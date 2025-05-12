Стармер объявил об ужесточении миграционной политики в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении более жесткой миграционной политики в стране. По его словам, теория о том, что увеличение числа мигрантов обязательно приводит к экономическому росту, была опровергнута за последние четыре года.
«При последнем правительстве, потерявшем контроль над ситуацией, у нас был самый высокий уровень чистой миграции – почти миллион человек – и стагнация экономики. Таким образом, эта связь не подтверждается фактами», – заявил Стармер (цитата по The Guardian).
Новые меры будут направлены на значительное сокращение миграционных потоков, усиление пограничного контроля и поддержку национального рынка труда. Одним из ключевых нововведений станет ужесточение требований для получения постоянного вида на жительство (ILR). На сайте правительства Великобритании указано, что теперь для этого потребуется прожить в стране легально не пять, а десять лет. Исключения будут сделаны только для тех, кто внес значительный вклад в экономику или общество Великобритании.
Кроме того, все мигранты, включая взрослых иждивенцев, обязаны будут продемонстрировать базовый уровень владения английским языком. Это требование призвано способствовать лучшей интеграции мигрантов, защитить их от эксплуатации и повысить их шансы на успешное трудоустройство.
Еще в августе 2024 г. правительство Великобритании во главе со Стармером пообещало за полгода увеличить депортацию нелегальных мигрантов до самого высокого уровня с 2018 г. Пояснялось, что жесткие меры должны помешать «преступным бандам, осуществляющим перевозки», а также предотвратить опасную переправу мигрантов в лодках по морю.