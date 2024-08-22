В Британии обещали выслать рекордное количество иммигрантов

В Британии обещали выслать рекордное количество иммигрантовНо четкой повестки у правящих лейбористов по этому вопросу после беспорядков нет
Правительство Великобритании во главе с лейбористом Киром Стармером пообещало за полгода увеличить депортацию нелегальных мигрантов до самого высокого уровня с 2018 г. Как заявила министр внутренних дел Иветт Купер, для укрепления границы привлечено 100 сотрудников Национального агентства по расследованию преступлений. По словам Купер, они должны помешать «преступным бандам, осуществляющим перевозки», и предотвратить опасную переправу мигрантов в лодках по морю. Кроме того, министр анонсировала санкции против невнимательных работодателей, которые нелегально нанимают мигрантов. Такие меры означают высылку из Великобритании более 14 389 человек, подсчитали в британском МВД.
Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из важных пунктов предвыборной кампании Стармера, который обещал противодействовать бандам, осуществляющим перевозки мигрантов по воде. Еще более острой антимигрантская повестка стала после нападения на танцевальную студию в Саутпорте, в ходе которого погибло три ребенка. Нападавший, как сообщила The Times, оказался родившимся на территории Соединенного Королевства руандийцем, чьи родители бежали, спасаясь от геноцида в своей стране. Последствием трагедии стали масштабные антимигрантские выступления, перешедшие в конце июля – начале августа в беспорядки и попытки поджога отелей, где разместили мигрантов. За участие в беспорядках было задержано более 1000 человек. Участников протестов Стармер назвал «крайне правыми бандитами».
На протяжении более 10 лет каждое из правительств Британии обещало сократить количество мигрантов. Поддерживавшие выход из ЕС британцы считали, что проблемы с иммигрантами страна испытывает из-за давления на нее ЕС. Но Brexit не помог: если за год до референдума в 2015 г. чистая иммиграция, по данным Reuters, составила 329 000 человек, то в 2022 г., по данным Управления национальной статистики, – 745 000 человек.
Правительство лейбористов действительно пытается усилить пограничный контроль, но, насколько успешными будут эти меры, пока судить рано, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Прежде всего следует понимать, что большое количество мигрантов прибывает в Великобританию на надувных лодках. Подобному незаконному трафику людей и хотят препятствовать лейбористы. При этом свой план по борьбе с мигрантами был и у прошлого консервативного правительства: тори предлагали высылать незаконных мигрантов в Руанду, чтобы они подавали прошение об убежище с ее территории. Это противоречило принятой Великобританией Европейской конвенции по правам человека, от которой ряд британских политиков предлагали отказаться. Для лейбористов же, добавляет эксперт, такие действия неприемлемы, так что им придется искать другие меры по остановке миграционного потока.
У лейбористов очень размытая миграционная повестка, замечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его предположению, под антимигрантскими действиями лейбористов прежде всего стоит понимать непосредственный контроль границ, чтобы нелегалы не попадали на территорию Великобритании. При этом партия в условиях британской политической системы привлекает симпатии электората из числа мигрантов, поэтому резких движений со стороны лейбористов ждать не приходится. Таким образом, принятию жестких мер помешают внутрипартийные факторы, а также нехватка интеллектуального ресурса по борьбе с этой проблемой, резюмирует эксперт.