве из Индианаполиса. С 2010 г. его аккаунт пять раз блокировали в Meta, обвиняя, что он выдает себя за известного IT-бизнесмена. А еще четыре раза блокировали аккаунт его юридической фирмы, на странице которой юрист Цукерберг указан основателем. Каждый раз ему приходилось проходить мучительно долгий процесс апелляции, включая отправку фотографий себя, своих водительских прав и кредитных карт, чтобы доказать, что он реальный человек и не нарушал политику платформы. А последняя блокировка стоила ему $11 000, выделенных на рекламу в Meta: их заблокировали вместе с аккаунтом. И у юриста Цукерберга кончилось терпение: он пошел в суд.
В Цукербергах запуталась не только Meta . В юридическую фирму Цукерберга каждый день звонят пользователи Meta с просьбой помочь с аккаунтами, а в 2020 г. на него по ошибке подали в суд власти штата Вашингтон, перепутав в соцсетью. Но есть и интересные моменты: в юрфирму часто приходят посылки, адресованные айтишнику Цукеребергу.
В иске юрист написал, что начал заниматься бизнесом еще когда его знаменитому тезке было всего три года. По такой логике, блокировать как самозванца должны скорее аккаунт главы Meta. Узнав об иске, соцсеть быстро извинилась, восстановила аккаунт юриста и обещала что-нибудь придумать, чтобы такое не повторялось впредь.
Вейпинг через боль
За вейпы в Сингапуре будут бить палками. Правда, не всех. Сингапур запретил вейпинг одним из первых в мире, еще в 2018 г. Но запрет не искоренил эти устройства, а в последнее время проблема обострилась. В моду вошло добавлять в курительную смесь наркотики. Проверка случайной выборки из 100 изъятых в июле вейпов показала, что они есть в трети устройств. А интернет заполонили ролики, на которых подростки и молодые люди, покурив, начинают вести себя неадекватно.
С 1 сентября Сингапур ужесточил наказание за вейпы. Тех, у кого найдут вейп, ждет повышенный штраф от 500 сингапурских долларов ($390) и принудительный курс реабилитации. Для этого не обязательно даже курить, достаточно, чтобы вейп был в личных вещах.
Если же окажется, что вейп с наркотиком, за импорт и продажу такой смеси грозит 15 ударов палкой и до 20 лет тюрьмы. Власти проводят выборочные проверки в поездах, на автовокзалах и парках, включая досмотр сумок. Так как большинство вейпов ввозится из соседних стран, таких как Малайзия и Индонезия, усилен досмотр на границе. Жесткие меры пока что введены на полгода, как временные, пока разрабатывается программа по борьбе с вейпами.
Оземпик в меню
Оземпик прибавил проблем ресторанам. 54% американцев стали реже ходить в них после того, как начали принимать препарат, и примерно столько же охладели к еде навынос. Таковы итоги опроса Bloomberg Intelligence. Журнал Fortune провел схожий опрос и выяснил, что 70% любителей оземпика стали чаще готовить дома. Неудивительно. При приеме этого препарата падает аппетит. Многие пациенты говорят, что едва осиливают треть ресторанной порции, хотя раньше съедали ее за один присест. Из-за этого походы в ресторан кажутся им расточительством.
Американские рестораторы подстраиваются под таких клиентов. Они стали предлагать уменьшенные порции специально для любителей оземпика. Это может быть старое доброе детское меню, но с названием для взрослых. Ресторанам есть за что бороться. Оземпик сейчас принимают уже около 4% американцев, по данным нью-йоркской некоммерческой организации FAIR Health. А учитывая стоимость препарата, речь идет об обеспеченной прослойке, привлечь которую мечтает любой ресторатор.
Кстати, меню все-таки придется переделывать. Исследователи уверяют, что оземпик меняет вкусовые предпочтения. Те, кто его принимают, отдают предпочтение белкам и овощам вместо блюд с высоким содержанием сахара или жиров.
Долгая прогулка по красной дорожке
В американском кинотеатре воплотили в жизнь ужасы Стивена Кинга. 12 сентября на экраны выходит триллер «Долгая прогулка» (The Long Walk). По сюжету сотня подростков должна непрерывно идти с определенной скоростью. Тех, кто отстает, убивают. Единственный оставшийся в живых забирает главный приз.
В прошлую субботу кинокомпания Lionsgate пригласила группу представителей прессы и инфлуэнсеров в кинотеатр Culver в Лос-Анджелесе. Кресел в зале не оказалось. Вместо них стояли беговые дорожки. Как и герои кино, зрители должны были идти весь сеанс (108 минут) со скоростью не ниже 3 миль в час (4,8 км/ч). Тех, кто не выдержал, выводили из зала. А ведь могли бы и расстрелять, как в кино… Зрителям повезло еще и потому, что изначально Стивен Кинг упоминал скорость в 4 мили в час (6,4 км/ч), но для сценария снизил ее до 3 миль в час. В итоге самые стойкие бодро преодолели не меньше 8,5 км.
Labubumatchadubaichocolate
Журнал New Yorker попытался понять, в чем причина успеха лабубу, матча-латте, дубайского шоколада, трехногой акулы в кроссовках Тралалеро Тралала и прочих продуктов, по которым сходит с ума молодое поколение. Из весьма философского текста можно сделать вывод, что у этих товаров есть нечто общее. Недаром в августе набрало популярность словосочетание Labubumatchadubaichocolate. «Выглядят все они очень неестественно, – говорит культурный критик Дин Киссик. – Они как бы выпячивают собственную искусственность».
Все дело в культуре Brain Rot (буквально «гниение мозга»), которую продвигают миллениалы и зумеры, чья жизнь все больше проходит в интернете. Чтобы ее понять, нужно смотреть Tik Tok, шортсы и быть в курсе последних мемов. Это тренд на потребление низкокачественного, бессмысленного или «тупого» контента. Перенос его в реальную жизнь сигнализирует, что вы на одной волне (хотя правильнее в наше время говорить «в одной ленте новостей»), что и ваши друзья. Словом, интернет-аватар претворяется в реальную жизнь. Эта мысль в статье развивается до того, что смена лабубу на сумке сродни замене аватара в соответствии с сегодняшним настроением, а использование оземпика – аналог использования фотошопа изображения для тела.