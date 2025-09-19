Минниханов вступил на четвертый срок во главе Татарстана

Минниханов вступил на четвертый срок во главе ТатарстанаЕго поздравили Мишустин, Токаев, Лукашенко, а также первый президент республики Шаймиев
В Казани утром 19 сентября состоялась торжественная инаугурация Рустама Минниханова в должности раиса (главы) Татарстана. Его избрание состоялось по итогам выборов на пост главы региона, прошедших 14 сентября. Минниханов показал абсолютный результат, набрав 88,09% голосов избирателей при явке в 75,8%, напомнил на церемонии спикер республиканского госсовета Фарид Мухаметшин.
Почетными гостями стали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, первый президент Минтимер Шаймиев и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. В зале можно было увидеть министра строительства Ирека Файзуллина, губернатора Мордовии Артема Здунова, главу Кировской области Александра Соколова и других губернаторов. Всего на церемонию инаугурации приехали около 700 депутатов, политиков, бизнесменов из России и стран СНГ.
Хуснуллин зачитал поздравительную телеграмму премьер-министра Михаила Мишустина. В ней отмечено, что переизбрание на пост главы республики прошло при явке, которая оказалась одной из самых высоких в стране. «С Вами избиратели связывают надежды на эффективное решение социально-экономических задач и позитивные перемены во всех сферах жизни», – зачитал он. «Свыше 2 млн избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям, это самый высокий результат среди глав регионов, избравшихся в 2025 г. в России», – уточнил в своей речи Комаров.
«Знаете, Татарстан стал сегодня позитивным брендом, который знает не вся страна, а весь мир», – добавил Хуснуллин. Он связывает это с тем, что Казань стала местом проведения международных форумов – БРИКС, KazanSummit, которые способствуют укреплению авторитета России в мире.
Поздравления Минниханову поступили от президентов Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Туркмении Сердара Бердымухамедова, а также от руководства Турции и королевства Бахрейна.
Затем Минниханов зачитал присягу на верность многонациональному народу Татарстана, конституции России и конституции Татарстана. Он произнес ее на родном языке. В ней поклялся быть верным интересам народа республики.
В своей инаугурационной речи Минниханов заявил, что «осознает ответственность за судьбу республики перед жителями, предками, а также перед будущими поколениями». И поблагодарил президента Владимира Путина за личную поддержку и внимание. «Ну и, конечно же, нашему первому президенту, Герою труда России, моему наставнику Минтимеру Шариповичу Шаймиеву!» – обратился он к Шаймиеву.
Но в самом начале речи он выразил поклон всем защитникам Отечества, отстоявшим свободу в годы Великой Отечественной войны и их наследникам. Участники СВО стали первыми, кому пожал руку Минниханов при входе в зал для инаугурации. Конкретной программы действий он не обозначил. «В центре нашей работы – забота о людях. Именно человек является центральной частью стратегии социально-экономического развития республики до 2030 г., а повышение качества жизни граждан является нашим приоритетом», – указал он.
За пост высшего должностного лица Татарстана боролись четыре кандидата: Руслан Юсупов от ЛДПР, Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Голоса избирателей среди остальных кандидатов распределились следующим образом: Миргалимов – 4,97%, Смирнов – 1,9%, Юсупов – 4,2%.