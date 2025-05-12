Стармер объявил об ужесточении миграционной политики в Великобритании

Новые меры будут направлены на значительное сокращение миграционных потоков, усиление пограничного контроля и поддержку национального рынка труда. Одним из ключевых нововведений станет ужесточение требований для получения постоянного вида на жительство (ILR). На сайте правительства Великобритании указано, что теперь для этого потребуется прожить в стране легально не пять, а десять лет. Исключения будут сделаны только для тех, кто внес значительный вклад в экономику или общество Великобритании.