КС разъяснил условие освобождения органов МСУ от наказания при нехватке средств

КС заключил, что прекращение производства по делу об административном правонарушении не отменяет обязанности органа МСУ в рамках законодательства об исполнительном производстве удовлетворить требование неимущественного характера. Поводом для обращения в КС стала неспособность городской администрации предоставить жилье сироте. Муниципалитет не исполнил это решение в установленный срок, в связи с чем судебный пристав возбудил исполнительное производство и наложил исполнительский сбор в размере 50 000 руб. Поскольку требование суда не было исполнено, администрация Костромы была оштрафована на 30 000 руб. за неисполнение требований в срок, установленный приставом. Всего такие штрафы накладывались трижды. Администрация решила через суд оспорить эти решения, указав, что не смогла исполнить обязательства из-за недостатка федерального финансирования: субвенции, выделенные на обеспечение жильем детей-сирот, оказались недостаточными, чтобы выполнить переданные полномочия. Именно на этом основании муниципалитет потребовал применения ч. 5 ст. 24.5 КоАПа, которая позволяет прекратить производство по делу, если нарушение произошло по причине нехватки средств.