Великобритания начнет депортацию мигрантов на лодках во Францию
Правительство Великобритании объявило о начале задержаний мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, для последующей депортации во Францию. Эта мера станет частью соглашения «один за одного», которое две страны планируют официально подписать 5 августа.
Согласно договоренности между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, Великобритания будет возвращать во Францию нелегальных мигрантов, пересекших пролив, а взамен принимать такое же количество мигрантов из Франции, которые еще не пытались совершить опасный переход. Программа начнется в пилотном режиме, но власти ожидают постепенного увеличения числа депортируемых.
Решение принято на фоне рекордного числа мигрантов, прибывших в Великобританию в первой половине года, – на 50% больше, чем в 2022 и 2023 гг. Это спровоцировало рост протестов вокруг центров размещения беженцев, в некоторых случаях перераставших в насилие.
«Наше правительство исправляет проблемы унаследованной системы предоставления убежища», – заявил Стармер, подчеркнув, что нелегальные мигранты будут депортированы. Министр внутренних дел Иветт Купер добавила, что Великобритания продолжит помогать беженцам, но только законными способами.
Инициатива появилась после заявлений лидера правой партии Reform UK Найджела Фараджа, который потребовал выхода страны из Европейской конвенции по правам человека и депортации всех мигрантов, включая выходцев из опасных стран, например Афганистана.
В мае Стармер заявил о введении более жесткой миграционной политики в стране. По его словам, теория о том, что увеличение числа мигрантов обязательно приводит к экономическому росту, была опровергнута за последние четыре года.