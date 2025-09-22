В Госдуме рассчитывают продолжить реформирование местного самоуправления

Летом 2025 г. глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на принятый верховным советом (большинство в нем принадлежит «Единой России») закон о ликвидации поселений. 24 сентября региональный парламент намерен повторно рассмотреть инициативу. Для преодоления вето необходимо принять ее двумя третями голосов.

Весной 2025 г. массовое недовольство депутатов реформа МСУ вызвала в Красноярском крае. Противники упразднения советов поселений собирали подписи и записывали обращения против ее принятия, а также подали в суд на губернатора Михаила Котюкова и заксобрание. 19 августа Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении иска депутатов местных советов и жителей.