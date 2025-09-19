Саудовская Аравия и Пакистан обязались защищать друг друга от нападения

Соглашение стало продолжением длительного оборонного сотрудничества Эр-Рияда и Исламабада. Их первый военный протокол был подписан еще в 1967 г. и затем расширен в 1982 г. Во время войны между Ираном и Ираком в 1980-х гг. на границу с последним Пакистан отправлял в Саудовскую Аравию более 10 000 военнослужащих для проведения учений и защиты мусульманских святынь. В 1990–1991 гг. он послал войска в королевство для войны с Ираком. Пакистан и Саудовская Аравия поддерживали афганских моджахедов в войне против Советского Союза. Существует также распространенная, но документально не доказанная теория, что Эр-Рияд тайно финансировал пакистанскую программу по созданию ядерного оружия.