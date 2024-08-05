Как беспорядки ультраправых всколыхнули Великобританию

Как беспорядки ультраправых всколыхнули ВеликобританиюЛейбористы столкнулись с первым серьезным вызовом всего через месяц после прихода к власти
Правительство Великобритании предоставило полиции право принимать «максимально жесткие меры» против ультраправых протестующих, устроивших антииммигрантские погромы по всей стране. «Любой, кто участвует в подобных беспорядках, должен четко понимать, что он заплатит за это», – процитировала 3 августа газета The Times заявление министра внутренних дел королевства Иветт Купер. Отправной точкой для протестов послужило нападение еще 29 июля 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения. Правоохранители задержали преступника, им оказался сын мигрантов из Руанды.
Но вскоре протесты перекинулись уже в Лондон и другие крупные города Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки. В субботу, 3 августа, волнения продолжились с новой силой в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте – погромщики поджигали общественные здания, дома и машины, выкрикивали исламофобские лозунги.
По данным МВД, акции протеста были организованы праворадикальными активистами из, предположительно, «Английской лиги обороны». Министр полиции Диана Джонсон в интервью «Би-би-си» убеждала, что правоохранителям не нужна помощь армии для подавления беспорядков. Всего, по данным МВД, в ходе беспорядков полиция задержала около 90 человек. Местные суды объявили о своей готовности работать даже в ночное время, чтобы осудить всех причастных к массовым беспорядкам, передает The Independent.
В свою очередь, премьер-министр от лейбористской партии Кир Стармер, который занял этот пост по результатам парламентских выборов в июле, заявил, что «право на свободу слова и насильственные беспорядки, свидетелями которых мы являемся, – это две совершенно разные вещи». Он добавил, что «нет оправдания насилию любого рода», пообещав оказать полиции «полную поддержку» в борьбе против «экстремистов».
Известно, что в Ливерпуле демонстрации переросли в столкновения сразу трех сторон: правых радикалов, антифа и пытающихся их разделить полицейских. Кроме того, погромщики подожгли общественную библиотеку, открытую в 2023 г. для оказания помощи беженцам, а затем мешали пожарным бороться с огнем. Позже начальник местной полиции Дженни Симс заявил, что «беспорядкам, насилию и разрушениям нет места в [графстве] Мерсисайд», а те, кто «занимается подобным, не приносят ничего, кроме позора себе и этому городу».
Похожие столкновения полиции, правых и антифашистов произошли и в Бристоле. В городе Сток-он-Тренте противники массовой миграции столкнулись в уличном бою с левыми активистами и представителями мусульманской общины. В Халле правые протестующие разбили окно в одном из отелей, где проживали беженцы, а пункт полиции забрасывали бутылками и яйцами. В тот же день городская администрация закрыла на карантин здание мэрии. А в Блэкпуле ультраправые устроили нападение на поклонников панк-рока во время музыкального фестиваля Rebellion. Неожиданный оборот протесты приобрели в столице Северной Ирландии Белфасте, когда против мигрантов в городе объединились традиционные противники – католики и протестанты, чьи флаги были замечены во время демонстраций.
Британские беспорядки подогревались слухами в соцсетях о том, что напавший на детскую танцевальную студию в Саутпорте был иммигрантом и приверженцем радикального ислама. И хотя согласно британскому законодательству власти не имеют право разглашать личность подозреваемых моложе 18 лет, судья Эндрю Менари под предлогом борьбы с дезинформацией раскрыл личность преступника – им оказался темнокожий уроженец Кардиффа Аксель Рудакубана, чьи родители переехали в страну из Руанды (где около 90% составляет христианское население).
На фоне антииммигрантских протестов новый кабинет министров лейбористов, вероятно, попытается усилить охрану своих границ и примет жесткие меры против зачинщиков беспорядков, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. При этом, отмечает эксперт, такими мерами правительство вряд ли сможет решить давнюю проблему нелегальной миграции. «Дело в том, что Лондон является участником европейской конвенции по правам человека. Ранее Европейский суд, еще во время правления консерваторов, вынес решение о незаконности депортации нелегалов из Британии в Руанду. А лейбористы пока не намерены выходить из конвенции», – объясняет эксперт.
Беспорядки по всей стране ударили по самому слабому месту лейбористского правительства – миграционному вопросу, соглашается научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, у правящей партии отсутствует разработанная и эффективная программа решения этой проблемы. «Поэтому текущие события больно бьют по рейтингам лейбористов в пользу Партии реформ, у которой партийная программа выстроена на антииммигрантской риторике», – добавляет эксперт.
Сейчас лейбористы, по сути, зажаты в тисках, считает Шеин. С одной стороны, они вынуждены учитывать интересы своего традиционного электората – рабочего класса, который на себе испытывает последствия притока дешевой рабочей силы из-за рубежа, отчего многие коренные британцы лишаются рабочих мест. С другой стороны, другая часть электората партии – этнические меньшинства не так остро воспринимают проблему миграции, говорит эксперт. «Поэтому правительство Стармера будет затягивать решение этой проблемы и максимум ограничится жесткой риторикой по отношению к нелегальной миграции», – добавляет он.
Хотя находящиеся в оппозиции консерваторы и попытаются заработать политические очки на этих протестах, по мнению Шеина, все их внимание будет сконцентрировано на внутрипартийных делах, где скоро состоится выбор их нового лидера. «Этим могут воспользоваться консерваторы более правого толка для продвижения своего кандидата», – полагает эксперт. По мнению Ананьевой, беспорядки в стране вряд ли приведут к внутриполитическому кризису и отставке нового кабинета министров, поскольку у лейбористов большинство мест в палате общин. По итогам июльских выборов лейбористы контролируют 411 мандатов из 650.