Саудовская Аравия и Пакистан обязались защищать друг друга от нападения

Саудовская Аравия и Пакистан обязались защищать друг друга от нападенияЭто произошло вскоре после атаки Израиля на Катар, но сигнал может быть адресован и Индии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе его государственного визита заключили соглашение о взаимной обороне. Как следует из сообщения на сайте МИД Пакистана, в документе говорится, что «любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих». Соглашение направлено на «укрепление совместного сдерживания любой агрессии», передает саудовское госагентство SPA.
При этом в совместном заявлении ничего не говорится о ядерном зонтике, который теоретически Пакистан мог бы предоставить союзнику. Но о его распространении на Эр-Рияд, например, сказал считающийся близким к королевской семье политический обозреватель Али Шихаби, слова которого приводит Al Jazeera.
Договор несет в себе «символически мощные» и стратегические последствия, цитирует South China Morning Post мнение пакистанского политолога Ифтихара Фирдоуса. «Пакистан будет рассматриваться как прямое средство сдерживания Израиля», – считает он. Соглашение было подписано спустя восемь дней после удара еврейского государства по штаб-квартире палестинских радикалов «Хамас» в Катаре.
При этом очевидно, что серьезные опасения из-за обещаний премьера Израиля Биньямина Нетаньяху преследовать «Хамас» по всему миру в Эр-Рияде вряд ли возникают: саудовцы имеют весьма прохладные отношения с этим движением после захвата им власти в секторе Газа в 2007 г., периодически арестовывая его членов. При этом Саудовская Аравия поддерживает тесные экономические и военные связи с США. Принц Салман только в 2025 г. договорился с президентом США Дональдом Трампом, что королевство вложит $600 млрд в его страну.
В свою очередь, Пакистан может теоретически надеяться на новые гарантии в контексте своих обострившихся весной 2025 г. отношений с Индией, когда в ответ на теракт в Кашмире она провела краткосрочную военную операцию на территории Пакистана. Представитель МИД Индии заверил 18 сентября, что Нью-Дели изучит «последствия [договора] для нашей национальной безопасности, а также для региональной и глобальной стабильности».
Соглашение стало продолжением длительного оборонного сотрудничества Эр-Рияда и Исламабада. Их первый военный протокол был подписан еще в 1967 г. и затем расширен в 1982 г. Во время войны между Ираном и Ираком в 1980-х гг. на границу с последним Пакистан отправлял в Саудовскую Аравию более 10 000 военнослужащих для проведения учений и защиты мусульманских святынь. В 1990–1991 гг. он послал войска в королевство для войны с Ираком. Пакистан и Саудовская Аравия поддерживали афганских моджахедов в войне против Советского Союза. Существует также распространенная, но документально не доказанная теория, что Эр-Рияд тайно финансировал пакистанскую программу по созданию ядерного оружия.
Но при этом, например, в 2015 г., пусть и при высказанной из Исламабада формальной поддержке саудовцам в конфликте с йеменскими хуситами, парламент Пакистана голосовал против прямого вовлечения в боевые действия.
Оборонное сотрудничество между Саудовской Аравией и Пакистаном продолжается не первое десятилетие, а сейчас речь идет не столько о его расширении, сколько о демонстрационном аспекте, отмечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. Эр-Рияд показывает, что у него есть военный союзник – ядерная держава, которая может служить гарантом безопасности.
Очевидно, что сейчас предпринимается попытка вписать Пакистан в общую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия уделяет большое внимание сохранению баланса в регионе, чтобы там не возникло гегемона и никто не мог навязывать другим странам свою позицию. Как отмечает Сурков, саудиты понимают, что в одиночку они не могут противостоять угрозам в регионе, а действия США их уже не удовлетворяют.
При этом эксперт считает, что время для констатации военного союза с Пакистаном можно счесть весьма странным: сдерживать Израиль, с которым у саудитов хорошие отношения, не нужно, Иран во многом перестал быть угрозой и демонстрирует свое желание вести диалог, Турция тоже настроена на поддержание хороших отношений с Эр-Риядом. Что же касается американцев, то пока они на Ближнем Востоке остаются незаменимым игроком и выдавливать их из региона никто не собирается, уверен Сурков.
Соглашение Пакистана с Саудовской Аравией прежде всего направлено на обеспечение военно-политической поддержки Исламабада, уверен доцент НИУ ВШЭ Владимир Сотников. Для Пакистана Саудовская Аравия – одна из ведущих держав в регионе, «первый исламский брат». При этом передавать даже близкому союзнику свое ядерное оружие Пакистан не собирается, несмотря на устоявшееся утверждение о финансировании саудитами его ядерной программы. В свою очередь, Саудовская Аравия может предоставить Пакистану средства, на которые он будет закупать передовые вооружения у Китая и США, что должно укрепить ресурсы Исламабада в условиях сохраняющейся угрозы нового вооруженного конфликта с Индией, заключает Сотников.