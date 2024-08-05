Как беспорядки ультраправых всколыхнули Великобританию

Похожие столкновения полиции, правых и антифашистов произошли и в Бристоле. В городе Сток-он-Тренте противники массовой миграции столкнулись в уличном бою с левыми активистами и представителями мусульманской общины. В Халле правые протестующие разбили окно в одном из отелей, где проживали беженцы, а пункт полиции забрасывали бутылками и яйцами. В тот же день городская администрация закрыла на карантин здание мэрии. А в Блэкпуле ультраправые устроили нападение на поклонников панк-рока во время музыкального фестиваля Rebellion. Неожиданный оборот протесты приобрели в столице Северной Ирландии Белфасте, когда против мигрантов в городе объединились традиционные противники – католики и протестанты, чьи флаги были замечены во время демонстраций.