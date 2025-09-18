Газета
Политика

Трамп заявил, что Путин его подвел

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин его подвел. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп снова отметил, что ему удалось завершить семь конфликтов.

«Этот [конфликт] я считал самым простым из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел. Он действительно меня подвел», – сказал Трамп.

Трамп добавил, что по-прежнему надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине.

«Москва готова искать компромиссы». Главные заявления Лаврова о Трампе и Украине

Политика / Международные отношения

Перед вылетом в Великобританию Трамп заявил, что у Украины есть серьезные проблемы, а для завершения конфликта лидеру республики Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку. Европейские страны он призвал остановить закупку российских энергетических ресурсов.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что первые пакеты военной помощи США для Украины в рамках проекта «Список приоритетных потребностей Украины» (Priority Ukraine Requirements List, PURL) могут быть отправлены уже в ближайшее время.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте 22 августа заявил, что за последний месяц страны Европы – члены НАТО закупили у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. Он отметил, что закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование.

