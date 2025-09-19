Минниханов вступил на четвертый срок во главе Татарстана

Хуснуллин зачитал поздравительную телеграмму премьер-министра Михаила Мишустина. В ней отмечено, что переизбрание на пост главы республики прошло при явке, которая оказалась одной из самых высоких в стране. «С Вами избиратели связывают надежды на эффективное решение социально-экономических задач и позитивные перемены во всех сферах жизни», – зачитал он. «Свыше 2 млн избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям, это самый высокий результат среди глав регионов, избравшихся в 2025 г. в России», – уточнил в своей речи Комаров.