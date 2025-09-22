В Госдуме рассчитывают продолжить реформирование местного самоуправления

В Госдуме рассчитывают продолжить реформирование местного самоуправленияНо отката «к заводским настройкам» после обсуждения темы с Владимиром Путиным не ожидается
Депутаты Госдумы обязаны продолжить работу по реформированию местного самоуправления (МСУ) и внести отдельные законопроекты, которые обеспечат и финансовую самостоятельность муниципалитетов, и четкие разграничения полномочий, сказала «Ведомостям» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди»).
Дискуссия вокруг принятого весной закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (большинство его положений вступили в силу 19 июня) получила неожиданное продолжение на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций 18 сентября, когда этот «принципиальнейший вопрос» поднял глава КПРФ Геннадий Зюганов. «Ну что, где-то в Якутии, за 100 км, будет очередной чиновник думать, как там бабушка живет или что у кого-то заболело? Это должны [быть] люди рядом, которые видят эти болячки, чувствуют, они иначе относятся. Мы не можем это упразднять. Мы должны, наоборот, эту сеть развивать», – сказал он.
На вопрос Путина, стоит ли вопрос о прекращении работы местных советов, ответил первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко: «Нет, Владимир Владимирович». Кириенко напомнил, что изначально планировалось «централизованно принять единое решение по всей стране» о ликвидации поселенческого уровня МСУ, но «приняли компромиссную конструкцию – дать право регионам».
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму в декабре 2021 г. главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом. Среди главных новаций был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. В конце 2024 г. перед рассмотрением инициативы во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости доработать ее, писали «Ведомости». Он призвал прислушаться к мнению субъектов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность для регионов выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. Такая возможность в итоге и появилась.
На позицию Казани в разговоре с Путиным указал и Зюганов. По его словам, подход должен быть «общегосударственным»: «Не может быть в Татарстане один [уровень]. Татарстан отказался выполнять и многие другие. Некоторых через колено просто ломали. Это недопустимо совершенно». «Никто из района» за 50 км не поедет заботиться о людях, указал Зюганов.
«А у нас есть и 500 км где-то. Нам надо подумать, надо посмотреть. Потому что здесь Геннадий Андреевич прав: не наездишься, не насмотришься. А потом уровень ответственности даже на малом поселковом районе очень важен», – ответил президент.
Упразднение поселений в регионах происходило и до принятия нового закона об МСУ, напоминает глава профильного комитета Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР), голосовавший за реформу. «Ключевым остается вопрос политической воли глав регионов, законодательных собраний, потому что действующая редакция [закона], как и предыдущая, решение о переходе на одноуровневость возлагала на региональные власти», – сказал он «Ведомостям».
Конфликты из-за реформы МСУ в регионах
Весной 2025 г. массовое недовольство депутатов реформа МСУ вызвала в Красноярском крае. Противники упразднения советов поселений собирали подписи и записывали обращения против ее принятия, а также подали в суд на губернатора Михаила Котюкова и заксобрание. 19 августа Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении иска депутатов местных советов и жителей.
По мнению Диденко, сейчас «наступил момент проанализировать ситуацию, проверить статус, в каком состоянии находятся субъекты, кто планирует, кто не планирует [переходить на одноуровневую модель]». «Наверняка какое-то поручение [президента по итогам встречи с лидерами фракций] будет. Правильнее всего было бы проанализировать, сделать выводы и принимать решение о дальнейшем движении», – считает депутат. По его оценке, около трети субъектов Федерации пока не ликвидировали поселенческий уровень МСУ.
Авксентьева (воздержалась при голосовании за новый закон об МСУ в третьем чтении) сказала «Ведомостям», что понимает озабоченность Зюганова: «Проблема не в самом принципе выбора, а в том, чтобы этот выбор был настоящим, а не формальным и чтобы за ним последовала серьезная ресурсная и финансовая поддержка как для одной, так и для другой модели». «К сожалению, в принятом законе механизмы этой поддержки, равно как и четкие критерии «оправданности и полезности» той или иной системы для территории, прописаны слабо. Именно эти лакуны и стали причиной моего отказа поддержать финальную версию законопроекта. Поэтому сейчас критически важно не ломать через колено уже принятое решение, а наполнить его реальным содержанием», – считает она.
Продолжение реформирования МСУ будет зависеть от того, появятся ли соответствующие поручения Путина, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Если нет – тема может затеряться», – сказал он «Ведомостям».
Скорее всего, речь может идти не о пересмотре закона, но части регионов, где есть очень большое желание сохранить двухуровневую систему, позволят это сделать, говорит политолог Алексей Макаркин. «Насколько я знаю, из тех регионов, где уже достаточно давно перешли на одноуровневую систему, массового желания вернуться на двухуровневую не наблюдается. Как-то уже привыкли к тому, что она работает. [Поэтому] будут смотреть опыт тех регионов, которые недавно перешли», – сказал он «Ведомостям».
Вероятно, непубличное давление на губернаторов в вопросе форсированного перехода на одноуровневую систему МСУ снизится, рассуждает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Сам факт настойчивого обращения лидера КПРФ указывает на сильное низовое недовольство. В регионах, где конфликты стали публичными, реформу как минимум притормозят до дальнейших разъяснений, однако полного отката «к заводским настройкам» я бы не ожидал. Новый раунд открытой дискуссии о реальном содержании муниципальной реформы и ее целях для государства, партий и граждан в условиях большой федерации был бы крайне полезен», – считает эксперт.