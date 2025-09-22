Лидер британской партии Reform UK пообещал прекратить выдачу ВНЖ мигрантам

Лидер британской партии Reform UK пообещал прекратить выдачу ВНЖ мигрантамПо его словам, они для королевства – обуза
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж пообещал прекратить выдачу вида на жительство (ВНЖ) в случае победы на выборах. Реформа будет применяться и к тем, у кого уже есть разрешение на пребывание в стране, сообщила газета The Guardian.
«Давайте проясним: эти мигранты – не врачи, инженеры или предприниматели. Многие из тех, кто имеет право на получение постоянного вида на жительство, никогда не работают и никогда не будут работать», – сказал Фарадж, добавив, что мигранты теперь – обуза для государства и всеобщего благосостояния.
Вместо ВНЖ лидер партии предлагает более сложную пятилетнюю возобновляемую визу для тех, кто желает работать в Великобритании. Без страховки мигранты не будут иметь права на пособия и медобслуживание. Они также не смогут привозить иждивенцев, за исключением тех, кто может себе позволить их полное содержание. Реформа направлена на то, чтобы сотни тысяч людей покинули страну.
The Guardian пишет, что сейчас у партии Reform UK всего пять депутатов, однако перспектива назначения Фараджа следующим премьер-министром воспринимается всерьез. Ни одно британское правительство в современности не рассматривало политику депортации в таких масштабах, как это делает партия Фараджа.
5 августа правительство Великобритании объявило о начале задержаний мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, для последующей депортации во Францию. Решение принято на фоне рекордного числа мигрантов, прибывших в Великобританию в первой половине года, – на 50% больше, чем в 2022 и 2023 гг. Это спровоцировало рост протестов вокруг центров размещения беженцев. Инициатива появилась после заявлений Фараджа, который потребовал выхода страны из Европейской конвенции по правам человека и депортации всех мигрантов, включая выходцев из опасных стран, например Афганистана.