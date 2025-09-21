Песков: Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

18 сентября Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Путин его подвел. Президент США добавил, что по-прежнему надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине. Тогда же он сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Перед вылетом в Великобританию он отметил, что Киевом сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс.