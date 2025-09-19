Эксперты объяснили устойчивость системы ДЭГ к хакерским атакам

«Особых аномалий» в системе работы ДЭГа, за исключением последнего дня голосования 14 сентября, на который и пришлась большая часть хакерских атак, не было, соглашается наблюдатель за ДЭГом, информатик Сергей Слотин. В этот день порядка 10 000–15 000 избирателей не отдали голоса с помощью ДЭГа из-за перебоев, поделился он. Всего в воскресенье в этой системе проголосовало порядка 6,5% от общего числа записавшихся (на ЕДГ-2024 в последний день проголосовало 7,2% от общего числа граждан, голосующих дистанционно), а количество «отказников» из-за трудностей в системе составляет меньше 1% избирателей. «Они имели возможность проголосовать, но просто не захотели дальше пробираться через эти [сбои]», – пояснил Слотин. Если сравнивать это число с голосующими на традиционном участке, то влияние, например, плохой погоды или очередей на избирательном участке окажет даже большее влияние на желание избирателя голосовать, чем сбои такого масштаба, добавил Артамонов.