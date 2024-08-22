В Британии обещали выслать рекордное количество иммигрантов

Правительство лейбористов действительно пытается усилить пограничный контроль, но, насколько успешными будут эти меры, пока судить рано, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Прежде всего следует понимать, что большое количество мигрантов прибывает в Великобританию на надувных лодках. Подобному незаконному трафику людей и хотят препятствовать лейбористы. При этом свой план по борьбе с мигрантами был и у прошлого консервативного правительства: тори предлагали высылать незаконных мигрантов в Руанду, чтобы они подавали прошение об убежище с ее территории. Это противоречило принятой Великобританией Европейской конвенции по правам человека, от которой ряд британских политиков предлагали отказаться. Для лейбористов же, добавляет эксперт, такие действия неприемлемы, так что им придется искать другие меры по остановке миграционного потока.