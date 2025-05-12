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Стармер объявил об ужесточении миграционной политики в Великобритании

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении более жесткой миграционной политики в стране. По его словам, теория о том, что увеличение числа мигрантов обязательно приводит к экономическому росту, была опровергнута за последние четыре года.

«При последнем правительстве, потерявшем контроль над ситуацией, у нас был самый высокий уровень чистой миграции – почти миллион человек – и стагнация экономики. Таким образом, эта связь не подтверждается фактами», – заявил Стармер (цитата по The Guardian).

Новые меры будут направлены на значительное сокращение миграционных потоков, усиление пограничного контроля и поддержку национального рынка труда. Одним из ключевых нововведений станет ужесточение требований для получения постоянного вида на жительство (ILR). На сайте правительства Великобритании указано, что теперь для этого потребуется прожить в стране легально не пять, а десять лет. Исключения будут сделаны только для тех, кто внес значительный вклад в экономику или общество Великобритании.

Кроме того, все мигранты, включая взрослых иждивенцев, обязаны будут продемонстрировать базовый уровень владения английским языком. Это требование призвано способствовать лучшей интеграции мигрантов, защитить их от эксплуатации и повысить их шансы на успешное трудоустройство.

Еще в августе 2024 г. правительство Великобритании во главе со Стармером пообещало за полгода увеличить депортацию нелегальных мигрантов до самого высокого уровня с 2018 г. Пояснялось, что жесткие меры должны помешать «преступным бандам, осуществляющим перевозки», а также предотвратить опасную переправу мигрантов в лодках по морю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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