Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания начнет депортацию мигрантов на лодках во Францию

Ведомости

Правительство Великобритании объявило о начале задержаний мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, для последующей депортации во Францию. Эта мера станет частью соглашения «один за одного», которое две страны планируют официально подписать 5 августа.

Согласно договоренности между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, Великобритания будет возвращать во Францию нелегальных мигрантов, пересекших пролив, а взамен принимать такое же количество мигрантов из Франции, которые еще не пытались совершить опасный переход. Программа начнется в пилотном режиме, но власти ожидают постепенного увеличения числа депортируемых.

Решение принято на фоне рекордного числа мигрантов, прибывших в Великобританию в первой половине года, – на 50% больше, чем в 2022 и 2023 гг. Это спровоцировало рост протестов вокруг центров размещения беженцев, в некоторых случаях перераставших в насилие.

«Наше правительство исправляет проблемы унаследованной системы предоставления убежища», – заявил Стармер, подчеркнув, что нелегальные мигранты будут депортированы. Министр внутренних дел Иветт Купер добавила, что Великобритания продолжит помогать беженцам, но только законными способами.

Инициатива появилась после заявлений лидера правой партии Reform UK Найджела Фараджа, который потребовал выхода страны из Европейской конвенции по правам человека и депортации всех мигрантов, включая выходцев из опасных стран, например Афганистана.

В мае Стармер заявил о введении более жесткой миграционной политики в стране. По его словам, теория о том, что увеличение числа мигрантов обязательно приводит к экономическому росту, была опровергнута за последние четыре года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных