Третье чтение законопроекта о местном самоуправлении пытались остановить

Третье чтение законопроекта о местном самоуправлении пытались остановитьГосдума приняла инициативу, теперь слово за Советом Федерации
Законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ) на этой неделе пытались снять с третьего чтения. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: два – в Госдуме и один, близкий к администрации президента. Первая попытка была 3 марта, говорит один из собеседников. Этот вопрос поднимался перед советом и на Совете Госдумы, где планируется график работы нижней палаты, рассказывает источник.
Затем на пленарных заседаниях 4 и 5 марта при рассмотрении повестки (в закрытом от прессы режиме) на снятии законопроекта с рассмотрения в третьем чтении настаивали депутаты из фракции КПРФ. Возможно, они действовали «не по своей инициативе», говорят два собеседника «Ведомостей».
На заседании 4 марта коммунист Михаил Матвеев предложил отложить третье чтение, пересказывает закрытую часть пленарки источник. Он отмечал, что двухуровневый режим МСУ, за который боролись при обсуждении инициативы, предусмотрен только на переходный период до 2035 г. Ему ответил председатель комитета о региональной политике и МСУ Алексей Диденко (ЛДПР), сказав, что его претензии не обоснованы. Ко второму чтению были разработаны поправки, которые позволяют регионам сохранять двухуровневую систему.
Затем 5 марта на повестке Матвеев вновь стал критиковать законопроект. Его коллега Мария Прусакова предложила снять инициативу с рассмотрения, а координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил вернуть законопроект во второе чтение (тогда можно вносить изменения не юридико-технического характера). Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «это самый вредный закон за 20 лет». Он предложил его обсудить на уровне президента, при встрече с лидерами фракций.
Им, пересказывает один из источников, ответила вице-спикер Ирина Яровая, которая отметила, что замечания Матвеева были актуальны в первом чтении. Высказался и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, который заявил, что регионы могут регулировать все законами на своем уровне и гибко подойти к вопросу.
Матвеев пояснил «Ведомостям», в чем заключались его претензии. По его словам, в тексте ко второму чтению забыли убрать поправку о переходном периоде, который позволял регионам сохранять двухуровневую модель только до 2035 г. К третьему чтению этой поправки в тексте законопроекта не осталось, но Госдума не голосовала за ее перенос в таблицу отклоненных поправок, говорит Матвеев, что является процедурным нарушением. Кроме того, он считает, что в тексте законопроекта, изначально заточенном под одноуровневую модель, к голосованию ко второму чтению во всех статьях должна была появиться возможность и двухуровневой модели: «Но ее подробно прописали только в одной статье ко второму чтению». Также, по его словам, правильно было бы в случае перехода на одноуровневую модель дать регионам возможность позже возвращаться на двухуровневую – если они этого захотят.
Матвеев при рассмотрении законопроекта вновь начал критиковать инициативу. Он начал с того, что «принимается важнейший закон, который ликвидирует по сути местное самоуправление» в России. Оказывается, в России 12 марта исполняется 160 лет «непрерывно существующему отечественному местному самоуправлению начиная с момента открытия в Самаре первого земского собрания», сказал он. Один из авторов законопроекта – председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал, что в 1918 г. все земства были ликвидированы.
В итоге закон в третьем чтении все же приняли. Законопроект поддержали 318 депутатов, против проголосовали 80 депутатов, воздержался один депутат. Против проголосовали КПРФ и «Справедливая Россия», поддержали законопроект «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР. Воздержалась депутат «Новых людей» Сардана Авксентьева.
Проект нового закона о МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом. Среди главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. В конце 2024 г. перед рассмотрением инициативы во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости доработать ее. В частности, он призвал прислушаться к позиции регионов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность регионам выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ.