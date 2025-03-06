Третье чтение законопроекта о местном самоуправлении пытались остановить

Матвеев пояснил «Ведомостям», в чем заключались его претензии. По его словам, в тексте ко второму чтению забыли убрать поправку о переходном периоде, который позволял регионам сохранять двухуровневую модель только до 2035 г. К третьему чтению этой поправки в тексте законопроекта не осталось, но Госдума не голосовала за ее перенос в таблицу отклоненных поправок, говорит Матвеев, что является процедурным нарушением. Кроме того, он считает, что в тексте законопроекта, изначально заточенном под одноуровневую модель, к голосованию ко второму чтению во всех статьях должна была появиться возможность и двухуровневой модели: «Но ее подробно прописали только в одной статье ко второму чтению». Также, по его словам, правильно было бы в случае перехода на одноуровневую модель дать регионам возможность позже возвращаться на двухуровневую – если они этого захотят.