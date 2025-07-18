КС разъяснил условие освобождения органов МСУ от наказания при нехватке средств

КС разъяснил условие освобождения органов МСУ от наказания при нехватке средствНепредоставление субсидий обязательств органов МСУ не отменяет
Конституционный суд России (КС) принял постановление по запросу Костромского областного суда, посчитавшего не соответствующей Основному закону ч. 5 ст. 24.5 КоАПа (обстоятельства, исключающие производство по делу о правонарушении) при разрешении спора о привлечении к ответственности администрации Костромы за отказ в предоставлении жилья сироте в соответствии с законодательством о поддержке сирот недвижимым имуществом. Орган местного самоуправления (МСУ) оспаривал взыскания судебных приставов за неисполнение требований неимущественного характера (ст. 17.15 КоАПа), ссылаясь на недостаточность размера субвенций, выделяемых из регионального бюджета на решение этой задачи. Областной суд приостановил производство по делу и направил запрос в КС.
Оспариваемая норма не противоречит Конституции, постановил КС. Вместе с тем в рассматриваемом случае должна быть установлена причинно-следственная связь между недостаточностью субвенции и невыполнением требования неимущественного характера, содержащегося в исполнительном документе. При этом размер субвенции, равный или превышающий расходы на удовлетворение требований из этого документа, не может свидетельствовать о достаточности выделенных средств без учета необходимости их использовать и на иные цели в рамках осуществления переданных полномочий, включая расходы на исполнение иных подобных требований, отмечается в постановлении.
Возможность муниципалитета использовать собственные средства для осуществления переданных полномочий не может подтверждать его вину, а прекращение производства не требует дополнительного установления того, вносил ли орган МСУ своевременно предложения о выделении субвенций в необходимом размере, указал КС. Иное, по мнению суда, означало бы возложение на органы МСУ ответственности за те действия, которые не относятся к их полномочиям. В то же время решение о прекращении производства не может быть принято, если уполномоченным органом или судом будет установлено, что недостаточный размер субвенций предопределен предоставлением органами МСУ недостоверной информации.
КС заключил, что прекращение производства по делу об административном правонарушении не отменяет обязанности органа МСУ в рамках законодательства об исполнительном производстве удовлетворить требование неимущественного характера. Поводом для обращения в КС стала неспособность городской администрации предоставить жилье сироте. Муниципалитет не исполнил это решение в установленный срок, в связи с чем судебный пристав возбудил исполнительное производство и наложил исполнительский сбор в размере 50 000 руб. Поскольку требование суда не было исполнено, администрация Костромы была оштрафована на 30 000 руб. за неисполнение требований в срок, установленный приставом. Всего такие штрафы накладывались трижды. Администрация решила через суд оспорить эти решения, указав, что не смогла исполнить обязательства из-за недостатка федерального финансирования: субвенции, выделенные на обеспечение жильем детей-сирот, оказались недостаточными, чтобы выполнить переданные полномочия. Именно на этом основании муниципалитет потребовал применения ч. 5 ст. 24.5 КоАПа, которая позволяет прекратить производство по делу, если нарушение произошло по причине нехватки средств.
В данном постановлении КС защитил важнейшую институциональную основу демократии – МСУ, не позволив превратить его в удобного «крайнего», убеждена старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. По ее словам, здесь нельзя утверждать, что КС встал на сторону государства или проигнорировал социальные права. «Лейтмотив этого решения – недопустимость требования от органов МСУ исполнения переданных ему полномочий в отсутствие достаточных ресурсов. Если государство делегирует полномочия, оно обязано передать и соответствующий инструментарий. В противном случае это не делегирование, а перекладывание ответственности», – пояснила эксперт.
Если на муниципальные органы возложили полномочия, а средств не дали вовсе или дали недостаточно, то, конечно, справедливо, что нельзя заставлять органы МСУ выполнять эти переданные полномочия, говорит юрист Гарегин Митин. «Правда, как тогда защитить права граждан, которые зависят от переданных муниципальным органам полномочий?» – задается вопросом эксперт.
КС, обратила внимание Даова, четко указал, что из оспариваемого положения не вытекает обязанность МСУ информировать органы госвласти о недостаточности выделенных субвенций. Иными словами, бездействие МСУ по уведомлению, на которое ссылался судья Костромского областного суда, не может быть основанием для подмены ответственного субъекта. Действует презумпция осведомленности госвласти о финансовом состоянии, достаточности или недостаточности переданных средств. «Исключение – предоставление МСУ недостоверной или неполной информации, при том что данный факт не мог быть проверен органом госвласти», – уточнила юрист.