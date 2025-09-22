Лидер британской партии Reform UK пообещал прекратить выдачу ВНЖ мигрантам

Вместо ВНЖ лидер партии предлагает более сложную пятилетнюю возобновляемую визу для тех, кто желает работать в Великобритании. Без страховки мигранты не будут иметь права на пособия и медобслуживание. Они также не смогут привозить иждивенцев, за исключением тех, кто может себе позволить их полное содержание. Реформа направлена на то, чтобы сотни тысяч людей покинули страну.