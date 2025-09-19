Эксперты объяснили устойчивость системы ДЭГ к хакерским атакам

Эксперты объяснили устойчивость системы ДЭГ к хакерским атакамОтсутствие масштабных сбоев позволяет прогнозировать ее массовое применение на выборах в Госдуму
Несмотря на хакерские атаки на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе сентябрьских выборов 2025 г., система отработала стабильно: критичных отказов в выдаче бюллетеней не было, а в блокчейне и вовсе не было никаких провалов и сбоев, поскольку его атаковать «нереально». Об этом заявил на тематическом заседании в Общественной палате наблюдатель за ДЭГом, сотрудник лаборатории правовой информатики и кибернетики юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Карпушин. Всего смогли изъявить свою волю таким способом 1,5 млн человек из 24 регионов, что составляет 90,5% от общего числа зарегистрировавшихся на дистанционное голосование.
Глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов отметил, что стабильная работа блокчейна – это «один из самых важных выводов», потому что если бы сбои каким-то образом затронули функционирование блокчейна, то был бы логичен вопрос о том, не утрачена ли часть бюллетеней, все ли бюллетени выданы, получены и учтены. Поэтому бесперебойная работа блокчейна крайне критична, но также важно и то, что «фатальных отказов» окружающей инфраструктуры не было, несмотря на отдельные атаки, сбои и временные трудности, указал он.
«Особых аномалий» в системе работы ДЭГа, за исключением последнего дня голосования 14 сентября, на который и пришлась большая часть хакерских атак, не было, соглашается наблюдатель за ДЭГом, информатик Сергей Слотин. В этот день порядка 10 000–15 000 избирателей не отдали голоса с помощью ДЭГа из-за перебоев, поделился он. Всего в воскресенье в этой системе проголосовало порядка 6,5% от общего числа записавшихся (на ЕДГ-2024 в последний день проголосовало 7,2% от общего числа граждан, голосующих дистанционно), а количество «отказников» из-за трудностей в системе составляет меньше 1% избирателей. «Они имели возможность проголосовать, но просто не захотели дальше пробираться через эти [сбои]», – пояснил Слотин. Если сравнивать это число с голосующими на традиционном участке, то влияние, например, плохой погоды или очередей на избирательном участке окажет даже большее влияние на желание избирателя голосовать, чем сбои такого масштаба, добавил Артамонов.
Пиковые точки притока голосующих в ДЭГ заметны, когда в субъектах начиналось голосование, т. е. в 8.00 утра в пятницу, 12 сентября, добавил Слотин. Также всплеск активности на платформе ДЭГ заметен примерно в 12.10 в пятницу и в 11.00 в воскресенье, поскольку в это время портал «Госуслуги» начинал рассылку уведомлений, напоминающих о выборах, обращает внимание Слотин (указано местное время для каждого региона. – «Ведомости»). Для наблюдения за ДЭГом записалось 110 человек.
Всего с 12 по 14 сентября на ресурсы Центризбиркома было совершено более 500 000 атак, а на систему ДЭГ – порядка 700, сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам выборов. Число попыток взлома платформы ДЭГ превышает по интенсивности даже количество атак на нее на президентских выборах 2024 г. – тогда их было около 400, указала глава комиссии.
Наиболее активные атаки на ресурсы ЦИК пришлись на последний день голосования – тогда их сайт не работал в течение нескольких часов. Роскомнадзор 14 сентября пояснил, что причиной неполадок стал сбой в сети «Ростелекома», который фиксировался с 12.20 мск. «Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 – отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», – говорилось в сообщении ведомства.
Непросто всесторонне оценить качество работы сложной и распределенной системы в отсутствие полноценного внешнего контроля, а отсутствие публичных претензий к ДЭГу не обязательно свидетельствует о безупречности работы, но может быть отражением недостатка конкуренции и наблюдения, сказал «Ведомостям» эксперт по ДЭГу Дмитрий Нестеров. «Также можно по-разному трактовать, где заканчивается ДЭГ. Например, в воскресенье после полудня был заметный сбой в системах «Ростелекома», повлекший временную недоступность сайтов ЦИК и ДЭГ. <...> Если к ДЭГ отнести и внешнюю инфраструктуру, задействованную при голосовании, то получается, что система отработала неидеально», – констатирует он.
Но все-таки развитие ДЭГа идет медленно, но неуклонно – ничего кардинально не меняется, но иногда добавляются новые «фишки», сообщил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Например, к одной из технически важных можно отнести заработавшую систему «электронной очереди»: если раньше при большом наплыве желающих ДЭГ просто зависал, не давая получить электронный бюллетень, теперь система выдает его, но не сразу обрабатывает «галочку», а держит в «очереди» бюллетени, которые из-за атаки или сбоев не получается обработать сразу, отмечает он. Для администраторов ввели опцию детализации итогов ДЭГа по районам, что позволяет оперировать итогами ДЭГа для оценки эффективности мобилизации и качества голосования мобилизованных избирателей, обратил внимание Захаров.
«Масштабных технических сбоев не зафиксировано, поэтому можно прогнозировать массовое применение ДЭГа в следующем году на выборах в Госдуму. Для избирателей он стал пусть и немного, но удобнее, а для чиновников и администраторов выборов – ощутимо понятнее и полезнее для решения их задач», – прогнозирует эксперт.