Песков: Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

Оба лидера открыты к выходу в «русло мирного урегулирования» на Украине, заявил он
Андрей Гордеев / Ведомости
Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. 

«Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые и насущные проблемы», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, оба лидера открыты к «выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», а Москва будет дальше работать для того, чтобы «нащупать» эту возможность. Он добавил, что российская сторона рассчитывает, что Вашингтон и лично глава Белого дома будут прилагать усилия.

«Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится», – сказал он.

Песков также предположил, что Трампу в ходе его визита в Великобританию рассказывали о планах давления на Россию и усиления санкций. По словам пресс-секретаря главы государства, такой подход не способствует урегулированию конфликтов.

18 сентября Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Путин его подвел. Президент США добавил, что по-прежнему надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине. Тогда же он сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Перед вылетом в Великобританию он отметил, что Киевом сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс.

